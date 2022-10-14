Оккупанты бьют по Харькову: зафиксировано четыре "прилета"

Враг обстреливает Харьков.

Об этом сообщил в телеграмм-канале мэр Харькова Игорь Терехов, передает Цензор.НЕТ.

"Четыре "прилета" в Харькове", - отметил он.

Через минуту Терехов сообщил, что в городе еще гремят взрывы.

"Вниманию жителей Харьковщины: не игнорируйте сигналы тревоги! Находитесь в укрытиях. Оккупанты наносят удары по Харькову", - отметил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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