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Оккупанты бьют по Харькову: зафиксировано четыре "прилета"
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Враг обстреливает Харьков.
Об этом сообщил в телеграмм-канале мэр Харькова Игорь Терехов, передает Цензор.НЕТ.
"Четыре "прилета" в Харькове", - отметил он.
Через минуту Терехов сообщил, что в городе еще гремят взрывы.
"Вниманию жителей Харьковщины: не игнорируйте сигналы тревоги! Находитесь в укрытиях. Оккупанты наносят удары по Харькову", - отметил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
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+9 AbOriginal_UA
показать весь комментарий14.10.2022 13:26
+6 Чащин Евгений
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+5 freedom of speech
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Опять свои ракеты сбивают
Погано, що рабzіяни не бачать за високими бортами справжню армію **********.
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Вот если мы полностью освободили Донецкую, Луганскую обл., освободили Крым, а рашисты продолжают обстрелы Украины по всей границе (2 300 км.) со своей территории, то это победа? Война закончена? Мы выиграли?
ВПК россии может производить до 30 ракет ЕЖЕМЕСЯЧНО (всех типов). Заводы работают в 3 смены.
Карфаген должен быть разрушен! До основания.
1. Границы 1991 года.
2. Репарации от России.
3. Суд над преступниками - Нюрнберг 2.0
Будет ли Россия стрелять ракетами после победы?
Нет, не будет.
После победы Путина во власти не будет. Новые «русские подлецы» нападать на Украину не посмеют.
Почему? Украина будет а НАТО. Да и после капитуляции России у неё будет полно других проблем