США хочуть наростити виробництво Stinger та Javelin, які постачають Україні

США мають намір збільшити виробництво реактивних систем залпового вогню, а також комплексів Stinger та Javelin, які постачають Україні.

Про це заявив помічник держсекретаря США з закупок Дуглас Буш, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

Він нагадав, що Пентагон вже збільшив бюджет військових закупок на 1,2 млрд доларів, щоб поповнити власні арсенали.

За його словами, США особливо необхідно збільшити виробництво протитанкових ракетних комплексів Javelin, щоб поповнити відправлені в Україну запаси.

"Якщо подивитися на Javelin, Stinger (переносний зенітний ракетний комплекс), керовані реактивні системи залпового вогню та 155-мм артилерійські системи, то саме цьому ми приділяємо основну увагу в плані збільшення обсягів виробництва, в деяких випадках удвічі чи втричі протягом наступного року", - заявив Буш.

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