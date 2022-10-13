Вторгнення РФ в Україну - це "хрестовий похід" проти колективного Заходу, - Шольц
Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Росія почала війну не лише проти України, а й проти всього колективного Заходу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.
"Весь час Володимир Путін і його помічники чітко давали зрозуміти одну річ: ця війна стосується не лише України, вони вважають війну проти України частиною більшого хрестового походу", - сказав Шольц.
За словами канцлера ФРН, це "хрестовий похід проти ліберальної демократії, правил, заснованих на ліберальному порядку, і проти свободи та прогресу".
Шольц додав, що Німеччина підтримуватиме Україну фінансово, економічно, а також гуманітарні та військові потреби.
Топ коментарі
+22 Ksenia VB
показати весь коментар13.10.2022 15:49
+20 Nikolay Ivankov #508849
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+11 Muron
показати весь коментар13.10.2022 15:48
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Чи їм можна порушувати принципи лібералізму, а вам - ні?
Ви замахали фотками ху@ломачо(((
"Хрестовий похід" проти колективного Заходу, в якому править КОНСЕНСУС ы агресор завжди може, як ы в Правлінны колгоспу ООН, Раді Безпека накласти, - яке влучне дієслово НАКЛАСТИ в одній поширених в народі конотацій, - НАКЛАСТИ вето, руками Угорщини Орбана, чи якоїсь іншої країни з корумпованою Кремлем елітою. А Нато ще той колгосп, в якого райком-обком все заборонив...
Колективна Європа намагається бути "чуть чуть бєрємєнной" якщо вже про "хрестовий похід" проти колективного Заходу.
А скільки причин знаходять для виправдання гальмування надання тих озброєнь, які вже зважилися надавати Україні, і чому не надають інших, зокрема ПВО, по яких надавати, чи не надавати, поглядують на Москву.
Именно в таком порядке? Военные нужды на последнем месте?
добре що сказав. погано що окрім слів нема більше нічого.