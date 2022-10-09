Директор Попаснянского лицея Виктор Шулик погиб на фронте. ФОТО
Виктор Шулик защищал на фронте своих учеников, которым прежде 30 лет преподавал историю.
Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, информирует Цензор.НЕТ.
Он рассказал, что Виктор Шулик пошел защищать украинских детей вместе со своим сыном Денисом, тоже учителем. После войны они собирались восстанавливать родную Попасную, которую уничтожил враг, и снова открыть двери лицея №1.
"В конце августа на общей образовательной конференции мы слушали его обращение из окопов, он желал скорейшей победы и все делал для ее приближения…" - пишет Гайдай.
Теперь Виктор Шулик погиб, а его сын Денис ранен.
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