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Новини Агресія Росії проти України
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52% українців вважають, що УПЦ МП діє в інтересах країни-агресора, - опитування

упц,мп,сінод

52% опитаних громадян погоджуються з тим, що діяльність Української православної церкви (Московського патріархату) радше сприяє російській агресії. Тих, хто вважає, що УПЦ МП, навпаки, сприяє обороні України, лише 11%.

Про це свідчать результати опитування фонду "Демократичні ініціативи" та Центру Разумкова, інформує Цензор.НЕТ

"Для більшості громадян, незалежно від їхнього віку, макрорегіону проживання, рівня освіти чи матеріального становища, УПЦ МП є радше загрозою суверенітету країни, ніж навпаки", - йдеться в повідомлені.

Проте серед мешканців південних та східних областей значна частка вагається чи справді варто оцінювати церкву з позицій її ролі у війні. 60% громадян, що проживають у південних областях, та 57% тих, хто проживає у східних областях, не погодилися з тим, що УПЦ МП сприяє чи шкодить обороні держави. Схожу позицію має 49% російськомовних респондентів.

52% українців вважають, що УПЦ МП діє в інтересах країни-агресора, - опитування 01

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Автор: 

опитування (1927) УПЦ МП (1205) Центр Разумкова (209)


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Топ коментарі
+27
48% - туго доходящих? Или это как?
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13.10.2022 14:11
+21
Когда уже до людей дойдет что МП никакого отношения к богослужению не имеет - это секта работающая на ФСБ
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13.10.2022 14:14
+21
Міняти церкву дуже навіть припустимо. Люди не змінюють християнство на іншу віру. Крім того, вони навіть не виходять з православ'я, коли перестають ходити в храми РПЦ та починають ходити в храми ПЦУ. Тож, все норм.

Більше того, якщо віруючий ходить в церку для спілкування з Богом, а не на лекцію ФСБ, то питання переходу з РПЦ до ПЦУ взагалі не стоїть.
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13.10.2022 14:21
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48% - туго доходящих? Или это как?
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13.10.2022 14:11 Відповісти
Скорее 37.1%-туго доходящих и 11.1%-латентные враги.
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13.10.2022 14:16 Відповісти
Це просто питання віку. Українська церква існує лише з 1991 року, тому АБСОЛЮТНО ВСІ віручі, хто старші 1991, були хрещені в УПЦ МП. Міняти церкву в якої хрестилися на іншу, це не зовсім припустимо с точку зору религії. Як це вирішити однозначно, поки що нема рішення.
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13.10.2022 14:17 Відповісти
Міняти церкву дуже навіть припустимо. Люди не змінюють християнство на іншу віру. Крім того, вони навіть не виходять з православ'я, коли перестають ходити в храми РПЦ та починають ходити в храми ПЦУ. Тож, все норм.

Більше того, якщо віруючий ходить в церку для спілкування з Богом, а не на лекцію ФСБ, то питання переходу з РПЦ до ПЦУ взагалі не стоїть.
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13.10.2022 14:21 Відповісти
Як би да, але УПЦ МП предало українську церкву анафемі у тому році. Деякі віруючи цього лякаються. Тому, це більше питання до керівництва ПЦУ- Єпіфанія і Євстратія Зорі, як він збирається вирішувати це питання з мирянами. Я би, наприклад, запропонував заново хреститися вже в ПЦУ.
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13.10.2022 14:26 Відповісти
Заново хреститися? Це дикість! Всі християнські конфесії взаємно визнають один обряд хрещення.
До речі, те що ви пропонуєте, якраз практикували кацапи у середньовічній Московії (15-17 століття). Вони змушували заново проходити цей обряд усіх православних, які прибували в їхню бузувірську країну з-за кордону. Бо вважали тільки свою версію православ'я істинною.
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13.10.2022 16:34 Відповісти
Це питання здорового глузду. Як можна ходити в церкву "попи" якої розказують, що вбивство твоїх дітей і батьків - то нормально? Ні, якщо ви реально в це вірите...
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13.10.2022 14:23 Відповісти
Тобто якщо я був хрещений в Чернігівській області, то й на сповідь, на причастя та молитву я повинен їздити до тієї церкви, хоча живу за сотні кілометрів від неї?

Релігія одна (за назвою, а не суттю) - християнство. Віра одна (за назвою, зновуж таки) - православ'я.

Паркани та перепони - в голові! Це як з московитами-рашистами, що виховані на кремлівському ТВ - світосприйняття викривлене і схоже на оруеловські твори.
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13.10.2022 14:30 Відповісти
Не все так просто. УПЦ МП наложило анафему на ПЦУ і вважає їх єретиками. Що це інша религія. Деяких віруючих це лякає.
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13.10.2022 14:39 Відповісти
А в "УПЦ" МП право анафеми є? В них Томос є? "УПЦ" МП підкоряється московському патріарху РПЦ! Тояка вона в біса УПЦ?
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13.10.2022 15:12 Відповісти
В них є грамота ще з 1589 від Константінопольского Патріарха Єремії II. Але я знайшов цікаву інформацію , що вона не давала їм право керувати Київською мітрополією.)
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13.10.2022 15:50 Відповісти
Ця "грамота" до сраки, - бо підписана була тільки під загрозою смертного насилля над патріархом. Константинопольський патріарх майже рік просидів по суті у в'язниці, але він відмовлявся надати Москві бажаний статус. Зрештою, це надоїло кацапам і вони пригрозили втопити ієрарха у річці. Це спрацювало, - і відтоді у Москві став свій "патріархат" .

В 1589 в Москву приезжает Вселенский Патриарх Иеремия II, которого правитель Борис Годунов пригласил на переговоры о возможном переезде из захваченного турками Константинополя. Но вместо Кремля патриарху предложили «древнюю столицу» - Владимир-на-Клязьме, в Кремле же должен был оставаться московский митрополит. Когда же Иеремия отказался, ему пришлось почти год отсидеть в монастыре (как в тюрьме на хлебе и воде), пока он не написал «нужную грамоту», которая узаконивала Московскую патриархию.
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13.10.2022 16:49 Відповісти
І шо? ПЦУ під Вселенським Патріархом.
Накладання якоїсь анафеми кирилою - це все одно, що таргани сусідів привласнять ваш холодильник лише тому, що вони його бачать!
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13.10.2022 19:02 Відповісти
А менять присягу возможно?
Сколько воинов которые в 18 лет принимали присягу СССР, а теперь Украине.и воюют не хуже 20ти летних
Времена меняются
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13.10.2022 14:31 Відповісти
Они были должны заново давать присягу Украине по идее. Вообще, я просто рассказал, как многие верующие УПЦ МП мыслят. Что они там крестились и туда всю жизнь ходили, и их родители туда ходили и бабушки и прабабушки. Что делать с этой информацией- это ваше дело. Со мной спорить нет смысла -я не они)
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13.10.2022 14:35 Відповісти
ви самі можливо ненароком відповіли кацапсько-фсбшною тезою - ніззя змінювати???
Ото кацапські попи і вбивають в мізки українців - ми самі православні зі всіх православних! Неможна навіть підходити до храмів ПЦУ, бо то розкольники. Ми богоізбранні а всі хто не з нами то розкольники і згорять в пеклі! От так і виходить потім що спалена та розбомблема Буча з благословіння самого православного кірілла московськими вояками знову обирає єдиногласно лишитися в лоні УПЦ МП і надалі молитися " за здравіе нашега гаспадіна кірілла і славное русскае воінство"...
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13.10.2022 15:05 Відповісти
УПЦ МП створена в 1943, хто старший де хрестився?
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13.10.2022 15:09 Відповісти
не знаю, у мене вже нема родичів того віку. Хоча вікіпедія пише, що УПЦ МП виникла у 1685
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13.10.2022 16:51 Відповісти
КаГеБешна секта

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13.10.2022 17:09 Відповісти
Это ассимиляция. Кацапомозглых кругом,как грязи.
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13.10.2022 14:17 Відповісти
електорат слуг народу
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13.10.2022 14:38 Відповісти
Ты ****... не городи, никакой связи у слуги народа с верующими, а от вы так все под одну гребенку, кто виноват А!!! СЛУГИ НАРОДА, КТО ОБОСРАЛСЯ ААА, СЛУГИ НАРОДА. Давайте верующх отдельно, слуг отдельно. Каждый отгребает за свое, чужое вешать не надо.
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13.10.2022 15:26 Відповісти
Так а хто обосрався? Хіба не слуги? А в церкву ФСБ не Тимошенко з Бакановим ходять?
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14.10.2022 01:45 Відповісти
Если бы мы не стадо баронов были, а народ как им хотим казаться, то вот такие ***** как БАБА ЮЛЯ, СЕНЯ ВОРГА, РАБЛИНОВИЧ, Медвичуки, добкины иже с ними, по три раза в парламент за кг гречки не проходили. А то что не выборы одни те же рожи воровскеие, и кто то же их проталкивает?? Они же не сами туда попадают?? И кого потом винить?? США, парашку?? Мы же их и выбираем!!
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14.10.2022 13:33 Відповісти
Ви, може і належите до стада, якщо виправдовуєте слуг. Але іншого народу для вас нема.
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15.10.2022 17:08 Відповісти
все что связано с кремлевской нечистью ассоциируется с бениной прислугой, так что не ёрзай на стуле, а готовь вазелин для установки связи.
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14.10.2022 10:28 Відповісти
pipec astalnim vse ne tak odnoznachno 🤬
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13.10.2022 14:12 Відповісти
саме так,вчора чув на ринку прихожанка цієї секти упцмп доводила що у війні винні самі українці ,видно так їм керило мізки промиває..
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13.10.2022 14:17 Відповісти
Немає єдності,тому війна буде довгою з таким підступним ворогом, який використовує у війні все і церква не виключення.
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13.10.2022 14:13 Відповісти
tut treba politichne rishenija - vlada obvjazana pripiniti cei satanat 🤬
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13.10.2022 14:26 Відповісти
Когда уже до людей дойдет что МП никакого отношения к богослужению не имеет - это секта работающая на ФСБ
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13.10.2022 14:14 Відповісти
Москвоязичіє - зло.
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13.10.2022 14:14 Відповісти
Необхідно в першу чергу передати Лаври українській церкві, МП - це агенти ФСБ рф.
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13.10.2022 14:19 Відповісти
Сатана-Кирилл Гундяев там правит бал.......

- сатанинская церковь...

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13.10.2022 14:21 Відповісти
Оп же вашу ять!
Для тих 11% не зміниться нічого, навіть якщо в Почаївський або Київо-Печерській Лаврі знайдуть озброєння, набої та рашистську форму!
А ті 37% мібуть до цих пір вважають, що "рєлігія внє палітікі".

Армія, Мова і ВІРА - це те, що нас захищає та ідентифікує як українців, а РПЦ (або УПЦ МП, що одне й те саме) має таке ж саме відношення до ВІРИ, як і морська свинка - до моря!
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13.10.2022 14:22 Відповісти
Пришел человек в храм РПЦ . И тут к нему один подходит и говорит: «Не так руки держишь»! Вторая подбегает: «Не там стоишь!» Третья ворчит: «Не так одет!» Сзади одергивают: «Неправильно крестишься!»… В конце концов подошла одна женщина и говорит ему: «Вы, знаете, вообще бы, вышли из храма, купили себе книжку о том, как себя здесь вести надо, потом бы и заходили!» Вышел человек из храма, сел на лавку и горько заплакал. Слышит голос с неба: - Что не пускают тебя? Поднял человек заплаканное лицо и говорит: - Не пускают! - Не плачь, они и Меня туда не пускают…
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13.10.2022 14:25 Відповісти
48% просто видимо никогда не пересекались с этой так называемой церковью, а на деле это центры идеологической обработки украинцев "рашистким миром". Просто обрабатывают там тонко, тихо, негласно и прихожанин потихоньку начинает становиться ватой.
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13.10.2022 14:27 Відповісти
Українська церква ФСБшного патріархату ще ніколи не була так близько до провалу, але як сказав :

Ми тривалий час обговорювали це питання в межах наших політичних фракцій і груп. І попри те, що всі десь всередині мають своє внутрішнє рішення, яке багато в чому збігається з тим, про що ви говорили, ми домовилися так: під час війни ми не маємо права ухвалювати жодного закону, який розколює українське суспільство", - пояснив він.
За його словами, будь-який закон, який розколює суспільство, дає поштовх до появи або активізації внутрішніх колаборантів.
Стефанчук заявив: "Цього не можна допустити, тому що українська нація повинна бути єдиною. Будемо розбиратися з усіма після перемоги".

https://www.5.ua/polityka/v-ukraini-poky-ne-zaboroniatymut-upts-moskovskoho-patriarkhatu-holova-vr-275575.html
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13.10.2022 14:30 Відповісти
Стефанчук дебіл, який подібно Ілону Маску думає що супротив рашизму провокує рашистів на якісь пакості Україні забувши, що коли роССійські нацисти окупували Крим на почали операцію "НовороССія" жодного натяку на шлях України до НАТО не було та діяв закон який дозволяв, правктично, використовувати роССійську мову на рівні з українською за рішенням місцевих рад які на півдні та сході на 90% були пророССійськими і ніяких провокацій з боку українців не було, а Рашка, задля пропаганди, росповідала про "руССофобський" Майдан (чого не було зовсім) і "поїзди дружби" заповнені "кровожерливими бандерівцями"! Рашистам привід не потрібен, вони його вигадають за потреби, а от залишаючи УПЦ ПМ (РПЦ) в Україні, ми самі собі закладаємо міну кремлівської пропаганди та базу для роССійських шпигунів і диверсантів!!!
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13.10.2022 14:54 Відповісти
Один убивает. второй благославляет.
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13.10.2022 14:31 Відповісти
Шаманіст і сатаніст.
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13.10.2022 17:48 Відповісти
Соцконторі "Демініціативи" Бекешкіної (царство небесне...) довіряю якнайбільше!
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13.10.2022 14:31 Відповісти
То чому Зеленський її ще не закрив?
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13.10.2022 14:31 Відповісти
Это, что шутка?
48% так не считают?
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13.10.2022 14:33 Відповісти
якось дико виглядає ця ситуація під час війни і балачки на цю тему. Єдине правильне рішення - закрити цю шарагу, а попів після перевірки - у в'язницю. Годі сюсюкатись
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13.10.2022 14:33 Відповісти
До 2014 року лише 10% відсотків громадян України розуміли, що РоССія ворог, а 60% вважали що вона "друг", як було в реаліях усвідомили лише коли окупували та анексували Крим та рашисти розпочали операцію "НовороССія"! Схоже, що українці стали розумніші, але явно недостатньо. Треба тренувати руССофобію, бо вона в нас недостатня навіть під час відкритої повномасштабної війни!
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13.10.2022 14:45 Відповісти
Тормоза були реальні..,жили в уявному світі російських передач .
Тв
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13.10.2022 15:11 Відповісти
No koment
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13.10.2022 14:51 Відповісти
Спілкувався у телезі з виродками, які поначипляли українські прапори на аватарки, але накинулися на мене, коли я пропонував закрити к іпеням московську секту в Україні. От таких дебілів повно.
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13.10.2022 14:53 Відповісти
Повинен додати, що, як по мені, краще роССійськомовний патріот України, аніж україномовний прихильник УПЦ МП та "роССійського миру"!!!
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13.10.2022 14:59 Відповісти
Після отримання томасу було надто мало часу щоб почистити москоаських попів, зразу почалась ера "какая разніца"
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13.10.2022 14:56 Відповісти
Так ніхто і не чистив,боялися трогати
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13.10.2022 15:09 Відповісти
Вони не то,що діють,а багато апархій поклоняються ідолу путіну....
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13.10.2022 15:08 Відповісти
Чемадан-вакзал- расея. І щоб духу тут кацапського не було.
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13.10.2022 15:11 Відповісти
Вот чисто интересно, всякую ***** а сайте президента моно регистрировать - типа вегетарианских пайков для пацанов (хотя сама постановка вопроса уже убивает, какому долб..у пришла такая ересь в мозг) А вот запретить нахер весь этот гундяевский срач мы всей страной не можем??? Как так??
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13.10.2022 15:22 Відповісти
Немає на росісьії ні релігії, тим більше церквей! Є курка-мутант, ***** і великий жах перед ними...
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13.10.2022 17:39 Відповісти
Гнати москальських попів у три шиї, якщо будуть впиратись то пінками і викинути за межі держави. Самих ярих і впертих сажати до свиней і разом з ними кормити.
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13.10.2022 17:40 Відповісти
 
 