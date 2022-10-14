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Компанія Маска SpaceX просить Пентагон профінансувати роботу Starlink в Україні. На 2023 рік потрібно $400 млн
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Компанія Ілона Маска SpaceX повідомила Пентагон, що більше не може фінансувати роботу систем Starlink в Україні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.
У компанії Маска повідомили, що до кінця року необхідно буде витратити близько 120 мільйонів доларів. Фінансування на 2023 рік оцінюється у 400 мільйонів доларів. SpaceX пропонує Пентагону взяти фінансування на себе.
"Ми не в змозі надалі дарувати термінали Україні або фінансувати існуючі термінали протягом невизначеного періоду часу", - йдеться у листі до Пентагону.
Топ коментарі
+46 xoxoxo
показати весь коментар14.10.2022 06:49
+42 Атас Злой
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+27 Olena Lynch
показати весь коментар14.10.2022 07:07
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Будь ласка, зачекайте...
Вклад Ілона у нашу перемогу важко переоцінити. Чипляєтесь до якихось його висловлювань. Да хєр з ними.
Старлінк вам ху..вий?!? Попитайте у наших бійців за це.
Тут зосередились графомани з явно вираженим ідіотизмом, або ви тупі ватніки, або кацапьйо ольгінське.
Старлінк вам ху..вий?!? - по перше, він нам "не допоміг" - усе платиться...
Попитайте у наших бійців за це. - є прицеденти, коли він відключався під час наступу... Готові поручитися, що його зв'язок ідеальний?
Ілон - бізнесмен, в нього інстінкт піклуватись за свій бізнес. Ця ситуація доказує, що бізнесменам не місце в політиці. Конфлікт інтересів.
Про відключення під час наступу вже писалося, чому так може бути.
Маск обычный Бизнесмен. Был расчёт. Одним махом, без масштабных затрат на рекламу годами прорекламировать продукт на весь мир. И был бы лозунг что-то типа - " и даже во время катастроф и войн вы будете на связи". Но война затянулась и реклама стала дорогая. Никто, даже разведки мира на такою длительность не ставили. И его маркетологи конечно полагались на эти данные. Дорого ему, а прибыли мало пока. И все.
Взято звідси
https://www.youtube.com/watch?v=MbVaAm0X_Nw&ab_channel=24%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB
Ілон Маск більше не може фінансувати Starlink в Україні й просить Пентагон взяти це на себе
Почетайте коментарі.... Якщо ви не вірите у них, то чому тут пишете?
Самий багатий поц у світі.
Чому у вас до них немає претензій?
Чому не звинувачуєте не трампістів, які нічим не допомагають?
А чому ви запитуєте?
І немає від вас наїздів на тих, хто не допомагає.
Я ж казала, що нє нарвіться мну єтот гусь!
Чому ви думаєте, що в Пентагоні тупіші від вас?
Трам - поц і ворог України, що довів уже не раз.
Завдяки Маску у наших військових є Інтернет. Ніхто з приватних закордонних компаній не зробив для ЗСУ більше, ніж компанія Маска. То чому ви його топите?
Я його не топлю. Эрдоган теж однією рукою Байрактари дарує Україні, а другою з пуйлом перемовини проводить.
Не має Сі такого впливу на Пу. Поки що. Сі треба свої проблеми вирішувати а їх багато. Варіантів розвитку подій багато, будемо бачит
Ілон Маск звільнив вихідця з Росії Ігоря Курганова з посади радника з питань благодійності після того, як ним зацікавилося ФБР. Пан Курганов якийсь час відповідав за благодійну діяльність, гроші на яку йшли із $230-мільярдного на той момент статку Маска.
Ігор Курганов народився Росії, але виріс у Німеччині. У 20 років він набув популярності як досвідчений гравець у покер. Пан Курганов - співзасновник групи Raising for Effective Giving, покликаній допомогти гравцям у покер знайти благодійні організації, яким можна пожертвувати свої виграші.
Ілон Маск почав спілкуватися з Ігорем Кургановим на світських заходах. Взимку 2021 року Маск запропонував пану Курганову керувати акціями Tesla на $5,7 млрд, які в результаті мали піти на благодійність.
Через деякий час агент ФБР почав проводити попереднє розслідування щодо Курганова в рамках роботи з виявлення закордонного втручання в діяльність американських корпорацій.
Серед іншого агента ФБР зацікавило, як новачка так швидко було прийнято у внутрішній круг Ілона Маска.
У травні 2022 року Джаред Берчелл - голова фірми, що управляє станом Маска, - дізнавшись про перевірку ФБР, звернувся до Ілону Маску з проханням звільнити Ігоря Курганова. Маск погодився.
Але все одно не повірю, що в США людина, навіть дуже багата, може привселюдно брехати про неіснуючі суми витрат.
А щодо Маска: "жирна риба" "заковтнула наживку" і тепер іі будуть "патрати". В Пентагоні це вміють.
Ну давайте, Притула у поміч..
Думайте, перші ніж писати.
Шкода, але схоже на те, що казка "про геніального мільярдера" - всьо.
Не думаю, що Маск чи будь-хто в США може таке собі дозволити.
От тут людина розбираэ детальніше:
https://cybernatic-cat.dreamwidth.org/
Этот Маск сломался, несите другого
"Я давно подозревал, что отец наш Илон - чувак с изрядной пи*орцой внутри. Нет, не потому, что он якобы позавчера общался с х*йлом, и х*йло сделало ему некое неслабое предложение - это, скорее всего, полная хе*ня. И даже не потому, что этот афроамериканец, якобы, большой друг и даже спонсор Трампа - это тоже, скорее всего, хе*ня, причём даже потолще.
А просто потому, что товарисч Илон Маск - классический "сасалистический бизнесмен". В том смысле, что как только дела начинают идти, мягко говоря, херово - ему непременно требуется некий подсос со стороны. Финансирование из Госплана. Спасити-памагити, мой бизнес тонет, дайте мне срочно субсидий на стопицот **********. Я ведь планетку спасаю и прогресс двигаю, имейте понимание!
Так вышло с Теслами, не к ночи будут помянуты. Производство которых было, в немалой степени, обеспечено деньгами простых американских налогоплательщиков. Тупо за счёт субсидий "новоявленному гению".
Теперь - чувак требует дотации у Пентагона, хотя первоначально позиционировал себя как спонсор и благодетель.
Не, я понимаю, конечно, что дареному коню в зубы не смотрят... Но, всё же, пристальный разбор некоторых цифр вызывает кое-какие вопросы. Ну нопремер:
So far roughly 20,000 Starlink satellite units have been donated to Ukraine, with Musk tweeting on Friday the "operation has cost SpaceX $80 million and will exceed $100 million by the end of the year."
Делим $80 млн на 20 тысяч... Это что же, терминал Старлинка действительно стОит $4k?! Oh really? *****, он стОит пицот баксов. И ещё порядка семидесяти в месяц за траффик. Тоись, в год вся тряхо*удия, совокупно - около $1400. Зарядить за такое $4k - это нужно иметь даже не смелость, а наглость. Даже для первопроходца космоса.
Впрочем, дальше аппетиты ещё более возрастают, причём без какого-либо внятного обоснования:
The letter also requested that the Pentagon take over funding for Ukraine's government and military use of Starlink, which SpaceX claims would cost more than $120 million for the rest of the year and could cost close to $400 million for the next 12 months.
Ну и вишенка на тортеге:
We are not in a position to further donate terminals to Ukraine, or fund the existing terminals for an indefinite period of time
Окей, чувак, всё понятно. Причём, не только понятно, но и вполне ожидаемо, для подсосной-то компании. Денег нет, но вы держитесь. Теперь уже сами. Но лично мне не слишком очевидно, как и зачем нужно "fund the existing devices". Field engineers выезжают раз в неделю к каждому мобильному терминалу, контакты почистить? Служба поддержки - каковая, кстати, у Маска просто ниже всякого плинтуса - просит макаронинку, бо голодные сидят? Апдейты фирмвари платные? Ещё что-то?
В общем, для самого богатого человека в мире - это какой-то ё*аный позор. Ещё раз: я не пытаюсь клянчить/требовать халявы. Если нужно, я сам впрягусь за оплату двух-трёх-пяти терминалов, плюс траффик, говно вопрос. И я далеко не один такой. Нужно будет - соберём и на Старлинки, всем миром нормальных людей.
Но вот ныть, в очередной раз, на тему "аааа, я чота переоценил свои силы, айда мне поможем стараниями всех карманов Соединённых Штатов" - это вот та самая пи*орца, о которой я упомянул в самом начале поста.
Мерзко как-то смотрится. Как будто принц клянчит у нищего. Гадость, одним словом."
Бизнес на крови - вот он «мезснтроп и благодетель, думающий о человечестве» Во всей красе.
«Денги, давай!»
Не Хило насчитал 400 млн. За «сервисное обслуживание» своих систем.
Деньги не пахнут.
Вот такой он , «честный бизнесмен»...
Электромобили- деньги бюджета сша.
Зеленая энергетика- тоже.
Ракеты- опять бюджет...
Но даже с этим деньгами он был близок к банкротству:
Как выяснилось сегодня, свои финансовые проблемы , Которе у него возникли с Теслой, он решил за счёт получения миллиардных кордитов от «Неизвестного Инвестера». Читай -»Росссия».
Хочеться подерибанити під флагом України? Нехай зброю ефективну розробляє та виготовляє для застосування ЗСУ!