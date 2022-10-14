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бойовик (3379) війна (56882) Харківщина (4322) підозра (355) Офіс Генпрокурора (2359)

Мешканцю Харківщини, який є найманцем ПВК "Вагнер", повідомлено про підозру

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

вагнер,підозра

Мешканець смт Васищеве Харківського району у 2014 році вступив до так званої ротно-тактичної групи "Карпати", що входить до складу приватної військової компанії "Вагнер", найманці якої проводять диверсії в тилу української армії. Згодом у Краснодарському краю РФ, де базується вказана РТГ, чоловіка призначили на посаду стрілка.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Офісі Генпрокурора.

"За даними слідства, після "посвяти" вагнерівець воював на боці країни-агресора на тимчасово окупованих територіях у Донецькій області, а після 24 лютого перебазувався на харківський напрямок.

У 2015 році за "віддану" роботу окупантам  псевдовлада нагородила чоловіка нагрудним знаком "Георгиевский крест Донецкой Народной Республики", - йдеться у повідомленні.

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За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури йому заочно повідомлено про підозру за фактом участі у діяльності незаконного збройного формування (ч. 2 ст. 260 КК України).
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Чому пику заблюрили? 🤬
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14.10.2022 10:13 Відповісти
У нас огромное количество смертей из за колоборантов и предателей.
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14.10.2022 10:15 Відповісти
Якщо приймуть закон щоб їм нормальне покарання впаяти, то постане питання і до тих хто не готувався до нападу. Зелена шобла сама собі не буде рити могилу.
А зараз нарід їм все спусте на гальмах, бо так само не очікував нападу. Якщо прощаєш собі- то і для Слуг робиться поблажка
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14.10.2022 10:20 Відповісти
Добре що від десь в Московіі. А коли б він був тут то зробили радником Єрмака.
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14.10.2022 10:42 Відповісти
Той випадок, коли актори-початківці, граючи в демократію її ж і вбивають.

У всіх українських ЗМІ, фото ворога, колаборанта, а враховуючи вимогу влади України, до світової спільноти визнати московію терористичною країною, то й терориста подають нам із заштрихованим фейсом, що за ********, тобто їх за вбивства та терор, закон захищає, а може їм і платну камеру з предсавителем червоного хреста біля дверей.
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14.10.2022 10:47 Відповісти
 
 