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Кабмін планує збільшити військові видатки на 387 млрд грн

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

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Кабінет Міністрів пропонує збільшити військові видатки у державному бюджеті на 2022 рік на 387 мільярдів гривень.

Про це повідомив перший заступник податкового комітету Ради Ярослав Железняк у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Бюджет цього року буде знову змінений. Вже 8-ий раз з початку війни.

Уряд пропонує збільшити військові видатки в цьому році на 387 млрд грн . Джерело покриття, як завжди - внутрішні запозичення (у т.ч. "друк").

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По напрямам:
🔹Міноборони - на 365,2 млрд грн
🔹МВС - на 12,9 млрд грн
🔹СБУ - на 3,7 млрд грн
🔹ГУР Міноборони - на 3,2 млрд грн
🔹Адміністрація Держспецзв’язку - на 1,3 млрд грн
🔹УДО - на 600 млн грн
🔹Служба зовн.розвідки 45 млн грн

Відповідний закон #8126 зайшов сьогодні від монобільшості у Раду", - розповів він.
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То добре. На ЗСУ мало не буває.
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14.10.2022 16:26 Відповісти
а як же арахаміівскі дороги.. він прозрів? чи рило натовкли добряче
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14.10.2022 16:28 Відповісти
Наївне питання - по якому курсу до долара?
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14.10.2022 16:30 Відповісти
а как ругались на скромные 50млрд, кого только не обвиняли в невежестве, лицемерии и вранье. и что теперь, зебобики? что скажете?
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14.10.2022 16:31 Відповісти
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14.10.2022 16:39 Відповісти
Нездивуюсь, якщо головний месендж по формуванні бюджету у них такий "Чого буде не вистачати, то нададуть громадяни, волонтери, і військові із власної зп"
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14.10.2022 16:34 Відповісти
уряд пропонує, а от чи затвердять. зелена шобла ж тільки за дороги переживає.
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14.10.2022 20:14 Відповісти
 
 