Директор Попаснянського ліцею Віктор Шулік загинув на фронті. ФОТО

Віктор Шулік боронив на фронті своїх учнів, яким перед тим понад 30 років викладав історію.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

Він розповів, що Віктор Шулік пішов боронити українську малечу разом зі своїм сином Денисом, теж учителем. Після війни вони збиралися відновлювати рідну Попасну, яку знищив ворог. І знову відкрити двері ліцею номер 1.

"Наприкінці серпня на загальній освітянській конференції ми слухали його звернення з окопів, він бажав скорішої Перемоги і все робив для її наближення…" - пише Гайдай.

Тепер Віктор Шулік загинув, а його сина Дениса поранено.

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