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Новости Война
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Поставки Украине не могут закончиться раньше, чем иссякнут запасы РФ, - Уоллес

воллес

Министр обороны Британии Бен Уоллес не видит рисков в том, что западные поставки оружия в Украину могут закончиться раньше, чем исчерпаются запасы России.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на РБК-Украина.

Министр отметил, что западные страны имеют возможность создавать новые цепочки поставок, а Россия - нет, поскольку она изолирована почти от всего мира.

"Риска нет, потому что в отличие от России, которая уже изолировала себя, и мы видели это вчера на голосовании в ООН, им нужна цепочка поставок. Большая часть цепочки поставок находилась не в России. Они доставлялись со всего мира, в том числе из Европы, в том числе, действительно, даже из Украины. Часть их цепочки поставок была в Украине", - сказал он.

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Автор: 

Великобритания (4929) оружие (10198) помощь (7764) Уоллес Бен (184)


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Оцім ланцюгом рашці по іпалу ...
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13.10.2022 14:52 Ответить
Вільне суспільство завжди в рази більш ефективне, ніж тоталітарне.
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13.10.2022 15:00 Ответить
Проговорился Воллес. Ляпнул на счет "...исчерпаются запасы РФ...". Именно в этом и заключается стратегия Запада по поставкам вооружений в Украину. Они боятся быстрой победы Украины, т.к. уверены что в этом случае Путлер применит ЯО. Поэтому стратегия на "исчерпание запасов РФ". Т.е. война на несколько лет.
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13.10.2022 15:14 Ответить
Мільйон відсотків- не можуть. Хіба хтось не здається перед ..
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13.10.2022 15:23 Ответить
А коли запаси рашки закінчаться, то постачання можна припинити? І дві армії будуть махатися на дрючках?
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13.10.2022 15:55 Ответить
Мав намір написати такий самий допис.
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13.10.2022 16:28 Ответить
Странный вывод, мягко говоря.
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13.10.2022 20:04 Ответить
Единий можливий, який витікає з цієї заяви.
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14.10.2022 10:52 Ответить
 
 