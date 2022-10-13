На Донбасі загинув громадянин США, - CNN

Громадянин США нещодавно загинув у східній частині Донбасу в Україні. Причини смерті не повідомляються.

Про це повідомляє CNN з посиланням на заяву представника Держдепу США, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми підтримуємо зв'язок з сім'єю та надаємо всю необхідну допомогу. З поваги до приватного життя сім'ї у цей скрутний час нам нічого додати", - розповів співробітник Держдепу.

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