УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15623 відвідувача онлайн
Новини Війна в Україні Війна
1 090 4
війна (56882) Мелітополь (735) Запорізька область (2582) блокпост (206) Федоров Іван (567)

Окупанти майже не пропускають людей на блокпосту у Василівці

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

василівка

Російські загарбники майже не випускають людей з тимчасово окупованих територій на блокпосту у Василівці. Люди намагаються виїхати іншим шляхом.

Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"З 27 вересня почала скупчуватись черга у Василівці. Було 1200 авто з 6000 мешканців. Наразі більше ніж 1000 авто і більше 4000 мешканців. Зменшилось не тому, що випустили, а тому, що люди не можуть чекати. Зараз з'явився новий маршрут для евакуації через Мелітополь-Бердянськ-Маріуполь-Новоазовськ. Вже маємо приклади, коли наші мешканці можуть користуватися цим маршрутом", - сказав Федоров.

Проте більше деталей про цей маршрут він обіцяв повідомити пізніше.

Федоров нагадав, що раніше через лінію розмежування у Василівці щоденно могло виїхати більше 1000 мешканців з усіх тимчасово окупованих територій Херсонської, Запорізької, Луганської, Донецької областей. Наразі такої можливості немає, бо окупанти випускають лише 20-30 машин. Більше того, є дні, коли взагалі не випускають. Наприклад, минулу суботу та неділю вони оголосили вихідними.

Читайте: З окупованих територій загарбники планують вивозити українських дітей до Криму та Росії, - Федоров

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Но и наши не должны пропускать никого на оккупированные территории. А то кому война, а кому мать родна. Мотаются туда-сюда, как будто войны нет.
показати весь коментар
14.10.2022 17:03 Відповісти
Якийсь сюр - війна і шастаючі через БП цивільні. Орки а тій Василівці вже кордон малюють
показати весь коментар
14.10.2022 17:07 Відповісти
В чому сюр? Що люди не можуть виїхати з окупованої території? За весь час з Херсонщини наприклад не було жодного «зеленого» коридору.
показати весь коментар
14.10.2022 17:22 Відповісти
до сих пор шастают так и не определились.
показати весь коментар
14.10.2022 18:09 Відповісти
 
 