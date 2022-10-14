Сьогодні у Київській області проводитимуть навчання саперів. Можливі звуки вибухів

14 жовтня у Вишгородському районі Київської області проходять навчання для саперів. У зв’язку з цим у деяких громадах області можливі звуки вибухів.

Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні, 14 жовтня, у Вишгородському районі проходять навчання для саперів. У межах запланованих заходів – відпрацювання навичок вилучення та ліквідації вибухонебезпечних предметів", - йдеться у повідомленні.

У Київській області тривають планові роботи з розмінування деокупованих територій та знищення вибухонебезпечних предметів.

"Такі роботи сьогодні пройдуть у Бучанському (з 10:00 до 12:00) та Вишгородському (з 14:00 до 17:00) районах області", - повідомили в ОВА.

Мешканців області закликали зберігати спокій та дотримуватися правил безпеки.

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