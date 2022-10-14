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Рашисти вночі обстріляли Сумщину, зафіксовано 10 "прильотів", постраждалих немає, - ОВА
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Російські загарбники обстріляли територію Сумщини з реактивної артилерії.
Про це повідомив голова ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні, близько другої години ночі, росіяни вдарили з реактивної артилерії по Дружбівській громаді. 10 прильотів", - розповів він.
За словами Живицького, жертв та руйнувань внаслідок російського обстрілу немає.
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