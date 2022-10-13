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Вибухи на Тернопільщині - робота ППО, - ОВА

ппо

Звуки вибухів, які могли чути жителі Тернопільської області, були спричинені роботою протиповітряної оборони.

Про це повідомив голова Тернопільської обласної військової адміністрації Володимир Труш, інформує Цензор.НЕТ.

"Жителі Тернопільщині могли чути звуки, схожі на вибухи. Працювали сили протиповітряної оборони. На місце виїхали спеціалісти", - зазначив Труш.

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Автор: 

крилаті ракети (1070) ППО (3149) Тернопільська область (586)


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Так,так,я вже написав коментар,що чув ці *хлопки*.Напевно,знову летіло до Бурштина.
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13.10.2022 20:33 Відповісти
 
 