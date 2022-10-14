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ВСУ уже на следующей неделе могут освободить Херсон, - Financial Times
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Украинская армия способна освободить оккупированный Херсон и вернуть контроль над правым берегом Днепра на следующей неделе.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Financial Times со ссылкой на западных военных.
Издание обращает внимание на призыв предателей Украины к российским оккупантам немедленно начать "эвакуацию" населения с оккупированной Херсонщины якобы "в связи с обстрелами".
Также журналисты отмечают, что Украина может освободить Херсон и правый берег Днепра на следующей неделе.
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Пожалуйста, подождите...
вау !на літаку сірого кардиналу буйла - патрушева-******* Око
- Так Росія трохи воює C HATO.
- Ну і як успіхи?
- Росія втратила крейсер, 70
тис. своїх солдатів, 200 літаків і ще там по дрібниці.
- А що НАТО?
-Ой, Семо, ти не повіриш, НАТО ще не приїхало
- мінімум 10к полеглих українських захисників,
- мінімум 100к полеглих мирних жителів,
- збитки інфраструктури на мінімум 300 млрд $.
Зато посміялись, що "НАТО ще не приїхало".
- брехня! цивільних підтверджених в рази менше.
- брехня! ніхто толком ще і не починав рахувати. всі цифри тупо зі стелі беруться і втрати москалів тут знову більші.
Набагато радісніше читати про ВИЗВОЛЕНІ села та міста!
Зі святом всіх нас!
А сьогодні бажаю здохнуть всім мобілізованим і немобілізованим росіянам і їх родинам.Нехай таких виродків більше не буде на Землі!
Залужный давно доказал свою компетентность. Думаю и в этом случае вопрос решит, да так, что орки ох"еют
Вибачте, але якісь "експерти" щотижня обіцяють звільнення Херсона, до якого чисто фізично ще десятки километрів, не враховуючи площу самого міста.
І невідомо, скільки точитимуться міські бої!
Итак... для любого успеха на фронте требуется создать соответствующие условия.
В Правом берегу и под Херсоном такие условия постепенно были созданы.
Вся группировка противника измотана непрерывными боями, подкрепление и снабжение идёт небольшими партиями по ниточкам временных мостов и переправ. С начала наступательных действий занимаемая рашистами территория СОКРАТИЛАСЬ на одну треть. Посмотрите карты DeepStateLive. Противник непрерывно поражается артой и высокоточным оружием.
Есть большая вероятность, что еще один прорыв обороны враг не выдержит и расколется на две части, которые затем будут разбиты по отдельности. До самого Херсона от Посад-Покровского 25 км. Уличные бои? Долго там невозможны, если город будет отрезать от переправ в районе Новой Каховки. Все, ну буквально все говорят, что этой группировке достаточно скоро придёт конец.
И только зрадо...ы на Цензоре другого мнения ) Ну это диагноз.
Пережить там зиму рашистам будет нереально тяжело. И вероятнее всего они побегут еще до начала декабрьских заморозков.
не варто плодити авдиторію арестовича зайве.