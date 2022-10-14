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Окупанти б’ють по Харкову: зафіксовано чотири "прильоти"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

харків

Ворог обстрілює Харків.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер Харкова Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.

"Чотири "прильоти" у Харкові", - зазначив він.

За хвилину Терехов повідомив, що у місті ще гримлять вибухи. 

"До уваги жителів Харківщини: не ігноруйте сигнали тривоги! Перебувайте в укриттях. Окупанти завдають ударів по Харкову", - зазначив глава Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Також читайте: Росіяни чотирма ракетами вдарили по інфраструктурному об’єкту на Харківщині та масовано обстріляли Куп’янськ

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+9
На 4 прилёта по Харькову равнозначным должно быть 8 прилётов по Белгороду !
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14.10.2022 13:26
+6
А в Белгороде ПВО работает.

Опять свои ракеты сбивают
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14.10.2022 13:30
+5
К вопросу о нашей победе ...
Вот если мы полностью освободили Донецкую, Луганскую обл., освободили Крым, а рашисты продолжают обстрелы Украины по всей границе (2 300 км.) со своей территории, то это победа? Война закончена? Мы выиграли?
ВПК россии может производить до 30 ракет ЕЖЕМЕСЯЧНО (всех типов). Заводы работают в 3 смены.
Карфаген должен быть разрушен! До основания.
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14.10.2022 13:39
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гандони
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14.10.2022 13:25 Відповісти
На 4 прилёта по Харькову равнозначным должно быть 8 прилётов по Белгороду !
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14.10.2022 13:26 Відповісти
мрази кацапские и вся ваша тупоголовая быдломасса
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14.10.2022 13:29 Відповісти
А в Белгороде ПВО работает.

Опять свои ракеты сбивают
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14.10.2022 13:30 Відповісти
Розбиті ******** русні повернулись на московію.
Погано, що рабzіяни не бачать за високими бортами справжню армію **********.
https://t.me/operativnoZSU/48646
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14.10.2022 13:33 Відповісти
К вопросу о нашей победе ...
Вот если мы полностью освободили Донецкую, Луганскую обл., освободили Крым, а рашисты продолжают обстрелы Украины по всей границе (2 300 км.) со своей территории, то это победа? Война закончена? Мы выиграли?
ВПК россии может производить до 30 ракет ЕЖЕМЕСЯЧНО (всех типов). Заводы работают в 3 смены.
Карфаген должен быть разрушен! До основания.
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14.10.2022 13:39 Відповісти
Кожен перемогу України над московією розуміє по-своєму. Одні думають, що це буде як у 45-му, інші думають, що знищивши кацапів в Україні та вийшовши на кордон, ми отримаємо перемогу, і на нашій землі буде мир. Нажаль ні того, ні іншого не буде. Поки у тупiна є чим стріляти і є ким стріляти обстріли будуть. Захід не хоче зупинити руйнування наших міст, бо одна запущена ракета - це мінус одна ракета із озброєння кацапів, таке собi роззброєння *********. А скільки нас залишиться, і скільки міст та сіл зруйнується після цього "роззброєння" Заходу до лампочки.
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14.10.2022 14:09 Відповісти
Я думаю, что после этого надо устанавливать полосу безопасности вдоль всей границы с россией. Эти территории будут иметь статус оккупированных, но никак не аннексированных (да и невозможно их аннексировать). Там будет действовать украинская военная администрация и, возможно, русская гражданская (той же украинской и назначенная, поскольку всякие выборы на оккупированных территориях запрещены международным правом). Я думаю, что мистер Х сможет продать своему стаду освобождение украинской территории, а вот оккупацию территории россии - нет, тут ему и конец. Если я не прав, и он и после этого удержится, тогда надо будет думать дальше.
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14.10.2022 16:17 Відповісти
Зараз до 10 в місяць, цю брехню ватникам на ніч розказують. Там досить складна електроніка, яка виробляється кількома західними компаніями.
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14.10.2022 13:54 Відповісти
росгенерал "лисий армагедон" (суровикин) разбушєвавсі, він вже сидів у турмі, вона на нього знов чекає
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14.10.2022 14:35 Відповісти
Какая будет Победа Украины?

1. Границы 1991 года.

2. Репарации от России.

3. Суд над преступниками - Нюрнберг 2.0

Будет ли Россия стрелять ракетами после победы?
Нет, не будет.

После победы Путина во власти не будет. Новые «русские подлецы» нападать на Украину не посмеют.

Почему? Украина будет а НАТО. Да и после капитуляции России у неё будет полно других проблем
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14.10.2022 15:07 Відповісти
Я розумію Американський прапор вселяє впевненість, але якщо зняти рожеві окуляри, то реальність буде далекою від мрій
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14.10.2022 15:28 Відповісти
По Салтівці, чутно як артилерія. Нічого великого.
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14.10.2022 16:40 Відповісти
 
 