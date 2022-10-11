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40 канадських саперів будуть навчати українських військових у Польщі, - Associated Press
Канада направить до Польщі 40 саперів для навчання українських захисників розмінування, інженерної розвідки та роботи з вибухівкою.
Про це заявила міністр оборони Канади Аніта Ананд під час візиту до Варшави, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Associated Press.
"Канада доправить до Польщі - союзника з НАТО - близько 40 солдатів інженерних військ, щоб навчати українських саперів розмінування, інженерної розвідки, роботи з вибухівкою", - заявила міністр.
Навчання розпочнуться вже найближчими тижнями.
Крім того, Ананд заявила про плани оголосити найближчим часом про додаткову військову допомогу Україні.
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показати весь коментар11.10.2022 20:00 Відповісти Мені подобається 2
Михаил Сомов #454446
показати весь коментар11.10.2022 20:18 Відповісти Мені подобається 2
Саша Пончик
показати весь коментар11.10.2022 20:04 Відповісти Мені подобається 1
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