У Сумській області на полі підірвався комбайн, - ОВА
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У п’ятницю, 14 жовтня, у Сумській області у полі підірвався комбайн. Водій не постраждав.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на телеграм очільника Сумської ОВА Дмитра Живицького.
"О пів на другу дня, поблизу с. Славгород, Краснопільської громади, під час проведення сільськогосподарських робіт, підірвався комбайн", - йдеться у повідомленні.
За словами Живицького, аграрій живий та неушкоджений, а от комбайн зазнав пошкоджень.
Топ коментарі
+4 Aleksey NotBad
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+4 Яр Холодний
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+2 vsbu vsbu
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