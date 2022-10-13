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Постачання Україні не може закінчитися раніше, ніж вичерпаються запаси РФ, - Воллес

воллес

Міністр оборони Британії Бен Воллес не бачить ризиків у тому, що західні постачання зброї в Україну можуть закінчитися раніше, ніж вичерпаються запаси Росії.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на РБК-Україна.

Міністр зазначив, що західні країни мають можливість створювати нові ланцюги поставок, а Росія - ні, оскільки вона ізольована майже від усього світу.

"Ризику немає, тому що на відміну від Росії, яка вже ізолювала себе, і ми бачили це вчора на голосуванні в ООН, їм потрібний ланцюг поставок. Більша частина ланцюгів поставок знаходилася не в Росії. Вони доставлялися з усього світу, в тому числі з Європи, зокрема, дійсно, навіть з України. Частина їхнього ланцюга поставок була в Україні", - сказав він.

Також читайте: Британія передасть Україні ракети для NASAMS, безпілотники та ще 18 гаубиць, - Воллес

Автор: 

Велика Британія (5551) зброя (7435) допомога (8295) Воллес Бен (217)


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Оцім ланцюгом рашці по іпалу ...
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13.10.2022 14:52 Відповісти
Вільне суспільство завжди в рази більш ефективне, ніж тоталітарне.
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13.10.2022 15:00 Відповісти
Проговорился Воллес. Ляпнул на счет "...исчерпаются запасы РФ...". Именно в этом и заключается стратегия Запада по поставкам вооружений в Украину. Они боятся быстрой победы Украины, т.к. уверены что в этом случае Путлер применит ЯО. Поэтому стратегия на "исчерпание запасов РФ". Т.е. война на несколько лет.
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13.10.2022 15:14 Відповісти
Мільйон відсотків- не можуть. Хіба хтось не здається перед ..
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13.10.2022 15:23 Відповісти
А коли запаси рашки закінчаться, то постачання можна припинити? І дві армії будуть махатися на дрючках?
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13.10.2022 15:55 Відповісти
Мав намір написати такий самий допис.
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13.10.2022 16:28 Відповісти
Странный вывод, мягко говоря.
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13.10.2022 20:04 Відповісти
Единий можливий, який витікає з цієї заяви.
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14.10.2022 10:52 Відповісти
 
 