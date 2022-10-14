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Окупанти б’ють по Харкову: зафіксовано чотири "прильоти"
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Ворог обстрілює Харків.
Про це повідомив у телеграм-каналі мер Харкова Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.
"Чотири "прильоти" у Харкові", - зазначив він.
За хвилину Терехов повідомив, що у місті ще гримлять вибухи.
"До уваги жителів Харківщини: не ігноруйте сигнали тривоги! Перебувайте в укриттях. Окупанти завдають ударів по Харкову", - зазначив глава Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Топ коментарі
+9 AbOriginal_UA
показати весь коментар14.10.2022 13:26
+6 Чащин Евгений
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+5 freedom of speech
показати весь коментар14.10.2022 13:39
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Опять свои ракеты сбивают
Погано, що рабzіяни не бачать за високими бортами справжню армію **********.
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Вот если мы полностью освободили Донецкую, Луганскую обл., освободили Крым, а рашисты продолжают обстрелы Украины по всей границе (2 300 км.) со своей территории, то это победа? Война закончена? Мы выиграли?
ВПК россии может производить до 30 ракет ЕЖЕМЕСЯЧНО (всех типов). Заводы работают в 3 смены.
Карфаген должен быть разрушен! До основания.
1. Границы 1991 года.
2. Репарации от России.
3. Суд над преступниками - Нюрнберг 2.0
Будет ли Россия стрелять ракетами после победы?
Нет, не будет.
После победы Путина во власти не будет. Новые «русские подлецы» нападать на Украину не посмеют.
Почему? Украина будет а НАТО. Да и после капитуляции России у неё будет полно других проблем