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На Донбасі загинув громадянин США, - CNN

сша

Громадянин США нещодавно загинув у східній частині Донбасу в Україні. Причини смерті не повідомляються.

Про це повідомляє CNN з посиланням на заяву представника Держдепу США, інформує Цензор.НЕТ

"Ми підтримуємо зв'язок з сім'єю та надаємо всю необхідну допомогу. З поваги до приватного життя сім'ї у цей скрутний час нам нічого додати", - розповів співробітник Держдепу.

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Автор: 

США (22525) Україна (5864) втрати (4385)


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Нужно старику Байдену сказать, что на бомбасе домбят Нью-Йорк, может быстрее войска НАТО введет
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13.10.2022 16:56 Відповісти
Дякую тобі, брате! Вічна пам'ять!
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13.10.2022 17:02 Відповісти
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13.10.2022 17:27 Відповісти
Низький уклін, тобі Захиснику України!!!
А десь завершують вишкіл військовики з «батальйонів Монако та Відень» …
Ще пів року і понесеться та уся рать!!
Смерть рашистам ***** та їх гнидам з опозажопника в Україні!
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13.10.2022 18:16 Відповісти
 
 