Вночі російські війська обстріляли територію Березнегуватської громади Миколаївської області, пошкоджено об’єкти торгівлі та адміністративні будівлі

Вночі 14 жовтня росіяни обстріляли територію та прилеглі населені пункти Березнегуватської громади.

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

"Тривають обстріли території та прилеглих населених пунктів Березнегуватської громади. Сьогодні, 14 жовтня, о 04:20 під час обстрілів одного з населених пунктів громади було пошкоджено об'єкти торгівлі та адміністративні будівлі. Без жертв та постраждалих", - написав Кім.

У Миколаєві продовжуються аварійно-рятувальні роботи у п’ятиповерховому житловому будинку після нічного обстрілу, 13 жовтня. З-під завалів деблоковано п'ять людей. Кількість загиблих внаслідок масованого ракетного удару зросла до семи.

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