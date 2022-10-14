ЗСУ вже наступного тижня можуть визволити Херсон, - Financial Times

Українська армія здатна визволити окупований Херсон і повернути контроль над правим берегом Дніпра вже наступного тижня.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Financial Times із посиланням на західних військових.

Видання звертає увагу на заклик зрадників України до російських окупантів негайно почати "евакуацію" населення з окупованої Херсонщини нібито "у зв'язку з обстрілами".

Також журналісти зазначають, що Україна може визволити Херсон і правий берег Дніпра вже наступного тижня.

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