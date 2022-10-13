Постачання Україні не може закінчитися раніше, ніж вичерпаються запаси РФ, - Воллес
Міністр оборони Британії Бен Воллес не бачить ризиків у тому, що західні постачання зброї в Україну можуть закінчитися раніше, ніж вичерпаються запаси Росії.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на РБК-Україна.
Міністр зазначив, що західні країни мають можливість створювати нові ланцюги поставок, а Росія - ні, оскільки вона ізольована майже від усього світу.
"Ризику немає, тому що на відміну від Росії, яка вже ізолювала себе, і ми бачили це вчора на голосуванні в ООН, їм потрібний ланцюг поставок. Більша частина ланцюгів поставок знаходилася не в Росії. Вони доставлялися з усього світу, в тому числі з Європи, зокрема, дійсно, навіть з України. Частина їхнього ланцюга поставок була в Україні", - сказав він.
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