Проліт ракети зафіксовано над Буковиною, - ОДА
Про проліт ракети над Чернівецькою областю та роботу ППО повідомляють в ОДА.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє очільник Чернівецької обласної держадміністрації Руслан Запарнюк.
"Просимо всіх бути в укриттях! Над Буковиною зафіксовано проліт ракети. Бережіть себе!" - ідеться в повідомленні.
Топ коментарі
+11 Перехватчик
показати весь коментар13.10.2022 16:25
+6 Hulio
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https://twitter.com/*********/status/1580502748399013888 3 ч
Белгородцы вы ******* сами себя обстреливать, хотите чтобы Украина принудила вас к миру?
Військові просять не повідомляти про перельоти-недольоти-прольоти.