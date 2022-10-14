РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
18709 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Война
23 557 75
война (47249) Херсон (2125) Херсонщина (3576) ВСУ (5200)

ВСУ уже на следующей неделе могут освободить Херсон, - Financial Times

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зсу

Украинская армия способна освободить оккупированный Херсон и вернуть контроль над правым берегом Днепра на следующей неделе.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Financial Times со ссылкой на западных военных.

Издание обращает внимание на призыв предателей Украины к российским оккупантам немедленно начать "эвакуацию" населения с оккупированной Херсонщины якобы "в связи с обстрелами".

Также журналисты отмечают, что Украина может освободить Херсон и правый берег Днепра на следующей неделе.

Читайте также: 75 населенных пунктов освобождены на Херсонщине, - председатель ОВА Янушевич
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+45
показать весь комментарий
14.10.2022 10:43
+40
Дай Бог!
показать весь комментарий
14.10.2022 10:36
+35
Не менее важно наступать по левому берегу от Запорожья, чтобы пнуть орков от ЗАЕС и перекрыть воду в Крым - мы не обязаны обеспечивать оккупанта, пусть уходят из Крыма.
показать весь комментарий
14.10.2022 10:38
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Дай Бог!
показать весь комментарий
14.10.2022 10:36 Ответить
Я б не поспішав,наші розстрілюють їх там як у тирі.
показать весь комментарий
14.10.2022 11:30 Ответить
А по нашим не стріляють? А Миколаїв обстрілюють, навіть не як у тирі. Впевнений Залужний знає як краще! Слава ЗСУ
показать весь комментарий
14.10.2022 11:44 Ответить
херсонські раки в Дніпрі голодують !!!!

показать весь комментарий
14.10.2022 11:47 Ответить
Але це буде порушення Оманських домовленностей !
показать весь комментарий
14.10.2022 10:36 Ответить
ЗСУ начхати на ті оманські домовленності
показать весь комментарий
14.10.2022 10:38 Ответить
яких саме ?
показать весь комментарий
14.10.2022 10:54 Ответить
Зе і ху.
показать весь комментарий
14.10.2022 10:59 Ответить
як яких? сухопутний шлях на Крим, вода на Крим, ЗАЕС - параші, південь - параші.
показать весь комментарий
14.10.2022 11:33 Ответить
То ви приймали участь у тих перемовинах?
показать весь комментарий
14.10.2022 11:37 Ответить
на чиємо літаку ЗЄ-лічка повертася з Оману в Україну ?
вау !на літаку сірого кардиналу буйла - патрушева-******* Око

показать весь комментарий
14.10.2022 11:43 Ответить
То ви ще і в одному літаку летіли?
показать весь комментарий
14.10.2022 12:14 Ответить
Они были и содержание скрывается .Ввиду доказанной подлости персонажей вопрос неуместен.
показать весь комментарий
14.10.2022 13:16 Ответить
Зрозуміло..... )))))
показать весь комментарий
14.10.2022 13:22 Ответить
Публічний посил фуйла за руським кораблем у питанні переговорів у рамках оманських домовленностей?
показать весь комментарий
14.10.2022 11:32 Ответить
Херсон за "оманськими домовленностями" ще могли нам залишити якраз - така собі "косточка" для "хом`ячків" - хай "героічно радіють" з епопеі "звільнемо Херсон" і на тому "заспокояться"
показать весь комментарий
14.10.2022 15:17 Ответить
На заході теж є своя арестовщина.
показать весь комментарий
14.10.2022 10:38 Ответить
показать весь комментарий
14.10.2022 10:38 Ответить
Не менее важно наступать по левому берегу от Запорожья, чтобы пнуть орков от ЗАЕС и перекрыть воду в Крым - мы не обязаны обеспечивать оккупанта, пусть уходят из Крыма.
показать весь комментарий
14.10.2022 10:38 Ответить
Так не годиться. За здачу ЗАЕС клоун вже отримав оманське бабло.
показать весь комментарий
14.10.2022 10:52 Ответить
А хіба в 2014 було пройопано ЗАЕС?
показать весь комментарий
14.10.2022 11:01 Ответить
від кого в 2014 було звільнено 9/9 запорізької області?
показать весь комментарий
14.10.2022 12:17 Ответить
Думаю тема воды слишком приукрашена. Она была перекрыта лет 7 наверно и ничего особенного это не изменило. Ложить наших ребят ради этой цели точно не стоит. А вот в целом да.... я живу в Запорожье. От постоянных обстрелов С-300 город и область конечно очень страдают. Выбив их из области, стало бы легче. Но этих тварей там как говна. Точнее почему как? Это и есть свинособачее дерьмо.
показать весь комментарий
14.10.2022 11:01 Ответить
Дивилася сьогодні карту,приємно було бачити,що є успіхи і на цьому етапі
показать весь комментарий
14.10.2022 11:24 Ответить
Дай Боже!
показать весь комментарий
14.10.2022 10:41 Ответить
показать весь комментарий
14.10.2022 10:41 Ответить
Ото сомів буде... і раків
показать весь комментарий
14.10.2022 10:48 Ответить
Я переживаю за наших тваринок, які попробували м'ясо орків
показать весь комментарий
14.10.2022 11:17 Ответить
Бл*дські ці питання За*бують.
показать весь комментарий
14.10.2022 12:19 Ответить
Казкарі- газетярі.
показать весь комментарий
14.10.2022 10:43 Ответить
показать весь комментарий
14.10.2022 10:43 Ответить
Я думал зажарили и в пакет сложили
показать весь комментарий
14.10.2022 11:16 Ответить
не кажите гоп (я тільки ЗА - але чи не зарано це писати?)
показать весь комментарий
14.10.2022 10:43 Ответить
Таке собі, ми м'ясом закидувати не звикли так що ні, до того ж кацапи навели додаткові переправи й нагнали через них купу людей та техніки.
показать весь комментарий
14.10.2022 10:44 Ответить
Ой не люблю я ці "наступного тижня", особливо від західних журналістів)
показать весь комментарий
14.10.2022 10:45 Ответить
це Financial Times хоч знає де той Херсон знаходиться?
показать весь комментарий
14.10.2022 10:46 Ответить
Ого, "фінансисти" посилаючись на західних військових... Прогнози ще африканські шамани не робили.
показать весь комментарий
14.10.2022 10:46 Ответить
- Моню, що там у вас відбувається в Одесі?
- Так Росія трохи воює C HATO.
- Ну і як успіхи?
- Росія втратила крейсер, 70
тис. своїх солдатів, 200 літаків і ще там по дрібниці.

- А що НАТО?

-Ой, Семо, ти не повіриш, НАТО ще не приїхало
показать весь комментарий
14.10.2022 10:47 Ответить
Ганьба за такі анекдоти. Це вже за гранню фолу:

- мінімум 10к полеглих українських захисників,

- мінімум 100к полеглих мирних жителів,

- збитки інфраструктури на мінімум 300 млрд $.

Зато посміялись, що "НАТО ще не приїхало".
показать весь комментарий
14.10.2022 12:59 Ответить
- це війна і тут інакше не буває. єдиний плюс, що москалів більше лягло!
- брехня! цивільних підтверджених в рази менше.
- брехня! ніхто толком ще і не починав рахувати. всі цифри тупо зі стелі беруться і втрати москалів тут знову більші.
показать весь комментарий
14.10.2022 13:11 Ответить
По дереву постукали? Та дай Боже, дай Бог... Смерть рашистським окупантам! Слава ВСУ! Слава Україні!
показать весь комментарий
14.10.2022 10:48 Ответить
напевно Financial Times з-за океану краще видно
показать весь комментарий
14.10.2022 10:50 Ответить
Тільки навіщо розповідати наперед?
Набагато радісніше читати про ВИЗВОЛЕНІ села та міста!
Зі святом всіх нас!
показать весь комментарий
14.10.2022 10:51 Ответить
вони всі очікують на перемоги,не здивуюсь коли вони грають на тоталізаторі ,та роблять ставки скільки ЗСУ звільнять території..Для них це ШОУ..дають гроші..дають зброю і хочуть перемог
показать весь комментарий
14.10.2022 10:57 Ответить
ага
показать весь комментарий
14.10.2022 10:56 Ответить
Наперед дійсно не треба....
А сьогодні бажаю здохнуть всім мобілізованим і немобілізованим росіянам і їх родинам.Нехай таких виродків більше не буде на Землі!
показать весь комментарий
14.10.2022 10:59 Ответить
Аmen 🙏🙏🙏🙏
показать весь комментарий
14.10.2022 11:43 Ответить
Господи Помоги . Будет повод выпить вискаря
показать весь комментарий
14.10.2022 11:04 Ответить
Віскаря можна і без того, а от за визволення Херсону треба гарного кон'яку. І не забувати донатити на ЗСУ! 🙏🙏🙏
показать весь комментарий
14.10.2022 11:46 Ответить
Financial Times
показать весь комментарий
14.10.2022 11:05 Ответить
Вот тут перегибать тоже не стоит. Что значит ни за год? Дальнобойное вооружение позволяет уничтожать логистику и теже грады, с которых хоронят города. Авиация тоже уже особо парашинская не летает. С чего они город уничтожат? С калашей расстреляют?

Залужный давно доказал свою компетентность. Думаю и в этом случае вопрос решит, да так, что орки ох"еют
показать весь комментарий
14.10.2022 11:13 Ответить
Це якісь зрадой@б)))Такої херні нагородив, що ніби ЗСУ не показали ще як можуть контратакувати(особливо Харківська обл.)
показать весь комментарий
14.10.2022 15:58 Ответить
Сум Дико плюсую +++++ . Я вообще в шоке на ровном месте заварить такую кашу . Отдыхать так никто и не поехал , пересрали все бизнес ,отдых . Так еще и людей живых убивают за ***** . Просыпаешься , а москалей нет , и никто не помнит кто это был ,
показать весь комментарий
14.10.2022 11:10 Ответить
****-лы хреновы.....т С лета пиз-те об освобождении. Нам в Херсоне каждый такой пиз-ж как соль на рану.
показать весь комментарий
14.10.2022 11:11 Ответить
верь Таймсу
показать весь комментарий
14.10.2022 11:16 Ответить
Может вы еще посоветуете верить Зеленскому и Арестовичу?
показать весь комментарий
14.10.2022 11:19 Ответить
ага
показать весь комментарий
14.10.2022 11:22 Ответить
Їх не можна серйозно сприймати, тим паче, що це FT.
показать весь комментарий
14.10.2022 11:48 Ответить
освобождать Херсон не рационально , его нада окружить
показать весь комментарий
14.10.2022 11:15 Ответить
Вы сравниваете красное и квадратное. Логика это не ваше.
показать весь комментарий
14.10.2022 11:21 Ответить
Вірю в ЗСУ, і не вірю у швидке звільнення Херсона.

Вибачте, але якісь "експерти" щотижня обіцяють звільнення Херсона, до якого чисто фізично ще десятки километрів, не враховуючи площу самого міста.

І невідомо, скільки точитимуться міські бої!
показать весь комментарий
14.10.2022 11:20 Ответить
Які міські бої?якщо запахне смаженим буде плановое перегрупування кацапів через Дніпро на ґумових качечках
показать весь комментарий
14.10.2022 11:28 Ответить
Вибір є - або на матрасі на лівий берег, або на концерт Кобздона!
показать весь комментарий
14.10.2022 11:36 Ответить
Для зрадо...ов из серии верю, не верю, с лета обещаете и так далее и тому подобное...
Итак... для любого успеха на фронте требуется создать соответствующие условия.
В Правом берегу и под Херсоном такие условия постепенно были созданы.
Вся группировка противника измотана непрерывными боями, подкрепление и снабжение идёт небольшими партиями по ниточкам временных мостов и переправ. С начала наступательных действий занимаемая рашистами территория СОКРАТИЛАСЬ на одну треть. Посмотрите карты DeepStateLive. Противник непрерывно поражается артой и высокоточным оружием.
Есть большая вероятность, что еще один прорыв обороны враг не выдержит и расколется на две части, которые затем будут разбиты по отдельности. До самого Херсона от Посад-Покровского 25 км. Уличные бои? Долго там невозможны, если город будет отрезать от переправ в районе Новой Каховки. Все, ну буквально все говорят, что этой группировке достаточно скоро придёт конец.
И только зрадо...ы на Цензоре другого мнения ) Ну это диагноз.
Пережить там зиму рашистам будет нереально тяжело. И вероятнее всего они побегут еще до начала декабрьских заморозков.
показать весь комментарий
14.10.2022 12:49 Ответить
Щось це занадто навіть не фантастично, а... арестовично. Розвалити ту навалу орків на півдні за тиждень?
показать весь комментарий
14.10.2022 12:57 Ответить
мапа каже що наш наступ стоїть вже декілька діб.

не варто плодити авдиторію арестовича зайве.
показать весь комментарий
14.10.2022 14:54 Ответить
дай Бог чтобы так стало!
показать весь комментарий
14.10.2022 17:03 Ответить
 
 