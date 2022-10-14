ВСУ уже на следующей неделе могут освободить Херсон, - Financial Times

Украинская армия способна освободить оккупированный Херсон и вернуть контроль над правым берегом Днепра на следующей неделе.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Financial Times со ссылкой на западных военных.

Издание обращает внимание на призыв предателей Украины к российским оккупантам немедленно начать "эвакуацию" населения с оккупированной Херсонщины якобы "в связи с обстрелами".

Также журналисты отмечают, что Украина может освободить Херсон и правый берег Днепра на следующей неделе.

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