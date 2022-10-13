Пролет ракеты зафиксирован над Буковиной, - ОГА

О пролете ракеты над Черновицкой областью и работе ПВО сообщают в ОГА.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает глава Черновицкой областной госадминистрации Руслан Запарнюк.

"Просим всех быть в укрытиях! Над Буковиной зафиксирован пролет ракеты. Берегите себя!" – говорится в сообщении.

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Отметим, что это первая атака россиян на Черновицкую область с начала широкомасштабного вторжения.