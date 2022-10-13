Вибухи на Тернопільщині - робота ППО, - ОВА
Звуки вибухів, які могли чути жителі Тернопільської області, були спричинені роботою протиповітряної оборони.
Про це повідомив голова Тернопільської обласної військової адміністрації Володимир Труш, інформує Цензор.НЕТ.
"Жителі Тернопільщині могли чути звуки, схожі на вибухи. Працювали сили протиповітряної оборони. На місце виїхали спеціалісти", - зазначив Труш.
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Jose Rodriguez Gacha
показати весь коментар13.10.2022 20:33 Відповісти Мені подобається 0
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