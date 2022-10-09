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Новини Фото Війна
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Директор Попаснянського ліцею Віктор Шулік загинув на фронті. ФОТО

віктор,шулік

Віктор Шулік боронив на фронті своїх учнів, яким перед тим понад 30 років викладав історію.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

Він розповів, що Віктор Шулік пішов боронити українську малечу разом зі своїм сином Денисом, теж учителем. Після війни вони збиралися відновлювати рідну Попасну, яку знищив ворог. І знову відкрити двері ліцею номер 1.

"Наприкінці серпня на загальній освітянській конференції ми слухали його звернення з окопів, він бажав скорішої Перемоги і все робив для її наближення…" - пише Гайдай.

Тепер Віктор Шулік загинув, а його сина Дениса поранено.

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Директор Попаснянського ліцею Віктор Шулік загинув на фронті 01
Директор Попаснянського ліцею Віктор Шулік загинув на фронті 02

Автор: 

смерть (6750) втрати (4398) Гайдай ЛОГА (921) Луганська область (4878)


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Топ коментарі
+36
У кацапів війна забирає непотріб, у нас - кращих
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09.10.2022 12:01
+23
Слава героям погибшим за УКРАИНСКУЮ Луганщину! Слава Украине!
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09.10.2022 12:01
+23
Вічна слава погиблим героям за Україну.
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09.10.2022 12:02
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У кацапів війна забирає непотріб, у нас - кращих
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09.10.2022 12:01 Відповісти
Светлая память !!!!!
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09.10.2022 14:10 Відповісти
Слава героям погибшим за УКРАИНСКУЮ Луганщину! Слава Украине!
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09.10.2022 12:01 Відповісти
ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
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09.10.2022 12:33 Відповісти
Вічна слава погиблим героям за Україну.
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09.10.2022 12:02 Відповісти
Я сам працював викладачем, правда в коледжі, потім в університеті. Знаю наскільки це важка й низькооплачувпна праця. А тут вчитель ліцею... Вчителя в школах взагалі мало отримують. Вчитель і воїн в одному... Реально ГЕРОЙ. Хоч і не мав честі знати таку людину особисто, але переконаний, що то була дуже достойна людина. Спочивай з Богом. Царство небесне герою України.
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09.10.2022 12:11 Відповісти
Був вчителем,загинув як воїн,але його життя спалахнуло як яскрава зірка.всі ми колись помремо, хтось справжнім чоловіком перед котрим вклонется уся Україна, а хтось на унітазі під час обстрілів...
Дякую тобі Воїн,що беріг наш сон,наших дітей і віддав життя за нас, це свята жертовність!вклоняюся до землі,вічна пам,ять Герою! Най Господь збереже твого синочка і зцілить його рани,щоб він дожив до перемоги і народжав тобі онуків,щоб твоє коріння жило на вільній Україні,і ми будемо разом молитися за тебе Господу , спочивай козаче...
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09.10.2022 12:23 Відповісти
Сум... Вічна пам'ять!
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09.10.2022 12:40 Відповісти
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09.10.2022 12:49 Відповісти
Світла пам'ять Герою Украіни 😪😪😪
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09.10.2022 12:59 Відповісти
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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09.10.2022 13:21 Відповісти
Невозможно уже это читать, когда уже рашисткие оккупанты все сдохнут?! Я в сотнях километров от войны, но сердце разрывается. Думаю лет 10 жизни уже потерял на нервах.
Историк, который творил историю своей Родины!
Слава Украине! Героям слава!
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09.10.2022 13:36 Відповісти
С.У.М.
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09.10.2022 14:42 Відповісти
Слава Воїну! Слава Герою!
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09.10.2022 17:46 Відповісти
 
 