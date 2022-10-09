Директор Попаснянського ліцею Віктор Шулік загинув на фронті. ФОТО
Віктор Шулік боронив на фронті своїх учнів, яким перед тим понад 30 років викладав історію.
Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.
Він розповів, що Віктор Шулік пішов боронити українську малечу разом зі своїм сином Денисом, теж учителем. Після війни вони збиралися відновлювати рідну Попасну, яку знищив ворог. І знову відкрити двері ліцею номер 1.
"Наприкінці серпня на загальній освітянській конференції ми слухали його звернення з окопів, він бажав скорішої Перемоги і все робив для її наближення…" - пише Гайдай.
Тепер Віктор Шулік загинув, а його сина Дениса поранено.
Топ коментарі
+36 Михайло Сергієнко
показати весь коментар09.10.2022 12:01
+23 Кириллос Чапни
показати весь коментар09.10.2022 12:01
+23 Great Deal
показати весь коментар09.10.2022 12:02
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Дякую тобі Воїн,що беріг наш сон,наших дітей і віддав життя за нас, це свята жертовність!вклоняюся до землі,вічна пам,ять Герою! Най Господь збереже твого синочка і зцілить його рани,щоб він дожив до перемоги і народжав тобі онуків,щоб твоє коріння жило на вільній Україні,і ми будемо разом молитися за тебе Господу , спочивай козаче...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Историк, который творил историю своей Родины!
Слава Украине! Героям слава!