52% українців вважають, що УПЦ МП діє в інтересах країни-агресора, - опитування
52% опитаних громадян погоджуються з тим, що діяльність Української православної церкви (Московського патріархату) радше сприяє російській агресії. Тих, хто вважає, що УПЦ МП, навпаки, сприяє обороні України, лише 11%.
Про це свідчать результати опитування фонду "Демократичні ініціативи" та Центру Разумкова, інформує Цензор.НЕТ.
"Для більшості громадян, незалежно від їхнього віку, макрорегіону проживання, рівня освіти чи матеріального становища, УПЦ МП є радше загрозою суверенітету країни, ніж навпаки", - йдеться в повідомлені.
Проте серед мешканців південних та східних областей значна частка вагається чи справді варто оцінювати церкву з позицій її ролі у війні. 60% громадян, що проживають у південних областях, та 57% тих, хто проживає у східних областях, не погодилися з тим, що УПЦ МП сприяє чи шкодить обороні держави. Схожу позицію має 49% російськомовних респондентів.
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Більше того, якщо віруючий ходить в церку для спілкування з Богом, а не на лекцію ФСБ, то питання переходу з РПЦ до ПЦУ взагалі не стоїть.
До речі, те що ви пропонуєте, якраз практикували кацапи у середньовічній Московії (15-17 століття). Вони змушували заново проходити цей обряд усіх православних, які прибували в їхню бузувірську країну з-за кордону. Бо вважали тільки свою версію православ'я істинною.
Релігія одна (за назвою, а не суттю) - християнство. Віра одна (за назвою, зновуж таки) - православ'я.
Паркани та перепони - в голові! Це як з московитами-рашистами, що виховані на кремлівському ТВ - світосприйняття викривлене і схоже на оруеловські твори.
В 1589 в Москву приезжает Вселенский Патриарх Иеремия II, которого правитель Борис Годунов пригласил на переговоры о возможном переезде из захваченного турками Константинополя. Но вместо Кремля патриарху предложили «древнюю столицу» - Владимир-на-Клязьме, в Кремле же должен был оставаться московский митрополит. Когда же Иеремия отказался, ему пришлось почти год отсидеть в монастыре (как в тюрьме на хлебе и воде), пока он не написал «нужную грамоту», которая узаконивала Московскую патриархию.
Накладання якоїсь анафеми кирилою - це все одно, що таргани сусідів привласнять ваш холодильник лише тому, що вони його бачать!
Сколько воинов которые в 18 лет принимали присягу СССР, а теперь Украине.и воюют не хуже 20ти летних
Времена меняются
Ото кацапські попи і вбивають в мізки українців - ми самі православні зі всіх православних! Неможна навіть підходити до храмів ПЦУ, бо то розкольники. Ми богоізбранні а всі хто не з нами то розкольники і згорять в пеклі! От так і виходить потім що спалена та розбомблема Буча з благословіння самого православного кірілла московськими вояками знову обирає єдиногласно лишитися в лоні УПЦ МП і надалі молитися " за здравіе нашега гаспадіна кірілла і славное русскае воінство"...
- сатанинская церковь...
Для тих 11% не зміниться нічого, навіть якщо в Почаївський або Київо-Печерській Лаврі знайдуть озброєння, набої та рашистську форму!
А ті 37% мібуть до цих пір вважають, що "рєлігія внє палітікі".
Армія, Мова і ВІРА - це те, що нас захищає та ідентифікує як українців, а РПЦ (або УПЦ МП, що одне й те саме) має таке ж саме відношення до ВІРИ, як і морська свинка - до моря!
Ми тривалий час обговорювали це питання в межах наших політичних фракцій і груп. І попри те, що всі десь всередині мають своє внутрішнє рішення, яке багато в чому збігається з тим, про що ви говорили, ми домовилися так: під час війни ми не маємо права ухвалювати жодного закону, який розколює українське суспільство", - пояснив він.
За його словами, будь-який закон, який розколює суспільство, дає поштовх до появи або активізації внутрішніх колаборантів.
Стефанчук заявив: "Цього не можна допустити, тому що українська нація повинна бути єдиною. Будемо розбиратися з усіма після перемоги".
https://www.5.ua/polityka/v-ukraini-poky-ne-zaboroniatymut-upts-moskovskoho-patriarkhatu-holova-vr-275575.html
48% так не считают?
Тв