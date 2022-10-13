Пролет ракеты зафиксирован над Буковиной, - ОГА
О пролете ракеты над Черновицкой областью и работе ПВО сообщают в ОГА.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает глава Черновицкой областной госадминистрации Руслан Запарнюк.
"Просим всех быть в укрытиях! Над Буковиной зафиксирован пролет ракеты. Берегите себя!" – говорится в сообщении.
Отметим, что это первая атака россиян на Черновицкую область с начала широкомасштабного вторжения.
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показать весь комментарий13.10.2022 16:25
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https://twitter.com/*********/status/1580502748399013888 3 ч
Белгородцы вы ******* сами себя обстреливать, хотите чтобы Украина принудила вас к миру?
Військові просять не повідомляти про перельоти-недольоти-прольоти.