75 населенных пунктов освобождены на Херсонщине, - председатель ОВА Янушевич
В Херсонской области, по официальным данным, уже освобождены 75 населенных пунктов.
Об этом сообщил в эфире Суспільного начальник Херсонской ОВА Ярослав Янушевич, передает Цензор.НЕТ.
"На Херсонщине от российских захватчиков на сегодняшний день освобождены, по подтвержденным данным, 75 населенных пунктов. Только за октябрь Вооруженные силы Украины вернули под сине-желтый флаг 29 населенных пунктов", - сказал Янушевич.
Он отметил, что сейчас необходимо сохранять информационную тишину, но нужно ежедневно ждать хороших новостей.
Что касается состояния инфраструктуры на деоккупированных территориях, то Янушевич назвал ситуацию ужасной: очень много разрушенных домов, школ, больниц, детсадов, разрушены линии электропередач, трансформаторные подстанции, газопроводы, водопроводы, котельные.
"Люди остались без воды и света", – сообщил начальник ОВА.
Задача власти – сразу после деоккупации населенных пунктов начинать налаживание постоянной жизнедеятельности. Одна из ключевых проблем – возобновление электроснабжения, работают бригады Херсоноблэнерго.
Как отметил Янушевич, процесс сложный, сначала работают взрывотехники и только потом – энергетики.
По его словам, по состоянию на 24 февраля в ныне деоккупированных населенных пунктах проживало более 19 тысяч человек, а сейчас остается около 7 тысяч.
Янушевич отметил, что население на оккупированных территориях получает гуманитарную помощь от благотворительных и международных организаций.
Он обратился к жителям области с просьбой не торопиться и не возвращаться на этом этапе в деоккупированные населенные пункты, потому что их обстреливает враг.
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Людинка Азірова, яку ЗЄрмак працевлаштував.
https://twitter.com/i/status/1580234928704192522
По данным СМИ, в 2014 году был люстрирован.
15 сентября 2021 года адвокат Янушевича обратился в его интересах к Окружному админсуду Киева с иском о признании противоправным заключению от 06.08.2021 года Фастовской РГА о результатах проверки сведений личности и соответствии его клиента критериям осуществления очищения власти (люстрации), - определенным п. 1 и п. 1 ч. 2 ст. 3 Закона Украины "Об очищении власти".
17 мая 2022 г. суд вынес соответствующее решение. В июне 2022 года Министерство юстиции пыталось отменить это решение в Шестом апелляционном административном суде. Но 14 Минюст отозвал свою апелляционную жалобу.
Связи:
По информации издания "Зеркало недели", Янушевич пользовался особым доверием бывшего премьер-министра - "регионала" Николая Азарова, а также тесные товарищеские отношения с его сыном Алексеем.
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