Окупанти майже не пропускають людей на блокпосту у Василівці

Російські загарбники майже не випускають людей з тимчасово окупованих територій на блокпосту у Василівці. Люди намагаються виїхати іншим шляхом.

Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"З 27 вересня почала скупчуватись черга у Василівці. Було 1200 авто з 6000 мешканців. Наразі більше ніж 1000 авто і більше 4000 мешканців. Зменшилось не тому, що випустили, а тому, що люди не можуть чекати. Зараз з'явився новий маршрут для евакуації через Мелітополь-Бердянськ-Маріуполь-Новоазовськ. Вже маємо приклади, коли наші мешканці можуть користуватися цим маршрутом", - сказав Федоров.

Проте більше деталей про цей маршрут він обіцяв повідомити пізніше.

Федоров нагадав, що раніше через лінію розмежування у Василівці щоденно могло виїхати більше 1000 мешканців з усіх тимчасово окупованих територій Херсонської, Запорізької, Луганської, Донецької областей. Наразі такої можливості немає, бо окупанти випускають лише 20-30 машин. Більше того, є дні, коли взагалі не випускають. Наприклад, минулу суботу та неділю вони оголосили вихідними.

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