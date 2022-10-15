Підготовлений мобілізаційний ресурс РФ - до 2 млн осіб, - Наєв

Підготовлений мобілізаційний ресурс Росії становить приблизно до 2 млн осіб, і Москва буде збільшувати кількість мобілізованих.

Про це в ефірі телемарафону сказав командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.

"Ми маємо розуміти, що ворог на цьому не зупиниться ("частковій мобілізації" 300 тис. осіб, – ред.) і він буде продовжувати мобілізацію. В цілому в РФ підготовлений мобілізаційний ресурс — десь приблизно до 2 млн осіб. А загалом їхній мобілізаційний ресур - близько 29 млн осіб. Тому РФ у прагненні вирішити війну за тими цілями, які вони ставлять перед собою, вони будуть підвищувати кількість мобілізованих. Тому ми маємо очікувати і таку ситуацію і бути готовими для вирішення її на наших умовах", – сказав Наєв.

Генерал пояснив, що підготовлений мобілізаційний ресурс — це особи, які нещодавно були звільнені з військової служби, але брали участь у тренуваннях, військових зборах.

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На запитання, чи може ця "часткова мобілізація" зупинити контрнаступ України, Наєв відповів, що все залежатиме від ресурсів, які будуть постачатися Україні.

"Звісно, в цій боротьбі ресурсів західна зброя більш новітня, високоточна... Якщо ми вчасно отримаємо необхідну нам кількість озброєння і військової техніки, то перевага буде на нашому боці", – зазначив командувач ОС.