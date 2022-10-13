Вторгнення РФ в Україну - це "хрестовий похід" проти колективного Заходу, - Шольц

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Росія почала війну не лише проти України, а й проти всього колективного Заходу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

"Весь час Володимир Путін і його помічники чітко давали зрозуміти одну річ: ця війна стосується не лише України, вони вважають війну проти України частиною більшого хрестового походу", - сказав Шольц.

За словами канцлера ФРН, це "хрестовий похід проти ліберальної демократії, правил, заснованих на ліберальному порядку, і проти свободи та прогресу".

Шольц додав, що Німеччина підтримуватиме Україну фінансово, економічно, а також гуманітарні та військові потреби.

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