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Зеленський обговорив оборонні потреби України з президентом Литви Науседою

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

науседа,зеленський

Президент України Володимир Зеленський поговорив із президентом Литви Гітанасом Науседою, обговорили ситуацію на полі бою, оборонні потреби України та подальшу євроатлантичну інтеграцію.

Про це повідомив у Twitter президент України Зеленський, інформує Цензор. НЕТ.

"На зв'язку з нашим другом, президентом Литви Гітанасом Науседою. Поговорили про ситуацію на полі бою, оборонні потреби України, подальшу євроатлантичну інтеграцію. Прийняв привітання з Днем захисників і захисниць України", - написав український президент.

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Автор: Марина Макєєва
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Прийняв привітання з Днем захисників і захисниць України захисник ***-о-мать
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14.10.2022 14:22 Відповісти
Оно обговорит!
А шо же ты, вова, с мая 2019 года по 24 февраля 2022 года дышал по другому? Нцу вот просто по другому дышал, козёл пархатый.
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14.10.2022 14:25 Відповісти
80 років створення УПА . Зе ні слова не сказав . Вообще охренів
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14.10.2022 14:26 Відповісти
система "Асфальт" хороша штука, беремо всі.
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14.10.2022 14:31 Відповісти
Цікаво, а може президентом Литви Гітанас Науседа поговорити "по душам" із Байденом та Блінкеном, Трасс... вже не схоже, що лідери старого Заходу були готові до 21.09.22 - ядерного шантажу та мобілізації режимом путіна. Свідченням цього є інформаційний ряд, включно із "Рамштайном-6" та заявою Макрона (про незаст. яд. зброї). Потрібна нова якість військової домоги...

А мотивація є... путін, коли відчуває слабкість йде на розширення конфлікту, як це було із Сирією.
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14.10.2022 14:49 Відповісти
"Випадкові" міномети на M113, хороший смак)) Ще Канада здивувала кількістю зим.форми...
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14.10.2022 15:27 Відповісти
Потрібно, щоб Зеля в НАТО змінив асфальт на зброю.
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14.10.2022 15:22 Відповісти
Велика вдячність литовцям, які підтримують українців усім чим можуть, а також домовляються про допомогу і з інших країн!!!
Бережи вас Мати Божа!
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14.10.2022 18:29 Відповісти
 
 