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На Сумщині та Полтавщині лунатимуть вибухи: працюватимуть піротехніки
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Сьогодні, 15 жовтня, на територіях громад Сумської та Полтавської областей працюватимуть піротехніки.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Полтавській та Сумській ОВА.
Сьогодні, 15 жовтня, будуть знищувати боєприпаси на наступних ділянках Сумської області:
- с. Боголюбове, Тростянецька громада, Охтирський район.
З 08.00 до 11.00
- с. Бездрик, Бездрицька громада, Сумський район.
З 09.30 до 10.30.
- с. Дубинка, Конотопського району.
З 09.00 до 10.30
Також зазаначається, що 15 жовтня на території Кременчуцької ТГ заплановане проведення чергового технічного вибуху на одному з кар’єрів.
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Ksenia VB
показати весь коментар15.10.2022 08:44 Відповісти Мені подобається 0
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