Підготовлений мобілізаційний ресурс РФ - до 2 млн осіб, - Наєв
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Підготовлений мобілізаційний ресурс Росії становить приблизно до 2 млн осіб, і Москва буде збільшувати кількість мобілізованих.
Про це в ефірі телемарафону сказав командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.
"Ми маємо розуміти, що ворог на цьому не зупиниться ("частковій мобілізації" 300 тис. осіб, – ред.) і він буде продовжувати мобілізацію. В цілому в РФ підготовлений мобілізаційний ресурс — десь приблизно до 2 млн осіб. А загалом їхній мобілізаційний ресур - близько 29 млн осіб. Тому РФ у прагненні вирішити війну за тими цілями, які вони ставлять перед собою, вони будуть підвищувати кількість мобілізованих. Тому ми маємо очікувати і таку ситуацію і бути готовими для вирішення її на наших умовах", – сказав Наєв.
Генерал пояснив, що підготовлений мобілізаційний ресурс — це особи, які нещодавно були звільнені з військової служби, але брали участь у тренуваннях, військових зборах.
На запитання, чи може ця "часткова мобілізація" зупинити контрнаступ України, Наєв відповів, що все залежатиме від ресурсів, які будуть постачатися Україні.
"Звісно, в цій боротьбі ресурсів західна зброя більш новітня, високоточна... Якщо ми вчасно отримаємо необхідну нам кількість озброєння і військової техніки, то перевага буде на нашому боці", – зазначив командувач ОС.
Будь ласка, зачекайте...
https://twitter.com/i/status/1580986730978902016
https://twitter.com/i/status/1576130137032392704
И чем больше их будут отправлять на фронт без тщательной подготовки - тем описанное выше будет разрастаться быстрее и сильнее.
Им уже лукашенко танки подгоняет - не от хорошей жизни, наверное.
україно-російська війна буде однією із десятків цих ганебних "незнаменитых" воєн рашки, на якій загинуть сотні тисяч кацапів.
дай Бог, щоб для рашки вона стала останньою в її недовгому залишку існування
а зараз виродки застосовують тактику людських хвиль і мабуть будуть й надалі її застосовувати то пропорція загиблих може навіть досягти 1:5
також врахуймо що приблизно 300 тис. виїхало з кацапстану а може й більше і це переважно здорові молоді чоловіки....
так що не все так погано...
Это показательно. Мясо закончилось в расейских ******, осталась столица.
Доросла воєнна людина і несе таку відверту маячню рівня дитячого садочка...
ми деколи робим помилки нехтуючи очевидні речі наприклад БПЛА Орлан як сміялись - а вони виявились дешевими і ефективними і їх штампують десятками в кацапіїї..
другий приклад - безпілотники шахіди, мопеди - думали що продадуть сотню другу і що це барахло... а вони ефективні виявились і вогнепоклонники з любителями Заратустри їх продають сотнями....
а якщо б ми серйозно сприйняли ці загрози то можна було б організувати виробництво подібного барахла - моторчики є вільно в продажі, камери є вільно в продажі, корпус штампується взагалі без проблем.... електроніка та хоча б з аліексперес - підходить ми ж це бачим по розібраних шахідах...
питання чому не організують виробництво подібного барахла в Україні - це ж буквально для інженерів і електронщиків тиждень проектування, тиждень на замовлення матеріалів і організації виробництва - загадка !
Але ми не вірили,що іранських дронів буде більше сотні....а вони нам нашкодили...
Тому,краще готуватись до гіршого.
М'ясо без техніки нічого не варте.
Кацапи в Криму вже мають план евакуації,це говорить про те,що вони не впевнені в своїх силах,хоча риторика пафосна.
Питання,які потужності їхніх заводів по виробництву техніки,бк...Армію треба кормить,одіть,платить зп,з цим вже зараз є проблеми...Чи витримає економіка раші?
Нам будуть допомагати,і це головне.
Каже,утюжать їх....а ви домислюйте...
Трохи напружує те, що учора читав про те, що Наєв говорив про заміновні шляхи із Криму.
Про перевірку мінувань минулого року. Усе було гаразд. Згадав героя, який загинув,
підірвавши міст. Тут логіка зашкандибала: у чому ж тоді причина здачі Півдня?
Чи не чергові це плани ОП із рокіруванням кадрів військового командування?
Багато прихильників руского міра....по всій Україні...
2 миллиона призвали - 6 миллионов сбежало.