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40 канадських саперів будуть навчати українських військових у Польщі, - Associated Press

ананд,аніта

Канада направить до Польщі 40 саперів для навчання українських захисників розмінування, інженерної розвідки та роботи з вибухівкою.

Про це заявила міністр оборони Канади Аніта Ананд під час візиту до Варшави, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Associated Press

"Канада доправить до Польщі - союзника з НАТО - близько 40 солдатів інженерних військ, щоб навчати українських саперів розмінування, інженерної розвідки, роботи з вибухівкою", - заявила міністр.

Навчання розпочнуться вже найближчими тижнями.

Крім того, Ананд заявила про плани оголосити найближчим часом про додаткову військову допомогу Україні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Канада продовжить постачати Україні більше військової допомоги, - міністр оборони Ананд

Автор: 

Канада (2186) Польща (8474) Україна (5861) сапер (192) Ананд Аніта (30)


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11.10.2022 20:00 Відповісти
Мы в таком положении, что нам все в тему.
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11.10.2022 20:18 Відповісти
Касапские твари нашпиговали минами там где их рыло побывало. Столько людей уже погибло.
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11.10.2022 20:04 Відповісти
 
 