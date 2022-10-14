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Новини За кордоном
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Пентагон (1095) Ілон Маск (158) SpaceX (58) Starlink (101)

Компанія Маска SpaceX просить Пентагон профінансувати роботу Starlink в Україні. На 2023 рік потрібно $400 млн

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

старлінк

Компанія Ілона Маска SpaceX повідомила Пентагон, що більше не може фінансувати роботу систем Starlink в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

У компанії Маска повідомили, що до кінця року необхідно буде витратити близько 120 мільйонів доларів. Фінансування на 2023 рік оцінюється у 400 мільйонів доларів. SpaceX пропонує Пентагону взяти фінансування на себе.

"Ми не в змозі надалі дарувати термінали Україні або фінансувати існуючі термінали протягом невизначеного періоду часу", - йдеться у листі до Пентагону.

Також читайте: Financial Times повідомила про проблеми із зв’язком Starlink в українських військових, Маск заперечує

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+46
Маск оказався барига а не бізнесмен.
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14.10.2022 06:49
+42
У "консерви" завжди є супутній ефект - вона, рано чи піздно, вибухає. "Геній 21 столітт'я" спочатку посадив наш військовий зв'язок на свої старлінки, а тепер вимагає грошей. Ось такий він - "великий друг України".
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14.10.2022 06:52
+27
Вот теперь я точно уверена что информация что пуйло купил у Маска акции его Теслы на 1 миллиард была правдивой. Сдулся Маск как ненужный шарик.
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14.10.2022 07:07
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Маск "говоряща голова" і ні власник ні Тесли ні Старлінка яка висловлює думку певної группи інвесторів мажор акціонерів, які стоять за ним, вони завжди гріють руки на амер. держпрограммах.... Поки тесла була збиткова туди вливались держ.. гроші.... тому тут нічого дивного...
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14.10.2022 07:59 Відповісти
После того как его куями начали крыть притулы и все, все, все этого стоило ожидать
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14.10.2022 08:00 Відповісти
Лист був ще до того, як почали крити.
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14.10.2022 11:26 Відповісти
Взагалі це дуже небезпечна річ була з самого початку - сідати усією армією на одного приватного розподільника зв'язку.
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14.10.2022 08:07 Відповісти
А є інші варіанти?
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14.10.2022 08:12 Відповісти
Щоб Пентагон, який все це почав, взяв його за я*ця, а точніше держава США. Він шантажує державну структуру по зрівнянню з річним фінансуванням якої, вартість SpaceX по вартості, це дитячі пасочки у загидженій пісочниці. А казиться він того, що Пентагон з 2019 року розробляє альтернативну систему з іншою компанією, де супутники будуть виводитись у космос майже в любу погоду БПЛА.
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14.10.2022 08:57 Відповісти
в нас війна вже не перший рік. так. були захищені системи зв`язку, котрі нам надавали до цього ті самі Штати. і раптом - "нема"?, ага
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14.10.2022 15:14 Відповісти
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14.10.2022 08:17 Відповісти
Ну і це нормально, Генрі Форд , в свій час підтримував Гітлера, тільки бізнес, не чого зайвого
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14.10.2022 08:19 Відповісти
Наскільки я пам'ятаю, він зробив це з ідеологічних мотивів. Світогляд у Форда був відповідний.
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14.10.2022 11:15 Відповісти
Якщо трохи подумати то можна прийти до висновку що Starlink так як його задумав Маск в нормальних умовах і країнах не тільки не потрібний а й може вилізти боком. Простіше оптоволокно навіть в не дуже заселених місцевостях а інтернет в тяжкодоступних місцях для цього і потрібне подібне рішення ( і то не завжди дирижаблі можна використати в деяких випадках або щось подібне). Проблема в тому а ну хтось хакне і 30000 супутників почнуть стикатися між собою і своїми уламками можуть значно ускладнити або навіть унеможливити запуски в космос на деякий час.
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14.10.2022 08:24 Відповісти
Здувся .
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14.10.2022 08:29 Відповісти
Критика Байдена та Спартс, вони нас зливають. Німеччини - мало дає зброї. Макрона - багато базікає. Також Євросоюз та НАТО - нас зливають. Зараз - маск.

Вклад Ілона у нашу перемогу важко переоцінити. Чипляєтесь до якихось його висловлювань. Да хєр з ними.

Старлінк вам ху..вий?!? Попитайте у наших бійців за це.

Тут зосередились графомани з явно вираженим ідіотизмом, або ви тупі ватніки, або кацапьйо ольгінське.
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14.10.2022 08:30 Відповісти
Чипляєтесь до якихось його висловлювань. - про нього ви сказали дуже влучно - вираженим ідіотизмом, або ви тупі ватніки, або кацапьйо ольгінське. - "людина" повинна думати, а не використовувати москальський плагіат, виникають сумніви про його "розумові" здібності ...
Старлінк вам ху..вий?!? - по перше, він нам "не допоміг" - усе платиться...
Попитайте у наших бійців за це. - є прицеденти, коли він відключався під час наступу... Готові поручитися, що його зв'язок ідеальний?
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14.10.2022 09:21 Відповісти
Офіційно, - натовці признали, з пів року тому, що їх зв'язок більш вразливий. Орієнтуюсь на це. Бійці хвалять. Якщо я помиляюсь, то не навмисно. В мене склалося враження, що старлінк дуже для нас корисний.
Ілон - бізнесмен, в нього інстінкт піклуватись за свій бізнес. Ця ситуація доказує, що бізнесменам не місце в політиці. Конфлікт інтересів.
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14.10.2022 09:38 Відповісти
Тобто ви самі визнаєте користолюбивість Ілона, при цьому попередньо обізвавши всіх хто його вчинки на захист московії засудив. Ви своїм дописом вляпалися в лайно і хочите обгадити інших. То тоді ви хто???
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14.10.2022 11:46 Відповісти
Ні хто із тутешніх суддів не допоміг Україні, як маск. А про ідіотів все правильно.
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14.10.2022 12:01 Відповісти
"усе платиться". Ким саме платиться? Україна не платить. І згідно цього листа Пентагону, уряд США також не платив. То хто бреше?

Про відключення під час наступу вже писалося, чому так може бути.
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14.10.2022 09:41 Відповісти
vladcool5 хвилин тому

Маск обычный Бизнесмен. Был расчёт. Одним махом, без масштабных затрат на рекламу годами прорекламировать продукт на весь мир. И был бы лозунг что-то типа - " и даже во время катастроф и войн вы будете на связи". Но война затянулась и реклама стала дорогая. Никто, даже разведки мира на такою длительность не ставили. И его маркетологи конечно полагались на эти данные. Дорого ему, а прибыли мало пока. И все.

Взято звідси

https://www.youtube.com/watch?v=MbVaAm0X_Nw&ab_channel=24%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB
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14.10.2022 10:56 Відповісти
Якщо вам відомо про недоліки старлінка, або про недоцільність його використання, буду Вам вдячний, якщо поділитесь.
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14.10.2022 09:43 Відповісти
Будь ласка почитайте, там відповідь на Ваше запитання (підказка-пазл - контроль, і висловлювання Маска):

Ілон Маск більше не може фінансувати Starlink в Україні й просить Пентагон взяти це на себе
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14.10.2022 10:23 Відповісти
Ціна старлінка - 500 баксів. Маск лупить по 4000 баксів, і каже що й цього "мало". То хто він?
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14.10.2022 14:19 Відповісти
"Барига"
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17.10.2022 11:27 Відповісти
Его монголоидная рожа никогда не внушала доверия.
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14.10.2022 08:41 Відповісти
Мені цей гусь ніколи не подобався і недарма.

Самий багатий поц у світі.
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14.10.2022 08:58 Відповісти
А другий найбагатший поц у світі чим кращий? А третій, четвертий і т.д.
Чому у вас до них немає претензій?
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14.10.2022 09:45 Відповісти
Цей поц - трампіст-путініст!
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14.10.2022 10:00 Відповісти
Трампіст, який допомагає ЗСУ, для вас поганий.
Чому не звинувачуєте не трампістів, які нічим не допомагають?
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14.10.2022 10:45 Відповісти
А чому я повинна когось звинувачувати у темі про Маска?

А чому ви запитуєте?
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14.10.2022 10:47 Відповісти
Тому що від вас дивні наїзди саме на того, хто допомагає.
І немає від вас наїздів на тих, хто не допомагає.
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14.10.2022 10:53 Відповісти
Ви за мною стежите?
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14.10.2022 13:46 Відповісти
Ви адвокат Ілона Маска?
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14.10.2022 13:54 Відповісти
У мене немає ніяких наїздів на поца Маска. У мене до нього огида.

Я ж казала, що нє нарвіться мну єтот гусь!
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14.10.2022 14:20 Відповісти
Тільки вдумайтесь сама багата людина в світі не може профінансувати
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14.10.2022 09:15 Відповісти
Він щось винен? Хоче фінансує, хоче ні. Він відреагував на текст Мельника в твітер. Але в чому б не була причина, він може вчиняти як забажає
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14.10.2022 12:13 Відповісти
Надо удостовериться, что двуличный Маск не может сливать данные о местонахождении и переговорах ВСУ при использовании Starlink. После его недавних откровений этого можно ожидать.
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14.10.2022 09:27 Відповісти
І це каже найбагатша людина у світі)
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14.10.2022 09:39 Відповісти
Чомусь до Безоса, який взагалі нам нічим не допоміг, у вас претнезій немає.
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14.10.2022 09:43 Відповісти
Безос хочаб не каже, що нам треба поступитися своїми територіями і миритися з пуйлом.
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14.10.2022 09:46 Відповісти
Отже, ваша мета, щоб і Маск перестав допомагати?
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14.10.2022 09:47 Відповісти
Допомога за гроші це не допомога, а бізнес)
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14.10.2022 10:47 Відповісти
Тобто Маск бреше Пентагону, що він витратив 80 млн, а до кінця року ще витратить 20 млн?
Чому ви думаєте, що в Пентагоні тупіші від вас?
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14.10.2022 10:55 Відповісти
Альо, сам ти тупий, базар фільтруй
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14.10.2022 10:56 Відповісти
Ок, вибачаюся. Перефразую: Чому ви вважаєте, що ви розумніший за людей в Пентагоні?
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14.10.2022 10:59 Відповісти
Витратив 100 мильонів, а хоче 400 мільонів
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14.10.2022 10:58 Відповісти
Він це говорить не вам, а Пентагону. Чому ви думаєте, що в Пентагоні не вміють рахувати?
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14.10.2022 11:00 Відповісти
Ви так сильно захищаєте Маска, це змушує задуматися) Те, що він хоче віддати Путіну частину України вас не турбує? А те, що він хоче зняти бан з Трампа в твітері? Маск трампіст і цим все сказано.
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14.10.2022 11:03 Відповісти
Ви так сильно уникаєте відповідей на прості питання, це змушує задуматися.
Трам - поц і ворог України, що довів уже не раз.
Завдяки Маску у наших військових є Інтернет. Ніхто з приватних закордонних компаній не зробив для ЗСУ більше, ніж компанія Маска. То чому ви його топите?
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14.10.2022 11:08 Відповісти
Маск- це консерва Трампа. Нещодавно ФБР змусило його вигнати агента Кремля з складу компанії.

Я його не топлю. Эрдоган теж однією рукою Байрактари дарує Україні, а другою з пуйлом перемовини проводить.
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14.10.2022 11:28 Відповісти
Ми не в тому положенні щоб перебирати допомогою. Якщо завтра Китай надасть нам дорогу, ви також будете кричати, що Китай підараси, консерви пішли на*уй? Можете вважати їх підарасами, мовчк, та робити все щоб допомога надходила.
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14.10.2022 12:18 Відповісти
Китай-це наш взагалі найбільший екзістенційний ворог. Не Росія а саме Китай. Росія, Іран і КНДР- це маріонетки Китаю. Без дозволу Сі -Путін нічого не робить.
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14.10.2022 12:53 Відповісти
Не зовсім так. Китай нам не ворог на даний час, і це добре. Не союзник, так, але і не ворог. Иран - там цікаві речі назрівають, здатен стати регіональним лідером, але потрібно позбутися диктатури. КНДР - хрін на них.
Не має Сі такого впливу на Пу. Поки що. Сі треба свої проблеми вирішувати а їх багато. Варіантів розвитку подій багато, будемо бачит
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14.10.2022 13:54 Відповісти
Ні, це саме Китай робить і найбільший ворог. Підпишиться на Агію Загребельску, вона робить международні огляди , переводи з іноземних істочників та брифінгів США. Є також відео на ютубі. Сі керує Росією, Китай найблільший ворог України. ВІн дуже хоче, щоб Україна програла цю війну. Бо це війна демократії з автократією. І перед нападом 24.02 і перед мобілізацією у вересні- пуйло радився с Сі. Сі дав добро на ескалацію. Це для Китаю репетиція нападу на Тайвань.
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14.10.2022 14:19 Відповісти
Китай, трішки більша бульбашка від рашки, їм є чим займатися всередині країни. Китаю була вигідна спецоперація, а не війна. Їм не програш наш треба, їм треба було зрозуміти реакцію і можливості заходу у військову і економічному плані. Китай побачив, і захід побачив, тепер західбуде «ставити їх на місце».
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14.10.2022 14:51 Відповісти
В Пентагоні ще не погодилися на його пропозицію
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14.10.2022 11:04 Відповісти
Тобто брехати державному органу США, як ви про це кажете, це не кримінал, а всього-навсього погодитися чи не погодитися?
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14.10.2022 11:09 Відповісти
Про кримінал:

Ілон Маск звільнив вихідця з Росії Ігоря Курганова з посади радника з питань благодійності після того, як ним зацікавилося ФБР. Пан Курганов якийсь час відповідав за благодійну діяльність, гроші на яку йшли із $230-мільярдного на той момент статку Маска.

Ігор Курганов народився Росії, але виріс у Німеччині. У 20 років він набув популярності як досвідчений гравець у покер. Пан Курганов - співзасновник групи Raising for Effective Giving, покликаній допомогти гравцям у покер знайти благодійні організації, яким можна пожертвувати свої виграші.

Ілон Маск почав спілкуватися з Ігорем Кургановим на світських заходах. Взимку 2021 року Маск запропонував пану Курганову керувати акціями Tesla на $5,7 млрд, які в результаті мали піти на благодійність.

Через деякий час агент ФБР почав проводити попереднє розслідування щодо Курганова в рамках роботи з виявлення закордонного втручання в діяльність американських корпорацій.

Серед іншого агента ФБР зацікавило, як новачка так швидко було прийнято у внутрішній круг Ілона Маска.

У травні 2022 року Джаред Берчелл - голова фірми, що управляє станом Маска, - дізнавшись про перевірку ФБР, звернувся до Ілону Маску з проханням звільнити Ігоря Курганова. Маск погодився.
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14.10.2022 11:29 Відповісти
Ок, дякую.
Але все одно не повірю, що в США людина, навіть дуже багата, може привселюдно брехати про неіснуючі суми витрат.
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14.10.2022 11:33 Відповісти
тобто всі ваші "аргументи" грунуються виключно на тому, що ви, буцімто, "не вірите", що Штатах можлива корупція на найвищому рівні, "договорняки", "підликимні домовленості" і т.д., особливо, коли йдеться про міліарди доларів. "Свята наівність". Тільки не неаівність і не свята.

А щодо Маска: "жирна риба" "заковтнула наживку" і тепер іі будуть "патрати". В Пентагоні це вміють.
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14.10.2022 14:51 Відповісти
***********?
Ну давайте, Притула у поміч..
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14.10.2022 09:57 Відповісти
Все!!!!!! Маск здувся, міліардер грьобаний!!!!! Критика йому не сподобалась!!!!!
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14.10.2022 10:02 Відповісти
Цей лист був відправлений до Пентагону ще 8 вересня, тобто до його сумнозвісного твіту.
Думайте, перші ніж писати.
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14.10.2022 10:50 Відповісти
воно вже давно так що тут не зрозумілого????? і так, я мислю перед тим що і коли казати!!!!!
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15.10.2022 16:13 Відповісти
Мабуть після цього компанію Маски накриє перевірками фінансова розвідка США. Financial Crimes Enforcement Network.
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14.10.2022 10:17 Відповісти
Впевнений, Маск знає як вести справи.
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14.10.2022 12:20 Відповісти
Впевнений на всі 100%. FCEN в потрібний момент ,теж знає про справи ,котрі ведуть такі як Маск.
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14.10.2022 14:19 Відповісти
То Маск їм платить, щоб вони його не чіпали зараз? Чекали коли Маск якусь дурню скаже? Він бізнесмен, цинічний до мозку кісток, може мати якусь свою думку (правильну, або неправильну як у цьому випадку, треба навпаки з ним працювати, щоб не молов херню, залучати на свій бік.
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14.10.2022 14:40 Відповісти
Федеральна влада США розслідує дії Ілона Маска щодо угоди про поглинання Twitter за 44 млрд доларів. те про що Тобі було сказано мною і те.що Ти написав сам- "треба навпаки з ним працювати, щоб не молов херню, залучати на свій бік."
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14.10.2022 15:39 Відповісти
А э лінк на інфо. по розслідуванн?
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14.10.2022 15:47 Відповісти
хто шукає, той знаходить(біблія)
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14.10.2022 15:50 Відповісти
"жирна риба" "заковтнула наживку" і тепер іі будуть "патрати"
Шкода, але схоже на те, що казка "про геніального мільярдера" - всьо.
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14.10.2022 14:59 Відповісти
На відміну від інших, хочь чимось та й допоміг. Він перший почав нести х..ню, отримав критику і образився. Але мені здається тут чисто шкурний інтерес і щось йому пуйло там наобіцяв або вже насипав. У багатих бабло не пахне, йому ще марс колонізувати. Що маємо те маємо, того старлінка нам взагалі могли не дати навіть купити за свої гроші, не те що дарувати.
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14.10.2022 10:22 Відповісти
Лист був написаний 8 вересня, ще до того, як він, по-вашому, образився.
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14.10.2022 10:51 Відповісти
Ціна старлінка - 500 баксів. Маск лупить по 4000 баксів, і каже що й цього "мало". То хто він?
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14.10.2022 14:21 Відповісти
Врахуйте в цю ціну абонплату вже наявних і нових комплектів. Вона для України нижча ніж для інших.
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14.10.2022 16:17 Відповісти
Після нещодавніх заяв Маски, старлінком нашим військовим потрібно користуватись обережно,бо інформація потрапити оркам.
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14.10.2022 10:32 Відповісти
це ж що міг пуйло йому пообіцяти, що найбагатша людина у світі стала очком перед кремлем.
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14.10.2022 10:55 Відповісти
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14.10.2022 10:56 Відповісти
так сказали что они раньше не дарили, а поставку профинансировало правительство.
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14.10.2022 11:00 Відповісти
Хто говорив? Лінк є? Дякую.
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14.10.2022 11:01 Відповісти
twitter.com/Strandjunker/status/1577248641663705088
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14.10.2022 11:09 Відповісти
Якби так було, то це значить, що Маск бреше Пентагону і вимагає з нього величезні гроші ні за що.

Не думаю, що Маск чи будь-хто в США може таке собі дозволити.
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14.10.2022 11:13 Відповісти
ага, а ще "рожеві поні пукають бабочками" - продовжуйте в цьому ж дусі - вам личить
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14.10.2022 15:02 Відповісти
Цілком зрозуміле й очікуване рішення на тлі зниження доходів компанії та падіння котировки акцій. В мережі вже був аналіз цого виступу "за мир" - це був такий собі скандал-прикриття, щоб було чим відвернути увагу від фінансових негараздів компанії.
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14.10.2022 11:23 Відповісти
Якщо коротко-бізнес на крові...
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14.10.2022 11:33 Відповісти
ну і масік,проти космосу попер!Зараз космос-це Україна!Хоче в чорну діру-це рашапара!А що космос може відповсти:Нехай щастить тобі,масік!
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14.10.2022 11:34 Відповісти
Сраного Мельника треба повісити. Як і того, хто додумався що це бидло має щось схоже на дипломата.
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14.10.2022 12:38 Відповісти
Так вот кто настоящий барыга! ))
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14.10.2022 13:00 Відповісти
Ціна старлінка - 500 баксів. Маск лупить по 4000 баксів, і каже що й цього "мало".
От тут людина розбираэ детальніше:

https://cybernatic-cat.dreamwidth.org/

Этот Маск сломался, несите другого

"Я давно подозревал, что отец наш Илон - чувак с изрядной пи*орцой внутри. Нет, не потому, что он якобы позавчера общался с х*йлом, и х*йло сделало ему некое неслабое предложение - это, скорее всего, полная хе*ня. И даже не потому, что этот афроамериканец, якобы, большой друг и даже спонсор Трампа - это тоже, скорее всего, хе*ня, причём даже потолще.

А просто потому, что товарисч Илон Маск - классический "сасалистический бизнесмен". В том смысле, что как только дела начинают идти, мягко говоря, херово - ему непременно требуется некий подсос со стороны. Финансирование из Госплана. Спасити-памагити, мой бизнес тонет, дайте мне срочно субсидий на стопицот **********. Я ведь планетку спасаю и прогресс двигаю, имейте понимание!

Так вышло с Теслами, не к ночи будут помянуты. Производство которых было, в немалой степени, обеспечено деньгами простых американских налогоплательщиков. Тупо за счёт субсидий "новоявленному гению".

Теперь - чувак требует дотации у Пентагона, хотя первоначально позиционировал себя как спонсор и благодетель.

Не, я понимаю, конечно, что дареному коню в зубы не смотрят... Но, всё же, пристальный разбор некоторых цифр вызывает кое-какие вопросы. Ну нопремер:

So far roughly 20,000 Starlink satellite units have been donated to Ukraine, with Musk tweeting on Friday the "operation has cost SpaceX $80 million and will exceed $100 million by the end of the year."

Делим $80 млн на 20 тысяч... Это что же, терминал Старлинка действительно стОит $4k?! Oh really? *****, он стОит пицот баксов. И ещё порядка семидесяти в месяц за траффик. Тоись, в год вся тряхо*удия, совокупно - около $1400. Зарядить за такое $4k - это нужно иметь даже не смелость, а наглость. Даже для первопроходца космоса.

Впрочем, дальше аппетиты ещё более возрастают, причём без какого-либо внятного обоснования:

The letter also requested that the Pentagon take over funding for Ukraine's government and military use of Starlink, which SpaceX claims would cost more than $120 million for the rest of the year and could cost close to $400 million for the next 12 months.

Ну и вишенка на тортеге:

We are not in a position to further donate terminals to Ukraine, or fund the existing terminals for an indefinite period of time

Окей, чувак, всё понятно. Причём, не только понятно, но и вполне ожидаемо, для подсосной-то компании. Денег нет, но вы держитесь. Теперь уже сами. Но лично мне не слишком очевидно, как и зачем нужно "fund the existing devices". Field engineers выезжают раз в неделю к каждому мобильному терминалу, контакты почистить? Служба поддержки - каковая, кстати, у Маска просто ниже всякого плинтуса - просит макаронинку, бо голодные сидят? Апдейты фирмвари платные? Ещё что-то?

В общем, для самого богатого человека в мире - это какой-то ё*аный позор. Ещё раз: я не пытаюсь клянчить/требовать халявы. Если нужно, я сам впрягусь за оплату двух-трёх-пяти терминалов, плюс траффик, говно вопрос. И я далеко не один такой. Нужно будет - соберём и на Старлинки, всем миром нормальных людей.

Но вот ныть, в очередной раз, на тему "аааа, я чота переоценил свои силы, айда мне поможем стараниями всех карманов Соединённых Штатов" - это вот та самая пи*орца, о которой я упомянул в самом начале поста.

Мерзко как-то смотрится. Как будто принц клянчит у нищего. Гадость, одним словом."
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14.10.2022 14:36 Відповісти
Что и требовалось доказать!!!

Бизнес на крови - вот он «мезснтроп и благодетель, думающий о человечестве» Во всей красе.

«Денги, давай!»
Не Хило насчитал 400 млн. За «сервисное обслуживание» своих систем.
Деньги не пахнут.

Вот такой он , «честный бизнесмен»...
Электромобили- деньги бюджета сша.
Зеленая энергетика- тоже.
Ракеты- опять бюджет...

Но даже с этим деньгами он был близок к банкротству:

Как выяснилось сегодня, свои финансовые проблемы , Которе у него возникли с Теслой, он решил за счёт получения миллиардных кордитов от «Неизвестного Инвестера». Читай -»Росссия».
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14.10.2022 15:38 Відповісти
Масік вирішив впасти на хвост дерибану мерляканського бюджета? Я вже не знаю жодного неза#уяреного Старлінка, за який би ЗСУ не сплачували 60+ баксів в місяць власним коштом.
Хочеться подерибанити під флагом України? Нехай зброю ефективну розробляє та виготовляє для застосування ЗСУ!
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14.10.2022 15:40 Відповісти
Притула может организовать сбор средств на Маска, думаю соберет быстро. Это будет отличный способ вежливо попросить Маска больше не высказываться на счет Украины.
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14.10.2022 16:41 Відповісти
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