Постачання Україні не може закінчитися раніше, ніж вичерпаються запаси РФ, - Воллес

Міністр оборони Британії Бен Воллес не бачить ризиків у тому, що західні постачання зброї в Україну можуть закінчитися раніше, ніж вичерпаються запаси Росії.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на РБК-Україна.

Міністр зазначив, що західні країни мають можливість створювати нові ланцюги поставок, а Росія - ні, оскільки вона ізольована майже від усього світу.

"Ризику немає, тому що на відміну від Росії, яка вже ізолювала себе, і ми бачили це вчора на голосуванні в ООН, їм потрібний ланцюг поставок. Більша частина ланцюгів поставок знаходилася не в Росії. Вони доставлялися з усього світу, в тому числі з Європи, зокрема, дійсно, навіть з України. Частина їхнього ланцюга поставок була в Україні", - сказав він.

Також читайте: Британія передасть Україні ракети для NASAMS, безпілотники та ще 18 гаубиць, - Воллес