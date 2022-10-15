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Підготовлений мобілізаційний ресурс РФ - до 2 млн осіб, - Наєв

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

наєв

Підготовлений мобілізаційний ресурс Росії становить приблизно до 2 млн осіб, і Москва буде збільшувати кількість мобілізованих.

Про це в ефірі телемарафону сказав командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.

"Ми маємо розуміти, що ворог на цьому не зупиниться ("частковій мобілізації" 300 тис. осіб, – ред.) і він буде продовжувати мобілізацію. В цілому в РФ підготовлений мобілізаційний ресурс — десь приблизно до 2 млн осіб. А загалом їхній мобілізаційний ресур - близько 29 млн осіб. Тому РФ у прагненні вирішити війну за тими цілями, які вони ставлять перед собою, вони будуть підвищувати кількість мобілізованих. Тому ми маємо очікувати і таку ситуацію і бути готовими для вирішення її на наших умовах", – сказав Наєв.

Генерал пояснив, що підготовлений мобілізаційний ресурс — це особи, які нещодавно були звільнені з військової служби, але брали участь у тренуваннях, військових зборах.

Читайте також: Накопичення російських військ у Білорусі може створити загрозу повторного наступу на Київ, - Наєв

На запитання, чи може ця "часткова мобілізація" зупинити контрнаступ України, Наєв відповів, що все залежатиме від ресурсів, які будуть постачатися Україні.

"Звісно, в цій боротьбі ресурсів західна зброя більш новітня, високоточна... Якщо ми вчасно отримаємо необхідну нам кількість озброєння і військової техніки, то перевага буде на нашому боці", – зазначив командувач ОС.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+33
мяса будет шо пипец..... ну зато собаки голодные не останутся.....
https://twitter.com/i/status/1580986730978902016
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14.10.2022 23:28
+28
Чем их больше будет попадать на фронт и возвращаться с ранениями или в мешках - тем выше будет недовольство в обществе, это по телеку им было по приколу наблюдать за войной, а когда самих отправляют - уже не так прикольно, уже иногда появляются неудобные вопросы "на нас никто не нападал, почему мы воюем на территории другой страны?".
И чем больше их будут отправлять на фронт без тщательной подготовки - тем описанное выше будет разрастаться быстрее и сильнее.
Им уже лукашенко танки подгоняет - не от хорошей жизни, наверное.
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14.10.2022 23:33
+24
іншими словами: потрібно ще більше зброї
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14.10.2022 23:31
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мяса будет шо пипец..... ну зато собаки голодные не останутся.....
https://twitter.com/i/status/1580986730978902016
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14.10.2022 23:28 Відповісти
тай свиням вистачить)))
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14.10.2022 23:35 Відповісти
и такое есть ))
https://twitter.com/i/status/1576130137032392704
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14.10.2022 23:37 Відповісти
і поголів'я вовків збільшаться...
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14.10.2022 23:46 Відповісти
вчера смотрел видео Москва Ленинград массовые протесты гвалт крики Путин выходи Путин вор Нет войне... и это пока только начало начал с ростом убитых похоронок раненых калек и смертей после ранений тут выше заметка что более 50% раненых умирают бьез должной медпомощи банальнойгангрены утрата крови и прочее нет медикаментов оборудования и так далее.. я лично лежат в Военно медицинской Академии Кирова Ленинград где готовят 90% всех военных врачей всех специальностей и родов войск.. готовил Институт Бурденко Москва хирургов и в Киеве и все.. так вот скажу я вам на больных военные врачи смотрят реально- как на манекены.. с учетом.... что я с рождения калека и с врачами считай живу-- то могу определить разницу... так вот во времена СССР в УССР Украине и на России медицина даже гражданская отличалась... у нас при всем бардаке и прочем была какая то человечность.... у России увы казарма лагерь что угодно.... но не медики... жандармерия..короче.. то что у нас поганным считали в ИТК и на зонах былов гражданской медищине РСФСР а сегодня страшно и подумать...я не ною про кацапов просто описывают свои размышления и уверен вряд ли с конца 80 начала 90 годов что то улучшилось в этом плане для массового населения...
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15.10.2022 09:27 Відповісти
британские зоологи уже отметили массовую миграцию популяции лис вслед за передовыми частями ЗСУ. Когда после ЗСУ в освобожденный населенный пункт заходит Нацполиция, то лисы просто окружают этот населенный пункт по окраинам, составляя конкуренцию в кормовой базе уцелевшим свиньям.
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15.10.2022 00:01 Відповісти
скоро похолодает и консервов будет завались! голодные времена для зверушек прошли.... )
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15.10.2022 00:19 Відповісти
консервы - это до оттепели. В морозы лисы от мороженого травмируют дёсны, поэтому там где идут позиционные бои, им приходится перебиваться традиционным мышкованием.
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15.10.2022 00:48 Відповісти
Українські рачки та рибки нагодувались на де..., ні на двадцять років наперед.
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15.10.2022 00:26 Відповісти
Наєв, ти вже обісрався намагаючись відмазувати клоуна.
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14.10.2022 23:28 Відповісти
Та нє, Наєв, при всій повазі, не нагнітай - 29... і 2 - то також, вони й досі продовжують сквозити за кордон...кого, з будинків пристарілих збиратимуть, чи що?
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14.10.2022 23:28 Відповісти
це теоретичні розрахунку спеціалістів, Наєв просто озвучує. Хоча є інфа що в росососії взагалі не 140 млн, як вважається а близько 80...бо приховують велику смертність
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14.10.2022 23:34 Відповісти
Десь 84. І не стільки смертність, а приписки на багатьох рівнях. У них вже 8 років страшенна демографічна діра щодо тих, кого можна мобілізувати.
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17.10.2022 15:03 Відповісти
іншими словами: потрібно ще більше зброї
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14.10.2022 23:31 Відповісти
от взяло падло..і вечерю мені спортило
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14.10.2022 23:33 Відповісти
Чем их больше будет попадать на фронт и возвращаться с ранениями или в мешках - тем выше будет недовольство в обществе, это по телеку им было по приколу наблюдать за войной, а когда самих отправляют - уже не так прикольно, уже иногда появляются неудобные вопросы "на нас никто не нападал, почему мы воюем на территории другой страны?".
И чем больше их будут отправлять на фронт без тщательной подготовки - тем описанное выше будет разрастаться быстрее и сильнее.
Им уже лукашенко танки подгоняет - не от хорошей жизни, наверное.
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14.10.2022 23:33 Відповісти
Плюс нагрузка на медицинские и социальные учреждения увеличится. Присматривать за калеками нужно как то будет. А потом - мы вас туда не посылали...
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15.10.2022 07:51 Відповісти
2 млн? Ну и мечтатель ))) Путин и то скромнее.
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14.10.2022 23:34 Відповісти
наев просто несет пургу или гонит беса
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15.10.2022 08:37 Відповісти
- Советский поэт Константин Симонов очень метко выразил отношение к совецко-финской войне в одной строчке: «На той войне незнаменитой». О ней просто предпочитали не вспоминать. Это было тяжело, поскольку через нее прошло огромное количество советских военнослужащих. Советско-финскую не выпячивали, советские учебники истории рассказывали о тех событиях крайне скупо.....

україно-російська війна буде однією із десятків цих ганебних "незнаменитых" воєн рашки, на якій загинуть сотні тисяч кацапів.
дай Бог, щоб для рашки вона стала останньою в її недовгому залишку існування
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14.10.2022 23:36 Відповісти
тільки побільше 200-х та 300-х на раSSiю можуть промити мозки рашистів-путіністів!
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14.10.2022 23:37 Відповісти
І навіщо вони тоді гребуть всіх підряд калік, поламаних ,зеків, ідіотів ітд? Знову починається якась муть, договорняка, абхазькі абєзяни скоро вилізуть. А все почалось з виправдовування зебланів за південь. Наєв займись своїми обов'язками, а не казки тут розказуй, як ті що ми не підривали мости бо їх було в десять разів більше. А потім вилазе ПАДАЛЬяк і каже що не підривали бо думали що кацапи - це люди.
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14.10.2022 23:39 Відповісти
Усе чудово сходиться. Генерал говорить за мобілізаційний ресурс. А те кого вони гребуть на гарматне м'ясо це зовсім інше питання.
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15.10.2022 08:51 Відповісти
он сказал "подготовленный ресурс"- зачем им кого-то набирать если у них армия полтора миллиона? где они все? + полиция нацгвардия -почему они не воюют ? что это за трэш набирать пенсионеров алкашей и зеков?
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15.10.2022 09:01 Відповісти
Ne 300 tysiac a 1mln oni teper sobirut,nenado verit kacapam pro mobilizaciju cifri sto oni dali.Vopros drugom te mobilizovanyje oni neumejet vojevat,bolsinstvo iz nix pusecnoje miaso.Ucenije sbori u kacapov oni ponimajet,kak pjanku,vot takoj ix uroven bolsinstva
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14.10.2022 23:42 Відповісти
в Монголии наблюдается бум в отрасли зимнего юртостроения.
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14.10.2022 23:46 Відповісти
Якісь генерали воюють в інтернеті своїми довгими дурнуватими язиками. Мзс розповідає про підступні плани по газопроводах нам, а не тихо перетирає з розвідками. Автомата під стріхою таки не хвата
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14.10.2022 23:49 Відповісти
Звідки у кацапів 29 мільйонів? Це неможливо. Нещодавно (років 10 назад) менпауер ********** оцінювали в 22,5 млн.. За це час населення кацапії суттєво скоротилось і кількість інвалідів (непридатних до служби) значно зросла. Навіть сьогоднішня мобілізація яскраво свідчить про те що населення ********** дійсно відповідає тим оцінкам які дають експерти виходячи з рівня споживання основних товарів та послуг. Тобто реальне населення ********** 89-92 млн., а не 146 млн. як вони вказують з 2001 року. Повістки приходять людям які померли 10 років тому назад, але в офіційній статистиці вони "живі". Також повістки приходять інвалідам та емігрантам які давним давно виїхали з ********** назавжди. Дивує що Наєв оперує такими даними, хоча, можливо, це розраховано на іноземних донорів військового спорядження. Адже зброї мало не буває - нам ще знищувати і знищувати... Реальний менпауер ********** приблизно 12-13 мільйонів. Україна зараз має вдвічі менше, але за нами правда і сила, ми на своїй землі і у нас ленд-ліз і високоточна зброя, а у кацапів санкції, ***** в голові і *** в кишені. Вони мають завжди наступати і нести колосальні втрати в живій силі. Іншими словами, якщо зброя буде вчасно надходити ми утилізуємо мобіків, звільнимо Україну повністю і ізолюємо кацапів за поребриком.
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14.10.2022 23:50 Відповісти
так, так якщо на 1 загиблого українця приходиться загиблих 3 - 4 рашиста, на 1 пораненого - мабуть теж десь так 3 - 4 рашиста, то кацапія по людському ресурсу навіть слабша, плюс до того лише за останній час 10 000 українських солдат навчені у Великобританії і процесс продовжується, плюс у рашиків постійно погіршується забезпечення, медицина, падає мотивація...

а зараз виродки застосовують тактику людських хвиль і мабуть будуть й надалі її застосовувати то пропорція загиблих може навіть досягти 1:5

також врахуймо що приблизно 300 тис. виїхало з кацапстану а може й більше і це переважно здорові молоді чоловіки....

так що не все так погано...
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15.10.2022 00:02 Відповісти
Сьогодні зявилась інформація що лише в Севастополі поховали останки 30 000 окупантів. І це тільки в одному Сєвасі! Чим дальнобійніша і точніша зброя тим більше буде вбито їх і цілішими будуть воїни ЗСУ. ***** засекретив "втрати у мирний час" тоді коли в донецькому аеропорту втрати кацапів досягли 14,6 до 1 ЗСУ (дані кацапського комітету солдатських матерів. Васильєва). І це не межа! У нас тоді реально ******** зброї не було...
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15.10.2022 00:17 Відповісти
30 тисяч віриться не дуже. Це район міста треба в кладовище перетворити. Вони ж не хоронять там всіх загиблих у цій війні із сторони кацапії.
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15.10.2022 08:35 Відповісти
Туди звозять поранених (з яких частина вмирає) і трупи з Півдня. Утилізація останків поставлена на потік. Кремація, похорон.
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15.10.2022 14:54 Відповісти
Десь проскакувало число 17 млн - загальний мобресурс расєі.
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15.10.2022 00:47 Відповісти
Дуже сумніваюсь враховуючи той факт що з 100 призовників в ********** лише 15% придатні до стройової служби без обмежень. Решта ці обмеження мають в зв'язку з станом здоров я. Це дійсно хвора нація. Зрозуміло що в випадку загальної мобілізації частина з них будуть визнані придатними в військовий час, але якість (фізичні та розумові можливості) таких мобіків дуже низька.
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15.10.2022 01:04 Відповісти
Пакетів треба докупити...
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14.10.2022 23:51 Відповісти
обычно про добрыва в тоннах...
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14.10.2022 23:53 Відповісти
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14.10.2022 23:55 Відповісти
Чорнобаївський песик піся 24 лютого...
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15.10.2022 08:41 Відповісти
Коли при спробі мобілізувати 300 тис. вже за два тижні розбіглося 700 тис, то 2 млн мобіків - то вже вельми малореально мобілізувати. Про їх мотивацію я вже просто промовчу.
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14.10.2022 23:56 Відповісти
Ну да, уже отлавливают в маскве и питере на улицах и в подъездах жилых домов.
Это показательно. Мясо закончилось в расейских ******, осталась столица.
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15.10.2022 08:00 Відповісти
"Мы будем преследовать призывников везде. В аэропорту - в аэропорту. Значит, вы уж меня извините, в туалете поймаем, мы и в сортире им повестку вручим, но уже на глянцевой бумаге. Всё, вопрос закрыт окончательно." *****, октябрь, 2022 год.
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15.10.2022 08:46 Відповісти
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14.10.2022 23:57 Відповісти
Вибачте але це слова дурня.Таке можливо при стінка на стінку варіант другої світової.Це вже масова війна.Таким чином в Україні також 15-20 мільйонів резервів.Рашка велика країна її треба обслуговувати !!! Навіть пару мільйонів на фронт бюджет країни просто репається не кажучи про різні сфери і інше яке рухне.Вони 100 тис не можуть одіти обути накормити дати зброю легку і важку і все інше.
Доросла воєнна людина і несе таку відверту маячню рівня дитячого садочка...
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15.10.2022 00:00 Відповісти
ні ні все нормально він говорить з точки зору пропаганди - "готуйся до гіршого"....
ми деколи робим помилки нехтуючи очевидні речі наприклад БПЛА Орлан як сміялись - а вони виявились дешевими і ефективними і їх штампують десятками в кацапіїї..
другий приклад - безпілотники шахіди, мопеди - думали що продадуть сотню другу і що це барахло... а вони ефективні виявились і вогнепоклонники з любителями Заратустри їх продають сотнями....
а якщо б ми серйозно сприйняли ці загрози то можна було б організувати виробництво подібного барахла - моторчики є вільно в продажі, камери є вільно в продажі, корпус штампується взагалі без проблем.... електроніка та хоча б з аліексперес - підходить ми ж це бачим по розібраних шахідах...

питання чому не організують виробництво подібного барахла в Україні - це ж буквально для інженерів і електронщиків тиждень проектування, тиждень на замовлення матеріалів і організації виробництва - загадка !
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15.10.2022 00:09 Відповісти
Я розумію але він і йому подібні вже дістали суспільство.То в них ракет мало то там резерви то ще щось.Суспільство не дурне і розуміє що готуватися потрібно до найгірших ситуаціх дай боже щоб їх не було.Але вони задобвали кожен день ці висловлювання як собаки гав гав гав.Людям нерви просто роблять.Люди і так все бачать розуміють живуть під ракетами і обстрілами а ці щей гавкають.
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15.10.2022 00:16 Відповісти
Суспільство не дурне?
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15.10.2022 00:20 Відповісти
Обговорючи тему вібору людей немає сенсу.Час поділився на до і після.Війна реальність а то що як би і т.і.Вже там в минулому.Майбутне це шлях до перемоги і той вже вибір який буде потім .
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15.10.2022 00:22 Відповісти
Хто зна,кого вони там намобілізовували.
Але ми не вірили,що іранських дронів буде більше сотні....а вони нам нашкодили...
Тому,краще готуватись до гіршого.
М'ясо без техніки нічого не варте.
Кацапи в Криму вже мають план евакуації,це говорить про те,що вони не впевнені в своїх силах,хоча риторика пафосна.
Питання,які потужності їхніх заводів по виробництву техніки,бк...Армію треба кормить,одіть,платить зп,з цим вже зараз є проблеми...Чи витримає економіка раші?
Нам будуть допомагати,і це головне.
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15.10.2022 00:05 Відповісти
Чому?Вірили що їх буде багато але саме дискусія була в їх якості тобто рівень знищення.Як показав час так це лайно.Але так шкоду приносить.З другої сторони це війна і шкоду приносить все.Але згоден потрібно готуватися по гіршому сценарію.Дай боже щоб не було.
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15.10.2022 00:19 Відповісти
Хочу вірити,що все буде добре,бо там мій син.
Каже,утюжать їх....а ви домислюйте...
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15.10.2022 00:24 Відповісти
Дай боже хлопцям витримки сил .а головне здоров'я і повернутися до своєї домівки.Віра в кожного з нас і кожного захисника.Все буде добре.
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15.10.2022 00:27 Відповісти
та і нам виробництво бк у недосяжних для кацапів місцинах не зашкодить...
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15.10.2022 00:20 Відповісти
Московія завжди воює горами трупів, нічого нового, й зупинити їх може тільки велика кількість їхніх дохлих або покалічених(що краще) Ванєк та голод у середині. Усе іньше на нелюдей кацапських недіє.
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15.10.2022 00:09 Відповісти
Ситуацію можна очікувати будь-яку: іде війна із лютим ворогом України.
Трохи напружує те, що учора читав про те, що Наєв говорив про заміновні шляхи із Криму.
Про перевірку мінувань минулого року. Усе було гаразд. Згадав героя, який загинув,
підірвавши міст. Тут логіка зашкандибала: у чому ж тоді причина здачі Півдня?
Чи не чергові це плани ОП із рокіруванням кадрів військового командування?
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15.10.2022 00:12 Відповісти
В тому,що і Мрія залишилася на аеродромі...
Багато прихильників руского міра....по всій Україні...
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15.10.2022 00:29 Відповісти
Количество населения рашки нужно рассматривать точно так же как и вторую армию мира. 130 миллионов это только на бумаге - в реальности их 80 миллионов - максимум.
2 миллиона призвали - 6 миллионов сбежало.
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15.10.2022 00:38 Відповісти
Нам нужен напалм
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15.10.2022 01:28 Відповісти
Будут воевать до останнього москаля
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15.10.2022 03:36 Відповісти
Усі, хто прийде на Україну з війною - будуть вбиті. "Немає більше жалості в моєму ДНК" - це стосується тільки наших ворогів, нехай пам'ятають про це, йдучи вбивати моїх дітей і онуків.
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15.10.2022 03:46 Відповісти
Хєрово, де ж всю цю шваль хоронити...
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15.10.2022 06:00 Відповісти
кожному русскому чмобіку по чорнопакетному гробіку!
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15.10.2022 08:21 Відповісти
Щось цей Наєв якусь каламутну інформацію ліпить.
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15.10.2022 08:58 Відповісти
Уважно аналізуйте слова генерала:"Ми маємо розуміти, що ворог на цьому не зупиниться ("частковій мобілізації" 300 тис. осіб, - ред.) і він буде продовжувати мобілізацію. В цілому в РФ підготовлений мобілізаційний ресурс - десь приблизно до 2 млн осіб. А загалом їхній мобілізаційний ресур - близько 29 млн осіб." Розрізняйте ЧАСТКОВИЙ, ПІДГОТОВЛЕНИЙ, та ЗАГАЛЬНИЙ моб ресурс, тоді все стане на свої місця.
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15.10.2022 09:51 Відповісти
Якщо ми вчасно отримаємо необхідну нам кількість озброєння і військової техніки, то перевага буде на нашому боці.
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15.10.2022 10:06 Відповісти
 
 