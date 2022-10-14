Компанія Маска SpaceX просить Пентагон профінансувати роботу Starlink в Україні. На 2023 рік потрібно $400 млн

Компанія Ілона Маска SpaceX повідомила Пентагон, що більше не може фінансувати роботу систем Starlink в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

У компанії Маска повідомили, що до кінця року необхідно буде витратити близько 120 мільйонів доларів. Фінансування на 2023 рік оцінюється у 400 мільйонів доларів. SpaceX пропонує Пентагону взяти фінансування на себе.

"Ми не в змозі надалі дарувати термінали Україні або фінансувати існуючі термінали протягом невизначеного періоду часу", - йдеться у листі до Пентагону.

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