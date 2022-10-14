Найбільше переселенців перебуває у Дніпропетровській, Харківській та Запорізькій областях, - Мінреінтеграції
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Унаслідок розв’язаної Росією війни внутрішньо переміщеними особами стали сім мільйонів жителів України, в тому числі мільйон дітей.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.
Лідер за кількістю внутрішніх переселенців – східний регіон. У Дніпропетровській, Харківській, Запорізькій областях перебуває 1,9 мільйона ВПО.
1,7 мільйона осіб обрали місцем тимчасового проживання захід України. Це Львівська, Івано-Франківська, Чернівецька, Закарпатська, Тернопільська, Хмельницька, Рівненська, Волинська області.
Північний регіон (Київська, Житомирська, Чернігівська, Сумська області) прийняв 1,6 мільйона ВПО.
Центральний (Вінниччина, Черкащина, Кіровоградщина, Полтавщина) – 1 мільйон.
Південний (Одеса, Миколаїв) – 0,7 мільйона вимушених переселенців.
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посмажив ЗЄ-ля шашличків !!!