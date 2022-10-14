Окупанти б’ють по Харкову: зафіксовано чотири "прильоти"

Ворог обстрілює Харків.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер Харкова Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.

"Чотири "прильоти" у Харкові", - зазначив він.

За хвилину Терехов повідомив, що у місті ще гримлять вибухи.

"До уваги жителів Харківщини: не ігноруйте сигнали тривоги! Перебувайте в укриттях. Окупанти завдають ударів по Харкову", - зазначив глава Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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