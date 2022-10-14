Польща візьме участь у навчаннях з ядерного стримування, оскільки побоюється, що президент РФ Володимир Путін може використати ядерну кнопку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив у четвер міністр національної оборони Маріуш Блащак, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

"Ми знаємо, що Путін використовує погрози, пов'язані з ймовірним застосуванням ядерної зброї, тому відповідь Північноатлантичного альянсу - це навчання з використанням саме цього засобу", - сказав Блащак, наголосивши на важливості наявності ядерної зброї в поточному контексті.

У навчаннях зі стримування здебільшого візьмуть участь військові США, сказав міністр, зазначивши, що Польща також візьме участь із застосуванням звичайних озброєнь.

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Висвітлення у ЗМІ потенційного використання Росією ядерної зброї проти України почало викликати побоювання у поляків, які тепер згадують епоху холодної війни, коли на території Польщі було розміщено близько 200 радянських ядерних боєголовок.

Хоча поляки побоюються використання ядерної зброї, 54,1% хотіли б, щоб Польща брала участь у програмі обміну ядерним арсеналом НАТО.