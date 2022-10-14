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Оккупанты бьют по Харькову: зафиксировано четыре "прилета"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

харків

Враг обстреливает Харьков.

Об этом сообщил в телеграмм-канале мэр Харькова Игорь Терехов, передает Цензор.НЕТ.

"Четыре "прилета" в Харькове", - отметил он.

Через минуту Терехов сообщил, что в городе еще гремят взрывы.

"Вниманию жителей Харьковщины: не игнорируйте сигналы тревоги! Находитесь в укрытиях. Оккупанты наносят удары по Харькову", - отметил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Также читайте: Россияне четырьмя ракетами ударили по инфраструктурному объекту в Харьковской области и массированно обстреляли Купянск
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Топ комментарии
+9
На 4 прилёта по Харькову равнозначным должно быть 8 прилётов по Белгороду !
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14.10.2022 13:26
+6
А в Белгороде ПВО работает.

Опять свои ракеты сбивают
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14.10.2022 13:30
+5
К вопросу о нашей победе ...
Вот если мы полностью освободили Донецкую, Луганскую обл., освободили Крым, а рашисты продолжают обстрелы Украины по всей границе (2 300 км.) со своей территории, то это победа? Война закончена? Мы выиграли?
ВПК россии может производить до 30 ракет ЕЖЕМЕСЯЧНО (всех типов). Заводы работают в 3 смены.
Карфаген должен быть разрушен! До основания.
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14.10.2022 13:39
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гандони
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14.10.2022 13:25 Ответить
На 4 прилёта по Харькову равнозначным должно быть 8 прилётов по Белгороду !
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14.10.2022 13:26 Ответить
мрази кацапские и вся ваша тупоголовая быдломасса
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14.10.2022 13:29 Ответить
А в Белгороде ПВО работает.

Опять свои ракеты сбивают
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14.10.2022 13:30 Ответить
Розбиті ******** русні повернулись на московію.
Погано, що рабzіяни не бачать за високими бортами справжню армію **********.
https://t.me/operativnoZSU/48646
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14.10.2022 13:33 Ответить
К вопросу о нашей победе ...
Вот если мы полностью освободили Донецкую, Луганскую обл., освободили Крым, а рашисты продолжают обстрелы Украины по всей границе (2 300 км.) со своей территории, то это победа? Война закончена? Мы выиграли?
ВПК россии может производить до 30 ракет ЕЖЕМЕСЯЧНО (всех типов). Заводы работают в 3 смены.
Карфаген должен быть разрушен! До основания.
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14.10.2022 13:39 Ответить
Кожен перемогу України над московією розуміє по-своєму. Одні думають, що це буде як у 45-му, інші думають, що знищивши кацапів в Україні та вийшовши на кордон, ми отримаємо перемогу, і на нашій землі буде мир. Нажаль ні того, ні іншого не буде. Поки у тупiна є чим стріляти і є ким стріляти обстріли будуть. Захід не хоче зупинити руйнування наших міст, бо одна запущена ракета - це мінус одна ракета із озброєння кацапів, таке собi роззброєння *********. А скільки нас залишиться, і скільки міст та сіл зруйнується після цього "роззброєння" Заходу до лампочки.
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14.10.2022 14:09 Ответить
Я думаю, что после этого надо устанавливать полосу безопасности вдоль всей границы с россией. Эти территории будут иметь статус оккупированных, но никак не аннексированных (да и невозможно их аннексировать). Там будет действовать украинская военная администрация и, возможно, русская гражданская (той же украинской и назначенная, поскольку всякие выборы на оккупированных территориях запрещены международным правом). Я думаю, что мистер Х сможет продать своему стаду освобождение украинской территории, а вот оккупацию территории россии - нет, тут ему и конец. Если я не прав, и он и после этого удержится, тогда надо будет думать дальше.
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14.10.2022 16:17 Ответить
Зараз до 10 в місяць, цю брехню ватникам на ніч розказують. Там досить складна електроніка, яка виробляється кількома західними компаніями.
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14.10.2022 13:54 Ответить
росгенерал "лисий армагедон" (суровикин) разбушєвавсі, він вже сидів у турмі, вона на нього знов чекає
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14.10.2022 14:35 Ответить
Какая будет Победа Украины?

1. Границы 1991 года.

2. Репарации от России.

3. Суд над преступниками - Нюрнберг 2.0

Будет ли Россия стрелять ракетами после победы?
Нет, не будет.

После победы Путина во власти не будет. Новые «русские подлецы» нападать на Украину не посмеют.

Почему? Украина будет а НАТО. Да и после капитуляции России у неё будет полно других проблем
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14.10.2022 15:07 Ответить
Я розумію Американський прапор вселяє впевненість, але якщо зняти рожеві окуляри, то реальність буде далекою від мрій
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14.10.2022 15:28 Ответить
По Салтівці, чутно як артилерія. Нічого великого.
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14.10.2022 16:40 Ответить
 
 