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Новини Війна
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Вторгнення РФ в Україну - це "хрестовий похід" проти колективного Заходу, - Шольц

путин,хуйло,путін

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Росія почала війну не лише проти України, а й проти всього колективного Заходу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

"Весь час Володимир Путін і його помічники чітко давали зрозуміти одну річ: ця війна стосується не лише України, вони вважають війну проти України частиною більшого хрестового походу", - сказав Шольц.

За словами канцлера ФРН, це "хрестовий похід проти ліберальної демократії, правил, заснованих на ліберальному порядку, і проти свободи та прогресу".

Шольц додав, що Німеччина підтримуватиме Україну фінансово, економічно, а також гуманітарні та військові потреби.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Дедалі менше росіян підтримують режим Путіна, про це свідчить хід мобілізації у РФ, - Міноборони

Автор: 

путін володимир (23761) росія (64935) Шольц Олаф (1135)


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Топ коментарі
+22
Початок походу. Взагалі то, московити хотіли залучити нас у похід на захід.
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13.10.2022 15:49
+20
Только не крестовый, а х-овый.
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13.10.2022 15:50
+11
прозрів глухий
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13.10.2022 15:48
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прозрів глухий
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13.10.2022 15:48 Відповісти
Початок походу. Взагалі то, московити хотіли залучити нас у похід на захід.
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13.10.2022 15:49 Відповісти
...як вже 300 років залучали.
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13.10.2022 15:56 Відповісти
Только не крестовый, а х-овый.
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13.10.2022 15:50 Відповісти
Чем же ты раньше думал?
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13.10.2022 15:50 Відповісти
А ты чего не думал? Смотрел как деньги вместо закупок ПВО закатывали в асфальт?
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13.10.2022 18:19 Відповісти
Тогда во "властелине колец" орки тоже верующие были, совсем у шульца логика хромает
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13.10.2022 15:50 Відповісти
Та остання путінська часова промова була проти Заходу.
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13.10.2022 15:51 Відповісти
Робіть висновки, переходьте до дій.
Для початку, розберіться з руснявою агентурою у себе вдома.
Чи їм можна порушувати принципи лібералізму, а вам - ні?
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13.10.2022 15:51 Відповісти
Він не може бути хрестовим,по визначенню,так як проводить його антихристська орда,проти християнського світу.
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13.10.2022 15:54 Відповісти
Ну так і гасіт хором путіна .
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13.10.2022 15:54 Відповісти
но танка не дам, тількі після того як Кірібаті свої передасть
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13.10.2022 15:55 Відповісти
> Кірібаті не має збройних сил і покладається на Австралію та Нову Зеландію в питаннях оборони.

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13.10.2022 16:10 Відповісти
То то і воно
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13.10.2022 17:04 Відповісти
Що там підстації, трансформатори і дитячі майданчики Дрездена, бетонують?
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13.10.2022 15:55 Відповісти
Дрезден - ватно-адгшный насквозь. Там если что и готовят - так это гвоздички на арматы.
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13.10.2022 15:58 Відповісти
Не кидайте історію з тою руснявою шмарою, плз)
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13.10.2022 16:12 Відповісти
Дрезден для Гремании - притча во языцех. Я в самое трудное время жизни пытался устроиться там в универ - до сих пор радуюсь, что вместо этого оказался пусть в свинарне, зато в Вестфалии.
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13.10.2022 16:22 Відповісти
Пьі.Сьі.
Ви замахали фотками ху@ломачо(((
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13.10.2022 15:57 Відповісти
Та тут скорее *****-фюррэр
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13.10.2022 16:08 Відповісти
Прозрів юродивий.
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13.10.2022 16:09 Відповісти
ОРДА и крестовый поход! Ну Шольц и выдал! У него, что, три класса образования? Или он курит? тогда что он курит?
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13.10.2022 16:16 Відповісти
***** вот только сейчас это стало до них доходить
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13.10.2022 16:21 Відповісти
Пусть комсомолку меркель поблагодарит и ********* саркози.
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13.10.2022 16:26 Відповісти
Нарешті дійшло
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13.10.2022 16:27 Відповісти
Вторгнення РФ в Україну - це "хрестовий похід" проти колективного Заходу, заявляє Шольц сьогоднішній, який вже ніби не МЕРКЕЛить так, як раніше.

"Хрестовий похід" проти колективного Заходу, в якому править КОНСЕНСУС ы агресор завжди може, як ы в Правлінны колгоспу ООН, Раді Безпека накласти, - яке влучне дієслово НАКЛАСТИ в одній поширених в народі конотацій, - НАКЛАСТИ вето, руками Угорщини Орбана, чи якоїсь іншої країни з корумпованою Кремлем елітою. А Нато ще той колгосп, в якого райком-обком все заборонив...

Колективна Європа намагається бути "чуть чуть бєрємєнной" якщо вже про "хрестовий похід" проти колективного Заходу.

А скільки причин знаходять для виправдання гальмування надання тих озброєнь, які вже зважилися надавати Україні, і чому не надають інших, зокрема ПВО, по яких надавати, чи не надавати, поглядують на Москву.
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13.10.2022 16:33 Відповісти
"Німеччина підтримуватиме Україну фінансово, економічно, а також гуманітарні та військові потреби"

Именно в таком порядке? Военные нужды на последнем месте?
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13.10.2022 16:36 Відповісти
Риторика Шольца мені починає подобатись. гут!!
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13.10.2022 16:37 Відповісти
і тому у вас, в німеччині деякі містечкові фюрери публічно називають українців нацистами.

добре що сказав. погано що окрім слів нема більше нічого.
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13.10.2022 16:57 Відповісти
Пане Шольц, не кричіть голосно, Вам на цю сторінку - Росіяни викликали послів Німеччини, Данії та Швеції "на килим" через вибухи на "Північних потоках" Джерело: https://censor.net/ua/n3373516.....СЮРПРИЗ
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13.10.2022 17:25 Відповісти
У Шольца у родині жирафів не було? Щось довго до нього правда доходить.
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13.10.2022 19:24 Відповісти
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13.10.2022 22:20 Відповісти
 
 