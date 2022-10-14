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ЗСУ вже наступного тижня можуть визволити Херсон, - Financial Times

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зсу

Українська армія здатна визволити окупований Херсон і повернути контроль над правим берегом Дніпра вже наступного тижня.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Financial Times із посиланням на західних військових.

Видання звертає увагу на заклик зрадників України до російських окупантів негайно почати "евакуацію" населення з окупованої Херсонщини нібито "у зв'язку з обстрілами".

Також журналісти зазначають, що Україна може визволити Херсон і правий берег Дніпра вже наступного тижня.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+45
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14.10.2022 10:43
+40
Дай Бог!
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14.10.2022 10:36
+35
Не менее важно наступать по левому берегу от Запорожья, чтобы пнуть орков от ЗАЕС и перекрыть воду в Крым - мы не обязаны обеспечивать оккупанта, пусть уходят из Крыма.
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14.10.2022 10:38
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Дай Бог!
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14.10.2022 10:36 Відповісти
Я б не поспішав,наші розстрілюють їх там як у тирі.
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14.10.2022 11:30 Відповісти
А по нашим не стріляють? А Миколаїв обстрілюють, навіть не як у тирі. Впевнений Залужний знає як краще! Слава ЗСУ
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14.10.2022 11:44 Відповісти
херсонські раки в Дніпрі голодують !!!!

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14.10.2022 11:47 Відповісти
Але це буде порушення Оманських домовленностей !
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14.10.2022 10:36 Відповісти
ЗСУ начхати на ті оманські домовленності
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14.10.2022 10:38 Відповісти
яких саме ?
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14.10.2022 10:54 Відповісти
Зе і ху.
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14.10.2022 10:59 Відповісти
як яких? сухопутний шлях на Крим, вода на Крим, ЗАЕС - параші, південь - параші.
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14.10.2022 11:33 Відповісти
То ви приймали участь у тих перемовинах?
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14.10.2022 11:37 Відповісти
на чиємо літаку ЗЄ-лічка повертася з Оману в Україну ?
вау !на літаку сірого кардиналу буйла - патрушева-******* Око

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14.10.2022 11:43 Відповісти
То ви ще і в одному літаку летіли?
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14.10.2022 12:14 Відповісти
Они были и содержание скрывается .Ввиду доказанной подлости персонажей вопрос неуместен.
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14.10.2022 13:16 Відповісти
Зрозуміло..... )))))
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14.10.2022 13:22 Відповісти
Публічний посил фуйла за руським кораблем у питанні переговорів у рамках оманських домовленностей?
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14.10.2022 11:32 Відповісти
Херсон за "оманськими домовленностями" ще могли нам залишити якраз - така собі "косточка" для "хом`ячків" - хай "героічно радіють" з епопеі "звільнемо Херсон" і на тому "заспокояться"
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14.10.2022 15:17 Відповісти
На заході теж є своя арестовщина.
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14.10.2022 10:38 Відповісти
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14.10.2022 10:38 Відповісти
Не менее важно наступать по левому берегу от Запорожья, чтобы пнуть орков от ЗАЕС и перекрыть воду в Крым - мы не обязаны обеспечивать оккупанта, пусть уходят из Крыма.
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14.10.2022 10:38 Відповісти
Так не годиться. За здачу ЗАЕС клоун вже отримав оманське бабло.
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14.10.2022 10:52 Відповісти
А хіба в 2014 було пройопано ЗАЕС?
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14.10.2022 11:01 Відповісти
від кого в 2014 було звільнено 9/9 запорізької області?
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14.10.2022 12:17 Відповісти
Думаю тема воды слишком приукрашена. Она была перекрыта лет 7 наверно и ничего особенного это не изменило. Ложить наших ребят ради этой цели точно не стоит. А вот в целом да.... я живу в Запорожье. От постоянных обстрелов С-300 город и область конечно очень страдают. Выбив их из области, стало бы легче. Но этих тварей там как говна. Точнее почему как? Это и есть свинособачее дерьмо.
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14.10.2022 11:01 Відповісти
Дивилася сьогодні карту,приємно було бачити,що є успіхи і на цьому етапі
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14.10.2022 11:24 Відповісти
Дай Боже!
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14.10.2022 10:41 Відповісти
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14.10.2022 10:41 Відповісти
Ото сомів буде... і раків
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14.10.2022 10:48 Відповісти
Я переживаю за наших тваринок, які попробували м'ясо орків
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14.10.2022 11:17 Відповісти
Бл*дські ці питання За*бують.
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14.10.2022 12:19 Відповісти
Казкарі- газетярі.
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14.10.2022 10:43 Відповісти
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14.10.2022 10:43 Відповісти
Я думал зажарили и в пакет сложили
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14.10.2022 11:16 Відповісти
не кажите гоп (я тільки ЗА - але чи не зарано це писати?)
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14.10.2022 10:43 Відповісти
Таке собі, ми м'ясом закидувати не звикли так що ні, до того ж кацапи навели додаткові переправи й нагнали через них купу людей та техніки.
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14.10.2022 10:44 Відповісти
Ой не люблю я ці "наступного тижня", особливо від західних журналістів)
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14.10.2022 10:45 Відповісти
це Financial Times хоч знає де той Херсон знаходиться?
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14.10.2022 10:46 Відповісти
Ого, "фінансисти" посилаючись на західних військових... Прогнози ще африканські шамани не робили.
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14.10.2022 10:46 Відповісти
- Моню, що там у вас відбувається в Одесі?
- Так Росія трохи воює C HATO.
- Ну і як успіхи?
- Росія втратила крейсер, 70
тис. своїх солдатів, 200 літаків і ще там по дрібниці.

- А що НАТО?

-Ой, Семо, ти не повіриш, НАТО ще не приїхало
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14.10.2022 10:47 Відповісти
Ганьба за такі анекдоти. Це вже за гранню фолу:

- мінімум 10к полеглих українських захисників,

- мінімум 100к полеглих мирних жителів,

- збитки інфраструктури на мінімум 300 млрд $.

Зато посміялись, що "НАТО ще не приїхало".
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14.10.2022 12:59 Відповісти
- це війна і тут інакше не буває. єдиний плюс, що москалів більше лягло!
- брехня! цивільних підтверджених в рази менше.
- брехня! ніхто толком ще і не починав рахувати. всі цифри тупо зі стелі беруться і втрати москалів тут знову більші.
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14.10.2022 13:11 Відповісти
По дереву постукали? Та дай Боже, дай Бог... Смерть рашистським окупантам! Слава ВСУ! Слава Україні!
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14.10.2022 10:48 Відповісти
напевно Financial Times з-за океану краще видно
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14.10.2022 10:50 Відповісти
Тільки навіщо розповідати наперед?
Набагато радісніше читати про ВИЗВОЛЕНІ села та міста!
Зі святом всіх нас!
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14.10.2022 10:51 Відповісти
вони всі очікують на перемоги,не здивуюсь коли вони грають на тоталізаторі ,та роблять ставки скільки ЗСУ звільнять території..Для них це ШОУ..дають гроші..дають зброю і хочуть перемог
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14.10.2022 10:57 Відповісти
ага
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14.10.2022 10:56 Відповісти
Наперед дійсно не треба....
А сьогодні бажаю здохнуть всім мобілізованим і немобілізованим росіянам і їх родинам.Нехай таких виродків більше не буде на Землі!
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14.10.2022 10:59 Відповісти
Аmen 🙏🙏🙏🙏
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14.10.2022 11:43 Відповісти
Господи Помоги . Будет повод выпить вискаря
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14.10.2022 11:04 Відповісти
Віскаря можна і без того, а от за визволення Херсону треба гарного кон'яку. І не забувати донатити на ЗСУ! 🙏🙏🙏
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14.10.2022 11:46 Відповісти
Financial Times
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14.10.2022 11:05 Відповісти
Вот тут перегибать тоже не стоит. Что значит ни за год? Дальнобойное вооружение позволяет уничтожать логистику и теже грады, с которых хоронят города. Авиация тоже уже особо парашинская не летает. С чего они город уничтожат? С калашей расстреляют?

Залужный давно доказал свою компетентность. Думаю и в этом случае вопрос решит, да так, что орки ох"еют
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14.10.2022 11:13 Відповісти
Це якісь зрадой@б)))Такої херні нагородив, що ніби ЗСУ не показали ще як можуть контратакувати(особливо Харківська обл.)
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14.10.2022 15:58 Відповісти
Сум Дико плюсую +++++ . Я вообще в шоке на ровном месте заварить такую кашу . Отдыхать так никто и не поехал , пересрали все бизнес ,отдых . Так еще и людей живых убивают за ***** . Просыпаешься , а москалей нет , и никто не помнит кто это был ,
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14.10.2022 11:10 Відповісти
****-лы хреновы.....т С лета пиз-те об освобождении. Нам в Херсоне каждый такой пиз-ж как соль на рану.
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14.10.2022 11:11 Відповісти
верь Таймсу
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14.10.2022 11:16 Відповісти
Может вы еще посоветуете верить Зеленскому и Арестовичу?
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14.10.2022 11:19 Відповісти
ага
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14.10.2022 11:22 Відповісти
Їх не можна серйозно сприймати, тим паче, що це FT.
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14.10.2022 11:48 Відповісти
освобождать Херсон не рационально , его нада окружить
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14.10.2022 11:15 Відповісти
Вы сравниваете красное и квадратное. Логика это не ваше.
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14.10.2022 11:21 Відповісти
Вірю в ЗСУ, і не вірю у швидке звільнення Херсона.

Вибачте, але якісь "експерти" щотижня обіцяють звільнення Херсона, до якого чисто фізично ще десятки километрів, не враховуючи площу самого міста.

І невідомо, скільки точитимуться міські бої!
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14.10.2022 11:20 Відповісти
Які міські бої?якщо запахне смаженим буде плановое перегрупування кацапів через Дніпро на ґумових качечках
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14.10.2022 11:28 Відповісти
Вибір є - або на матрасі на лівий берег, або на концерт Кобздона!
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14.10.2022 11:36 Відповісти
Для зрадо...ов из серии верю, не верю, с лета обещаете и так далее и тому подобное...
Итак... для любого успеха на фронте требуется создать соответствующие условия.
В Правом берегу и под Херсоном такие условия постепенно были созданы.
Вся группировка противника измотана непрерывными боями, подкрепление и снабжение идёт небольшими партиями по ниточкам временных мостов и переправ. С начала наступательных действий занимаемая рашистами территория СОКРАТИЛАСЬ на одну треть. Посмотрите карты DeepStateLive. Противник непрерывно поражается артой и высокоточным оружием.
Есть большая вероятность, что еще один прорыв обороны враг не выдержит и расколется на две части, которые затем будут разбиты по отдельности. До самого Херсона от Посад-Покровского 25 км. Уличные бои? Долго там невозможны, если город будет отрезать от переправ в районе Новой Каховки. Все, ну буквально все говорят, что этой группировке достаточно скоро придёт конец.
И только зрадо...ы на Цензоре другого мнения ) Ну это диагноз.
Пережить там зиму рашистам будет нереально тяжело. И вероятнее всего они побегут еще до начала декабрьских заморозков.
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14.10.2022 12:49 Відповісти
Щось це занадто навіть не фантастично, а... арестовично. Розвалити ту навалу орків на півдні за тиждень?
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14.10.2022 12:57 Відповісти
мапа каже що наш наступ стоїть вже декілька діб.

не варто плодити авдиторію арестовича зайве.
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14.10.2022 14:54 Відповісти
дай Бог чтобы так стало!
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14.10.2022 17:03 Відповісти
 
 