75 населенных пунктов освобождены на Херсонщине, - председатель ОВА Янушевич

В Херсонской области, по официальным данным, уже освобождены 75 населенных пунктов.

Об этом сообщил в эфире Суспільного начальник Херсонской ОВА Ярослав Янушевич, передает Цензор.НЕТ.

"На Херсонщине от российских захватчиков на сегодняшний день освобождены, по подтвержденным данным, 75 населенных пунктов. Только за октябрь Вооруженные силы Украины вернули под сине-желтый флаг 29 населенных пунктов", - сказал Янушевич.

Он отметил, что сейчас необходимо сохранять информационную тишину, но нужно ежедневно ждать хороших новостей.

Что касается состояния инфраструктуры на деоккупированных территориях, то Янушевич назвал ситуацию ужасной: очень много разрушенных домов, школ, больниц, детсадов, разрушены линии электропередач, трансформаторные подстанции, газопроводы, водопроводы, котельные.

"Люди остались без воды и света", – сообщил начальник ОВА.

Читайте также: В деоккупированном Купянске частично возобновили электроснабжение

Задача власти – сразу после деоккупации населенных пунктов начинать налаживание постоянной жизнедеятельности. Одна из ключевых проблем – возобновление электроснабжения, работают бригады Херсоноблэнерго.

Как отметил Янушевич, процесс сложный, сначала работают взрывотехники и только потом – энергетики.

По его словам, по состоянию на 24 февраля в ныне деоккупированных населенных пунктах проживало более 19 тысяч человек, а сейчас остается около 7 тысяч.

Янушевич отметил, что население на оккупированных территориях получает гуманитарную помощь от благотворительных и международных организаций.

Он обратился к жителям области с просьбой не торопиться и не возвращаться на этом этапе в деоккупированные населенные пункты, потому что их обстреливает враг.

Читайте также: ВСУ держат под огневым контролем две понтонные переправы оккупантов через Ингулец, - Хлань