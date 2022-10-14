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У Сумській області на полі підірвався комбайн, - ОВА

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

комбайн

У п’ятницю, 14 жовтня, у Сумській області у полі підірвався комбайн. Водій не постраждав.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на телеграм очільника Сумської ОВА Дмитра Живицького.

"О пів на другу дня, поблизу с. Славгород, Краснопільської громади, під час проведення сільськогосподарських робіт, підірвався комбайн", - йдеться у повідомленні.

За словами Живицького, аграрій живий та неушкоджений, а от комбайн зазнав пошкоджень.

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+4
Хорошо что у комбайна водитель очень высоко сидит, а вот трактористам не позавидуешь, особенно на старых белорусах...

Эта напасть будет нас преследовать десятилетиями.....
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14.10.2022 22:46
+4
Я в лісі торік знайшов Ф-1 часів ІІ Світової (із заржавілим УЗРГМ) Ліс посадили у кінці 50-тих А ти через півроку дивуєшся! Земля з часом "видавлює" з себе подібні речі
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14.10.2022 22:57
+2
Іноді гуляю з приладом (не фанатично), "видавлює" 100 відс., є думка, що зовсім потроху щорічно за рахунок перепаду темп.взимку та літом... Просто подумав про тварюк із місцевої агентури, їх ще..або ж розбірки, в будь-якому випадку прикро...вибухонебезп.предметів лишилось до пропасти...в де-яких місцях можуть перебувати діти....такі справи
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14.10.2022 23:05
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Хорошо что у комбайна водитель очень высоко сидит, а вот трактористам не позавидуешь, особенно на старых белорусах...

Эта напасть будет нас преследовать десятилетиями.....
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14.10.2022 22:46 Відповісти
Так, проблема...бач сіяли - нічого не було, а тепер...так може бути? Я до того, що може диверсійно встановлюють вже після того, як їх вигнали?
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14.10.2022 22:50 Відповісти
Я в лісі торік знайшов Ф-1 часів ІІ Світової (із заржавілим УЗРГМ) Ліс посадили у кінці 50-тих А ти через півроку дивуєшся! Земля з часом "видавлює" з себе подібні речі
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14.10.2022 22:57 Відповісти
Іноді гуляю з приладом (не фанатично), "видавлює" 100 відс., є думка, що зовсім потроху щорічно за рахунок перепаду темп.взимку та літом... Просто подумав про тварюк із місцевої агентури, їх ще..або ж розбірки, в будь-якому випадку прикро...вибухонебезп.предметів лишилось до пропасти...в де-яких місцях можуть перебувати діти....такі справи
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14.10.2022 23:05 Відповісти
Недавно зустрів знайомого Фанатичний грибник З ним спілкуємося, бо я в них краще розбираюся і знаю багато місць грибних Так він зі мною зрідка консультується Але в цьому році я навіть і не думаю їхать - повні ліси мін і "розтяжок Так от - він мені каже: "На днях поїхав - не витримав Залишив машину на в"їзді в ліс Іду Дивлюся - попереду такий гарний боровик ! Дістаю ножа і вже "слину пускаю" Два кроки зробив і бачу - поперек шапки - вм"ятина Придивився - а то дріт в шапку врізався! І кінець до дерева тягнеться А на стовбурі сосни - граната! У мене ноги "ватяними" стали І я на "напівзігнутих" з лісу чухнув І грибів перехотілося!"
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14.10.2022 23:21 Відповісти
І це на колишніх територіях б.д.?
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14.10.2022 23:26 Відповісти
Північ Чернігівщини
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14.10.2022 23:37 Відповісти
Ясно, бережіться, приїздіть до Полтавщини
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14.10.2022 23:49 Відповісти
А що це змінить? На вулицях мін немає, а в ліс я зараз не ходжу Під бомбардуваннями були, під артобстрілами - теж Осколок вагою в 58 гр (Що повз вухо "профурчав") бережу як талісман Сусід дав жменю шрапнелі з касетного ********** - у спальні назбирав (коли йому вікна побило) На дачі яблуню стару розчахнуло снарядом "Граду" - половину відрізали, а з половини яблук вродило кілька мішків Наварили варення та пастили для внуків!
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15.10.2022 04:28 Відповісти
 
 