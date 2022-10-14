Мешканцю Харківщини, який є найманцем ПВК "Вагнер", повідомлено про підозру
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Мешканець смт Васищеве Харківського району у 2014 році вступив до так званої ротно-тактичної групи "Карпати", що входить до складу приватної військової компанії "Вагнер", найманці якої проводять диверсії в тилу української армії. Згодом у Краснодарському краю РФ, де базується вказана РТГ, чоловіка призначили на посаду стрілка.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Офісі Генпрокурора.
"За даними слідства, після "посвяти" вагнерівець воював на боці країни-агресора на тимчасово окупованих територіях у Донецькій області, а після 24 лютого перебазувався на харківський напрямок.
У 2015 році за "віддану" роботу окупантам псевдовлада нагородила чоловіка нагрудним знаком "Георгиевский крест Донецкой Народной Республики", - йдеться у повідомленні.
За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури йому заочно повідомлено про підозру за фактом участі у діяльності незаконного збройного формування (ч. 2 ст. 260 КК України).
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А зараз нарід їм все спусте на гальмах, бо так само не очікував нападу. Якщо прощаєш собі- то і для Слуг робиться поблажка
У всіх українських ЗМІ, фото ворога, колаборанта, а враховуючи вимогу влади України, до світової спільноти визнати московію терористичною країною, то й терориста подають нам із заштрихованим фейсом, що за ********, тобто їх за вбивства та терор, закон захищає, а може їм і платну камеру з предсавителем червоного хреста біля дверей.