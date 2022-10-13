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Новости
15 006 19

Пролет ракеты зафиксирован над Буковиной, - ОГА

ракета

О пролете ракеты над Черновицкой областью и работе ПВО сообщают в ОГА.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает глава Черновицкой областной госадминистрации Руслан Запарнюк.

"Просим всех быть в укрытиях! Над Буковиной зафиксирован пролет ракеты. Берегите себя!" – говорится в сообщении.

Также смотрите: Украинские воины сбили российский "Калибр" с помощью ПЗРК "Игла". ВИДЕО

Отметим, что это первая атака россиян на Черновицкую область с начала широкомасштабного вторжения.

крылатые ракеты (878) ПВО (2713) Черновцы (676)


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Топ комментарии
+11
восхищённый болгарин™

@*********

·

https://twitter.com/*********/status/1580502748399013888 3 ч

Белгородцы вы ******* сами себя обстреливать, хотите чтобы Украина принудила вас к миру?
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13.10.2022 16:25
+6
Ні, мабуть з півдня.
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13.10.2022 16:23
+6
Крилаті ракети здатні повертати. Їм задають курс в GPS-трекер. Вони можуть оминати і Молдову, і Румунію.
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13.10.2022 16:53
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З Білорусі ?
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13.10.2022 16:22 Ответить
Ні, мабуть з півдня.
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13.10.2022 16:23 Ответить
Якби з півдня то вона провинна пролетіти над Румунією, а вона члЄн НАТО. Кацапня б непосміла. Їм України кизди дає, а як буде загроза країні члену НАТО то...
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13.10.2022 16:35 Ответить
Що заважає прольоту понад Молдовою?
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13.10.2022 16:52 Ответить
В принципі нішо
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13.10.2022 17:53 Ответить
Крилаті ракети здатні повертати. Їм задають курс в GPS-трекер. Вони можуть оминати і Молдову, і Румунію.
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13.10.2022 16:53 Ответить
Над Західною Україною багато ракет зараз. Все з Чорного моря
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13.10.2022 16:52 Ответить
с ***** - с Крыма дроны летают как у себя дома
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13.10.2022 18:14 Ответить
восхищённый болгарин™

@*********

·

https://twitter.com/*********/status/1580502748399013888 3 ч

Белгородцы вы ******* сами себя обстреливать, хотите чтобы Украина принудила вас к миру?
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13.10.2022 16:25 Ответить
А нащо про це всім повідомляти?
Військові просять не повідомляти про перельоти-недольоти-прольоти.
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13.10.2022 16:27 Ответить
А це ж був "зальот".
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13.10.2022 16:31 Ответить
Чернівецька єдина обл.де не було прильотів..
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13.10.2022 16:35 Ответить
Не накаркайте) Вже летіла ракета на Чернівці і її наш винищувач збив, уламки впали за 20 км від міста.
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13.10.2022 16:42 Ответить
в Тернопільській області теж збили
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13.10.2022 16:54 Ответить
мовчу
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13.10.2022 16:58 Ответить
У Трухи на каналі пишуть про вибухи на Тернопільщині і Рівенщині(
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13.10.2022 16:40 Ответить
В білорашку вже доставили іранські мопеди, тепер будуть весь захід країни тероризувати.
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13.10.2022 16:44 Ответить
Богуцька накликала
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13.10.2022 16:49 Ответить
яка Богуцька?
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13.10.2022 16:58 Ответить
 
 