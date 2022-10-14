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Російські ракети 10 жовтня пошкодили 38 закладів освіти в Україні

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

мон,обстріл

Внаслідок російських ракетних ударів 10 жовтня по Україні зазнали пошкоджень 38 закладів освіти.

Про це повідомив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет в ефірі всеукраїнського телемарафону 14 жовтня, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

За його словами, у Києві зазнали пошкоджень:

  • одна із будівель МОН,
  • Київський національний університет імені Тараса Шевченка,
  • Київський фаховий коледж зв'язку,
  • Будинок вчителя,
  • Президія Національної академії педагогічних наук.

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Крім вище згаданих, також у столиці постраждали три школи, один дитячий садок і два позашкільні заклади.

Вибух ракети на перехресті вулиці Володимирської і бульвару Шевченка у Києві серйозно пошкодив одне з найголовніших приміщень МОН.

"Центр вибухової хвилі прийшовся на будівлю, яка обслуговувала проблеми освіти і науки, інновацій, профтехосвіти, цифровізації. Саме ці підрозділи знаходилися там.

У цій будівлі на сьогодні немає жодного непошкодженого кабінету, але знаєте, що символічно? Було знищено майже все, але у конференц-залі залишився стояти прапор України і банер МОН", – відзначає Шкарлет.

При цьому МОН уже працює над тим, аби заклади освіти, пошкоджені в Україні російськими ракетами 10 жовтня, відремонтували у терміновому порядку.

"Ми терміново формуємо документ уряду, який би дав можливість виділити суму коштів, яка піде на устеклення, ремонт даху для закладів, щоб попередити заливання і підготуватися до осінньо-зимового періоду", – повідомляє глава МОН.
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та по всьому..дітей у заклади не допускати..освіту здобудуть..краще живими..

доречі, що ще продали зелені?
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14.10.2022 16:16 Відповісти
 
 