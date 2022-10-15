На Сумщині та Полтавщині лунатимуть вибухи: працюватимуть піротехніки

Сьогодні, 15 жовтня, на територіях громад Сумської та Полтавської областей працюватимуть піротехніки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Полтавській та Сумській ОВА.

Сьогодні, 15 жовтня, будуть знищувати боєприпаси на наступних ділянках Сумської області:

с. Боголюбове, Тростянецька громада, Охтирський район.

З 08.00 до 11.00

З 08.00 до 11.00 с. Бездрик, Бездрицька громада, Сумський район.

З 09.30 до 10.30.

З 09.30 до 10.30. с. Дубинка, Конотопського району.

З 09.00 до 10.30

Читайте на "Цензор.НЕТ": 40 канадських саперів будуть навчати українських військових у Польщі, - Associated Press

Також зазаначається, що 15 жовтня на території Кременчуцької ТГ заплановане проведення чергового технічного вибуху на одному з кар’єрів.