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Новини За кордоном Санкції проти Росії
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Шрі-Ланка відмовилась від обслуговування російської платіжної системи "Мир"

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

мир

Центробанк Шрі-Ланки заявив, що російська платіжна система "Мир" не працюватиме на території країни через американські санкції.

Про це повідомила пресслужба центробанку у Twitter, інформує Цензор.НЕТ 

"У зв'язку з санкціями США щодо платіжної системи "Мир", за погодження з Міністерством закордонних справ Шрі-Ланки, Центральний банк Шрі-Ланки не має можливості наразі підтвердити запит на функціонування карткової системи "Мир" у банківській системі", – йдеться в повідомленні. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Державні банки Туреччини перестали працювати з російською платіжною системою "Мир", - турецькі ЗМІ

Автор: Марина Макєєва
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А навіщо рашистам Шрі-Ланка? Хай в Саратов їздять на курорти
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14.10.2022 13:35 Відповісти
а чайку тепер не попити в саратові..
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14.10.2022 13:39 Відповісти
Шов-Ланка -Ви,- русофоби...
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14.10.2022 13:39 Відповісти
очередной вапиющий акт агалтелай русафобии ! весь мир сплошная русафобия
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14.10.2022 13:46 Відповісти
Мір іде за російським кораблем
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14.10.2022 13:58 Відповісти
и много кацапов на Шри-Ланке? Просто интересно)))
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14.10.2022 14:03 Відповісти
На жаль до хріна. "Не хотят уєзжать,козли.Кажуть,що "живут по-домашньому.Так уютно!"
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14.10.2022 15:05 Відповісти
Просто це розумний вибір,логічно обрати співпрацю з відомими світовими фінансовими центрами ніж попасти під санкції за зв'язки з другосортною системою з терористичної рф..
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14.10.2022 14:05 Відповісти
Цікаво в Китаї працюють карти мир, хто знає?
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14.10.2022 14:20 Відповісти
 
 