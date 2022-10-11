40 канадських саперів будуть навчати українських військових у Польщі, - Associated Press

Канада направить до Польщі 40 саперів для навчання українських захисників розмінування, інженерної розвідки та роботи з вибухівкою.

Про це заявила міністр оборони Канади Аніта Ананд під час візиту до Варшави, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Associated Press.

"Канада доправить до Польщі - союзника з НАТО - близько 40 солдатів інженерних військ, щоб навчати українських саперів розмінування, інженерної розвідки, роботи з вибухівкою", - заявила міністр.

Навчання розпочнуться вже найближчими тижнями.

Крім того, Ананд заявила про плани оголосити найближчим часом про додаткову військову допомогу Україні.

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