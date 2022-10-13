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Новини
15 006 19

Проліт ракети зафіксовано над Буковиною, - ОДА

ракета

Про проліт ракети над Чернівецькою областю та роботу ППО повідомляють в ОДА.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє очільник Чернівецької обласної держадміністрації Руслан Запарнюк.

"Просимо всіх бути в укриттях! Над Буковиною зафіксовано проліт ракети. Бережіть себе!" - ідеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За допомогою додатку "єППО" українці можуть повідомляти про ракети чи дрони РФ

Автор: 

крилаті ракети (1070) ППО (3149) Чернівці (561)


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Топ коментарі
+11
восхищённый болгарин™

@*********

·

https://twitter.com/*********/status/1580502748399013888 3 ч

Белгородцы вы ******* сами себя обстреливать, хотите чтобы Украина принудила вас к миру?
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13.10.2022 16:25
+6
Ні, мабуть з півдня.
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13.10.2022 16:23
+6
Крилаті ракети здатні повертати. Їм задають курс в GPS-трекер. Вони можуть оминати і Молдову, і Румунію.
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13.10.2022 16:53
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З Білорусі ?
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13.10.2022 16:22 Відповісти
Ні, мабуть з півдня.
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13.10.2022 16:23 Відповісти
Якби з півдня то вона провинна пролетіти над Румунією, а вона члЄн НАТО. Кацапня б непосміла. Їм України кизди дає, а як буде загроза країні члену НАТО то...
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13.10.2022 16:35 Відповісти
Що заважає прольоту понад Молдовою?
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13.10.2022 16:52 Відповісти
В принципі нішо
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13.10.2022 17:53 Відповісти
Крилаті ракети здатні повертати. Їм задають курс в GPS-трекер. Вони можуть оминати і Молдову, і Румунію.
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13.10.2022 16:53 Відповісти
Над Західною Україною багато ракет зараз. Все з Чорного моря
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13.10.2022 16:52 Відповісти
с ***** - с Крыма дроны летают как у себя дома
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13.10.2022 18:14 Відповісти
восхищённый болгарин™

@*********

·

https://twitter.com/*********/status/1580502748399013888 3 ч

Белгородцы вы ******* сами себя обстреливать, хотите чтобы Украина принудила вас к миру?
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13.10.2022 16:25 Відповісти
А нащо про це всім повідомляти?
Військові просять не повідомляти про перельоти-недольоти-прольоти.
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13.10.2022 16:27 Відповісти
А це ж був "зальот".
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13.10.2022 16:31 Відповісти
Чернівецька єдина обл.де не було прильотів..
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13.10.2022 16:35 Відповісти
Не накаркайте) Вже летіла ракета на Чернівці і її наш винищувач збив, уламки впали за 20 км від міста.
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13.10.2022 16:42 Відповісти
в Тернопільській області теж збили
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13.10.2022 16:54 Відповісти
мовчу
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13.10.2022 16:58 Відповісти
У Трухи на каналі пишуть про вибухи на Тернопільщині і Рівенщині(
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13.10.2022 16:40 Відповісти
В білорашку вже доставили іранські мопеди, тепер будуть весь захід країни тероризувати.
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13.10.2022 16:44 Відповісти
Богуцька накликала
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13.10.2022 16:49 Відповісти
яка Богуцька?
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13.10.2022 16:58 Відповісти
 
 