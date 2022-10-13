Проліт ракети зафіксовано над Буковиною, - ОДА

Про проліт ракети над Чернівецькою областю та роботу ППО повідомляють в ОДА.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє очільник Чернівецької обласної держадміністрації Руслан Запарнюк.

"Просимо всіх бути в укриттях! Над Буковиною зафіксовано проліт ракети. Бережіть себе!" - ідеться в повідомленні.

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