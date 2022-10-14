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Польща візьме участь у навчаннях з ядерного стримування

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

навчання,польща

Польща візьме участь у навчаннях з ядерного стримування, оскільки побоюється, що президент РФ Володимир Путін може використати ядерну кнопку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив у четвер міністр національної оборони Маріуш Блащак, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

"Ми знаємо, що Путін використовує погрози, пов'язані з ймовірним застосуванням ядерної зброї, тому відповідь Північноатлантичного альянсу - це навчання з використанням саме цього засобу", - сказав Блащак, наголосивши на важливості наявності ядерної зброї в поточному контексті.

У навчаннях зі стримування здебільшого візьмуть участь військові США, сказав міністр, зазначивши, що Польща також візьме участь із застосуванням звичайних озброєнь.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАТО невдовзі проведе планові навчання ядерних сил стримування, - Столтенберг

Висвітлення у ЗМІ потенційного використання Росією ядерної зброї проти України почало викликати побоювання у поляків, які тепер згадують епоху холодної війни, коли на території Польщі було розміщено близько 200 радянських ядерних боєголовок.

Хоча поляки побоюються використання ядерної зброї, 54,1% хотіли б, щоб Польща брала участь у програмі обміну ядерним арсеналом НАТО.
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а чим польща може стримати куйла, якщо сама не має ядерної зброї?!
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14.10.2022 12:43 Відповісти
Польща в НАТІ, а НАТА має ЯЗ.
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14.10.2022 12:46 Відповісти
Макрон уже висловився стосовно "пріоритетів Франції"...
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14.10.2022 12:49 Відповісти
+ реально 3 армия в нато по вооружению чего только закупка 500 хаймерсов стоит,если что там будет минск за 1 день))) без преувеличения)
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14.10.2022 12:50 Відповісти
і Німці в НАТі і Хранцузи...і шо? Якшо вони надіяться тільки на США...бо самі навіть не взмозі себе захистити.Шоб Було якшо орки рванули через Польщу на Німеччину? Як ви думаєте,через скільки часу німці б зібрали армію і дали відсіч, з такою бюрократією?
Памятаєте ? На Бєрлин! Можєм павтаріть!
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14.10.2022 13:15 Відповісти
поки німці сраки б свої піднімали ,то орки вже б Рейхстаг взяли
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14.10.2022 13:17 Відповісти
Только-НАТО
Мы прозевал и свой шанс в 1991,надеемся вы поможете нам исправить эту ошибку
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14.10.2022 12:44 Відповісти
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14.10.2022 12:52 Відповісти
Польска армія могла б долучитись,...до "навчань" на території України,наприклад на Волині... неофіційно...І навчання б провели і досвіду б набрались.
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14.10.2022 13:10 Відповісти
 
 