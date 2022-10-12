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Новости Агрессия России против Украины Война
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75 населенных пунктов освобождены на Херсонщине, - председатель ОВА Янушевич

херсонщина

В Херсонской области, по официальным данным, уже освобождены 75 населенных пунктов.

Об этом сообщил в эфире Суспільного начальник Херсонской ОВА Ярослав Янушевич, передает Цензор.НЕТ.

"На Херсонщине от российских захватчиков на сегодняшний день освобождены, по подтвержденным данным, 75 населенных пунктов. Только за октябрь Вооруженные силы Украины вернули под сине-желтый флаг 29 населенных пунктов", - сказал Янушевич.

Он отметил, что сейчас необходимо сохранять информационную тишину, но нужно ежедневно ждать хороших новостей.

Что касается состояния инфраструктуры на деоккупированных территориях, то Янушевич назвал ситуацию ужасной: очень много разрушенных домов, школ, больниц, детсадов, разрушены линии электропередач, трансформаторные подстанции, газопроводы, водопроводы, котельные.

"Люди остались без воды и света", – сообщил начальник ОВА.

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Задача власти – сразу после деоккупации населенных пунктов начинать налаживание постоянной жизнедеятельности. Одна из ключевых проблем – возобновление электроснабжения, работают бригады Херсоноблэнерго.

Как отметил Янушевич, процесс сложный, сначала работают взрывотехники и только потом – энергетики.

По его словам, по состоянию на 24 февраля в ныне деоккупированных населенных пунктах проживало более 19 тысяч человек, а сейчас остается около 7 тысяч.

Янушевич отметил, что население на оккупированных территориях получает гуманитарную помощь от благотворительных и международных организаций.

Он обратился к жителям области с просьбой не торопиться и не возвращаться на этом этапе в деоккупированные населенные пункты, потому что их обстреливает враг.

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Автор: 

деоккупация (847) Херсонская область (4724)


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Топ комментарии
+15
На Херсонщині дуже важко нашим хлопцям. Знайомого перекинули сюди з харківського напряму.Розповідав , що на Слобожанщині орків можна було обходити лісами та ярами на легкій броні і вони тікали, щоб не потрапити в оточення, а в степу все як на долоні,орки добре закопалися і пристріляли місцевість. Потрібна сильна вогнева підтримка і важка броня. Сподіваємося, що після 10 жовтня нам таки дадуть достатньо засобів для швидкого звільнення Херсона з мінімумом втрат.
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12.10.2022 19:53
+12
Слава українській армії та українському народу! перемога вже скоро!
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12.10.2022 19:40
+7
Цей персонаж особливий.
Людинка Азірова, яку ЗЄрмак працевлаштував.
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12.10.2022 19:56
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Правила форума Совет форумчан
Слава українській армії та українському народу! перемога вже скоро!
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12.10.2022 19:40 Ответить
Янушевич - це що?

Будь-яке лайно намагається піаритись на перемогах ЗСУ.
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12.10.2022 19:43 Ответить
завжди так..скільки ще повилазить після перемоги..будуть і зайвополонені і працівники станцій і діти-бранці..спасітєлів дофіга буде
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12.10.2022 19:48 Ответить
Цей персонаж особливий.
Людинка Азірова, яку ЗЄрмак працевлаштував.
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12.10.2022 19:56 Ответить
гидотина
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12.10.2022 20:02 Ответить
Вы всё пропустили - это https://www.youtube.com/watch?v=DZMQl6hP16s люстрированный ***** времён януковича, в своё время - доверенное лицо микилы янавича. Его зеленский назначил недавно главой ОГА.
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12.10.2022 20:04 Ответить
Я нічого не пропустив і добре знаю хто це і чим аін займався до 2014 року. Особисто його знаю.
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12.10.2022 20:42 Ответить
Питання у тому, що не йому про звільнення Херсонщини росказувати.
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12.10.2022 20:44 Ответить
ну, он отрабатывает владимссанычу своё спасение от колаборации (момент спасения на фото выше).
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12.10.2022 20:53 Ответить
Белгород гуляет!
https://twitter.com/i/status/1580234928704192522
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12.10.2022 19:46 Ответить
а у Києві повітряна..
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12.10.2022 19:49 Ответить
На Херсонщині дуже важко нашим хлопцям. Знайомого перекинули сюди з харківського напряму.Розповідав , що на Слобожанщині орків можна було обходити лісами та ярами на легкій броні і вони тікали, щоб не потрапити в оточення, а в степу все як на долоні,орки добре закопалися і пристріляли місцевість. Потрібна сильна вогнева підтримка і важка броня. Сподіваємося, що після 10 жовтня нам таки дадуть достатньо засобів для швидкого звільнення Херсона з мінімумом втрат.
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12.10.2022 19:53 Ответить
так...з самого початку війни..в степах важко..теж є багато інфи, що в тому напрямку важко нашим хлопцям
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12.10.2022 20:05 Ответить
Головне, що контрнаступ на Херсонщині не зупинився, як пишуть про це деякі підозрілі особи, просто оборона орків біля Херсона набагато міцніша, а можливості маневрів обмежені і темп сповільнився.
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12.10.2022 20:15 Ответить
Згадаймо оті сумноазадаченнозбочені харі на ********** у Кремлі, як він грався на сцені з «головами» нових тєріторій рашистляндії , таке враження що їх тоді вже паралельно зі святом імєлі нє па сагласію
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12.10.2022 20:06 Ответить
https://www.facebook.com/people/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%84%D1%80%D0%B5%D0%B4-%D0%9A%D0%BE%D1%85/100000712037223/?hc_ref=ARTSojEz3jWbakJzeUza71MGi_Q5Nw5oDQDZS6uoAIi0KzsSW1k8I711J6BZl6uLX-g&fref=nf Альфред Кох https://www.facebook.com/people/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%84%D1%80%D0%B5%D0%B4-%D0%9A%D0%BE%D1%85/100000712037223/?hc_ref=ARTSojEz3jWbakJzeUza71MGi_Q5Nw5oDQDZS6uoAIi0KzsSW1k8I711J6BZl6uLX-g&fref=nf Мы имеем примерно 10-15% мужчин, ногами проголосовавших против войны. Остальные 85-90% согласны пойти воевать. Одни с энтузиазмом, другие чертыхаясь. Но согласны. И это - самое главное.И это значит, что с пушечным мясом у Путина проблем не будет. Так же как их не было и у его предшественников. Радует только одно: у Путина нет оружия. Всех этих груд металлолома, которые он собирает по всей России и ее сателлитам, все равно будет недостаточно, чтобы переломить ход войны.https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0J4h8zECTfUgM7MjzqSSWyfgta4aa498WWg3qvvfNrwpVtwjpj4VcC6fKim6MEREjl&id=100000712037223
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12.10.2022 20:11 Ответить
Что такое Янушевич

По данным СМИ, в 2014 году был люстрирован.

15 сентября 2021 года адвокат Янушевича обратился в его интересах к Окружному админсуду Киева с иском о признании противоправным заключению от 06.08.2021 года Фастовской РГА о результатах проверки сведений личности и соответствии его клиента критериям осуществления очищения власти (люстрации), - определенным п. 1 и п. 1 ч. 2 ст. 3 Закона Украины "Об очищении власти".

17 мая 2022 г. суд вынес соответствующее решение. В июне 2022 года Министерство юстиции пыталось отменить это решение в Шестом апелляционном административном суде. Но 14 Минюст отозвал свою апелляционную жалобу.

Связи:

По информации издания "Зеркало недели", Янушевич пользовался особым доверием бывшего премьер-министра - "регионала" Николая Азарова, а также тесные товарищеские отношения с его сыном Алексеем.
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12.10.2022 20:24 Ответить
Зедерьмачье под трибунал за все преступления против Украины‼️
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12.10.2022 23:28 Ответить
Ну нравятся девушке крупные пузатые мужики с брутальными мордами лицами. Юзик,Сивохо,Ермак например
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13.10.2022 01:18 Ответить
 
 