На Донбасі загинув громадянин США, - CNN
Громадянин США нещодавно загинув у східній частині Донбасу в Україні. Причини смерті не повідомляються.
Про це повідомляє CNN з посиланням на заяву представника Держдепу США, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми підтримуємо зв'язок з сім'єю та надаємо всю необхідну допомогу. З поваги до приватного життя сім'ї у цей скрутний час нам нічого додати", - розповів співробітник Держдепу.
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А десь завершують вишкіл військовики з «батальйонів Монако та Відень» …
Ще пів року і понесеться та уся рать!!
Смерть рашистам ***** та їх гнидам з опозажопника в Україні!