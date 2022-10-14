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ЗСУ вже наступного тижня можуть визволити Херсон, - Financial Times
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Українська армія здатна визволити окупований Херсон і повернути контроль над правим берегом Дніпра вже наступного тижня.
Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Financial Times із посиланням на західних військових.
Видання звертає увагу на заклик зрадників України до російських окупантів негайно почати "евакуацію" населення з окупованої Херсонщини нібито "у зв'язку з обстрілами".
Також журналісти зазначають, що Україна може визволити Херсон і правий берег Дніпра вже наступного тижня.
Топ коментарі
+45 Роман с камнем
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+40 kergudu barbambiya
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+35 26c97767
показати весь коментар14.10.2022 10:38
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Будь ласка, зачекайте...
вау !на літаку сірого кардиналу буйла - патрушева-******* Око
- Так Росія трохи воює C HATO.
- Ну і як успіхи?
- Росія втратила крейсер, 70
тис. своїх солдатів, 200 літаків і ще там по дрібниці.
- А що НАТО?
-Ой, Семо, ти не повіриш, НАТО ще не приїхало
- мінімум 10к полеглих українських захисників,
- мінімум 100к полеглих мирних жителів,
- збитки інфраструктури на мінімум 300 млрд $.
Зато посміялись, що "НАТО ще не приїхало".
- брехня! цивільних підтверджених в рази менше.
- брехня! ніхто толком ще і не починав рахувати. всі цифри тупо зі стелі беруться і втрати москалів тут знову більші.
Набагато радісніше читати про ВИЗВОЛЕНІ села та міста!
Зі святом всіх нас!
А сьогодні бажаю здохнуть всім мобілізованим і немобілізованим росіянам і їх родинам.Нехай таких виродків більше не буде на Землі!
Залужный давно доказал свою компетентность. Думаю и в этом случае вопрос решит, да так, что орки ох"еют
Вибачте, але якісь "експерти" щотижня обіцяють звільнення Херсона, до якого чисто фізично ще десятки километрів, не враховуючи площу самого міста.
І невідомо, скільки точитимуться міські бої!
Итак... для любого успеха на фронте требуется создать соответствующие условия.
В Правом берегу и под Херсоном такие условия постепенно были созданы.
Вся группировка противника измотана непрерывными боями, подкрепление и снабжение идёт небольшими партиями по ниточкам временных мостов и переправ. С начала наступательных действий занимаемая рашистами территория СОКРАТИЛАСЬ на одну треть. Посмотрите карты DeepStateLive. Противник непрерывно поражается артой и высокоточным оружием.
Есть большая вероятность, что еще один прорыв обороны враг не выдержит и расколется на две части, которые затем будут разбиты по отдельности. До самого Херсона от Посад-Покровского 25 км. Уличные бои? Долго там невозможны, если город будет отрезать от переправ в районе Новой Каховки. Все, ну буквально все говорят, что этой группировке достаточно скоро придёт конец.
И только зрадо...ы на Цензоре другого мнения ) Ну это диагноз.
Пережить там зиму рашистам будет нереально тяжело. И вероятнее всего они побегут еще до начала декабрьских заморозков.
не варто плодити авдиторію арестовича зайве.