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Новини Війна в Україні Війна
2 023 11
біженці (1036) війна (56882) переселенці (516) Міністерство реінтеграції (342)

Найбільше переселенців перебуває у Дніпропетровській, Харківській та Запорізькій областях, - Мінреінтеграції

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

переселенці

Унаслідок розв’язаної Росією війни внутрішньо переміщеними особами стали сім мільйонів жителів України, в тому числі мільйон дітей.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Лідер за кількістю внутрішніх переселенців – східний регіон. У Дніпропетровській, Харківській, Запорізькій областях перебуває 1,9 мільйона ВПО.

1,7 мільйона осіб обрали місцем тимчасового проживання захід України. Це Львівська, Івано-Франківська, Чернівецька, Закарпатська, Тернопільська, Хмельницька, Рівненська, Волинська області.

Північний регіон (Київська, Житомирська, Чернігівська, Сумська області) прийняв 1,6 мільйона ВПО.

Центральний (Вінниччина, Черкащина, Кіровоградщина, Полтавщина) – 1 мільйон.

Південний (Одеса, Миколаїв) – 0,7 мільйона вимушених переселенців.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Понад мільйон біженців з України зареєстровано у Німеччині

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+4
разом із кількома міліонами за кордоном буде біля 10 млн. біженців !!!!!!!!

посмажив ЗЄ-ля шашличків !!!
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15.10.2022 00:13
+3
И шо? Вы их разместили на зиму? Верещук много ****-ла.... А на Запорожье стоят очереди на оккупир, потому что переселенцам зимовать негде.
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15.10.2022 00:54
+1
Громадяни України «панаєхали» в Україну, дужедивно
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15.10.2022 00:17
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Громадяни України «панаєхали» в Україну, дужедивно
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15.10.2022 00:17 Відповісти
Не только паспорт но и налоги вкопанные в асфальт!!!Ты такое писать завязывай. Сначала 73%, а потом ВПО виноваты во всех проблемах.
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15.10.2022 08:30 Відповісти
Майже 6 млн ротів які верещали як свині в 13-му. Імнінужни халявщикі с Європи.
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14.10.2022 23:58 Відповісти
причому, хто найголосніше кричав і лягав під наші БТРи, ті - найперші і з'іпались, і тепер спокійно корегують вогонь, і зливають інфу про переміщення наших військ!!!!КУРВИ!!!! 😡😡
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15.10.2022 00:06 Відповісти
разом із кількома міліонами за кордоном буде біля 10 млн. біженців !!!!!!!!

посмажив ЗЄ-ля шашличків !!!
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15.10.2022 00:13 Відповісти
И шо? Вы их разместили на зиму? Верещук много ****-ла.... А на Запорожье стоят очереди на оккупир, потому что переселенцам зимовать негде.
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15.10.2022 00:54 Відповісти
Да и на Полтавщине все дома заняты.
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15.10.2022 07:28 Відповісти
 
 