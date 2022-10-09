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Новости Фото Война
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Директор Попаснянского лицея Виктор Шулик погиб на фронте. ФОТО

віктор,шулік

Виктор Шулик защищал на фронте своих учеников, которым прежде 30 лет преподавал историю.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, информирует Цензор.НЕТ.

Он рассказал, что Виктор Шулик пошел защищать украинских детей вместе со своим сыном Денисом, тоже учителем. После войны они собирались восстанавливать родную Попасную, которую уничтожил враг, и снова открыть двери лицея №1.

"В конце августа на общей образовательной конференции мы слушали его обращение из окопов, он желал скорейшей победы и все делал для ее приближения…" - пишет Гайдай.

Теперь Виктор Шулик погиб, а его сын Денис ранен.

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Директор Попаснянского лицея Виктор Шулик погиб на фронте 01

Директор Попаснянского лицея Виктор Шулик погиб на фронте 02

Автор: 

смерть (9223) потери (4384) Гайдай ЛОГА (716) Луганская область (6496)


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Топ комментарии
+36
У кацапів війна забирає непотріб, у нас - кращих
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09.10.2022 12:01
+23
Слава героям погибшим за УКРАИНСКУЮ Луганщину! Слава Украине!
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09.10.2022 12:01
+23
Вічна слава погиблим героям за Україну.
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09.10.2022 12:02
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У кацапів війна забирає непотріб, у нас - кращих
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09.10.2022 12:01 Ответить
Светлая память !!!!!
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09.10.2022 14:10 Ответить
Слава героям погибшим за УКРАИНСКУЮ Луганщину! Слава Украине!
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09.10.2022 12:01 Ответить
ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
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09.10.2022 12:33 Ответить
Вічна слава погиблим героям за Україну.
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09.10.2022 12:02 Ответить
Я сам працював викладачем, правда в коледжі, потім в університеті. Знаю наскільки це важка й низькооплачувпна праця. А тут вчитель ліцею... Вчителя в школах взагалі мало отримують. Вчитель і воїн в одному... Реально ГЕРОЙ. Хоч і не мав честі знати таку людину особисто, але переконаний, що то була дуже достойна людина. Спочивай з Богом. Царство небесне герою України.
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09.10.2022 12:11 Ответить
Був вчителем,загинув як воїн,але його життя спалахнуло як яскрава зірка.всі ми колись помремо, хтось справжнім чоловіком перед котрим вклонется уся Україна, а хтось на унітазі під час обстрілів...
Дякую тобі Воїн,що беріг наш сон,наших дітей і віддав життя за нас, це свята жертовність!вклоняюся до землі,вічна пам,ять Герою! Най Господь збереже твого синочка і зцілить його рани,щоб він дожив до перемоги і народжав тобі онуків,щоб твоє коріння жило на вільній Україні,і ми будемо разом молитися за тебе Господу , спочивай козаче...
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09.10.2022 12:23 Ответить
Сум... Вічна пам'ять!
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09.10.2022 12:40 Ответить
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09.10.2022 12:49 Ответить
Світла пам'ять Герою Украіни 😪😪😪
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09.10.2022 12:59 Ответить
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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09.10.2022 13:21 Ответить
Невозможно уже это читать, когда уже рашисткие оккупанты все сдохнут?! Я в сотнях километров от войны, но сердце разрывается. Думаю лет 10 жизни уже потерял на нервах.
Историк, который творил историю своей Родины!
Слава Украине! Героям слава!
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09.10.2022 13:36 Ответить
С.У.М.
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09.10.2022 14:42 Ответить
Слава Воїну! Слава Герою!
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09.10.2022 17:46 Ответить
 
 