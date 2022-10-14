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Наслідки денного обстрілу Харкова: пошкоджено нежитлові приміщення

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ракета

14 жовтня росіяни з Білгорода обстріляли Харків. Всього випустили 5 ракет. Внаслідок удару пошкоджено нежитлові приміщення

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ

"Внаслідок денних ударів росіян зафіксовані пошкодження нежитлових приміщень у Харківському районі. З російського Білгорода окупанти випустили 5 ракет.За попередньою інформацією медиків, постраждалих немає. На місці працюють профільні служби та документують злочини окупантів", - повідомив голова ОВА.

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Автор: Марина Макєєва
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