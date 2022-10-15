Пошкоджені війною лікарні можуть бути відновлені коштами United24, - МОЗ

Медичні заклади, які зазнали пошкоджень унаслідок бойових дій, можуть бути відновлені за рахунок коштів, що надходять на потреби охорони здоров’я через фандрейзингову платформу United24.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Міністерство охорони здоров'я, уряд ухвалив постанову, яка вносить зміни до Порядку використання коштів з рахунку для задоволення потреб галузі.

Кошти, які надходитимуть від благодійників на платформу U24, зможуть бути використані не лише на закупівлю обладнання, медичних виробів чи "швидких", а й на модернізацію та відбудову медичної інфраструктури.

"За кошти, які надійшли від благодійників через платформу United24 ми вже змогли значно оновити матеріально-технічну базу медичних закладів по всій країні. Водночас значна частина лікарень, яка постраждала від ворожих снарядів, у першу чергу потребує відбудови та модернізації. За понад 7 місяців Україні вдалося повністю відновити 85 медичних закладів та ще 209 перебувають у процесі відновлення", – розповів заступник міністра охорони здоровʼя Богдан Боруховський.

За його словами, після того, як лікарні отримають право залучати кошти з рахунків U24 на відбудову та модернізацію, цей процес піде ще швидше. Україна ще в більших масштабах відновлюватиме медичні заклади, які постраждали від ворожої зброї.

Кошти, які надходять на United24, зможуть використовуватися для виконання робіт з будівництва пошкоджених об’єктів, а також інших робіт або надання послуг, пов’язаних з відновленням пошкодженого майна. В тому числі виконання будівельних та пусконалагоджувальних робіт під час монтажу та введення в експлуатацію медичного обладнання і систем киснезабезпечення, закупівлю будівельних матеріалів та обладнання.

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Крім того, кошти також можуть спрямовуватись на оновлення й модернізацію державних та комунальних багатопрофільних лікарень інтенсивного лікування, а саме: проведення досліджень та передпроєктних робіт, збору вихідних даних для проєктування, проєктних робіт, експертизи проєкту, експертної оцінки, інженерно-технічних вишукувань та обстежень, погодження та затвердження проєкту, а також виконання робіт з будівництва (нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту), виконання інших робіт або надання послуг, закупівлю будівельних матеріалів та обладнання тощо.

Як зазначається, керівники тих медзакладів, які зазнали пошкоджень через бойові дії, зможуть подати заявки про свої першочергові потреби. Спеціально створена комісія прийматиме рішення щодо направлення коштів на задоволення потреб тієї чи іншої лікарні.