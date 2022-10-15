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Росіяни обстріляли Баштанський район Миколаївщини

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

дснс,миколаївщина

Вчора, 14 жовтня, російські окупанти обстріляли села Баштанського району.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"Під постійним вогнем залишаються населені пункти Березнегуватської громади, що знаходяться на лінії розмежування. Вчора, 14 жовтня, орієнтовно о 17:22 обстрілів зазнали околиці одного з сіл громади. Постраждалих немає", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вночі російські війська обстріляли територію Березнегуватської громади Миколаївської області, пошкоджено об’єкти торгівлі та адміністративні будівлі

Інформація щодо пошкоджень уточнюється.
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Основні обов'язки президента це дипломатія- тобто закордонна політика і армія.
Порох з тим справлявся на всі 100. З іншими питаннями теж.
От наприклад відома волонтерка і критикантка Пороха Алінка Міхайлова всіляко радіє українським сухпайкам, але ж це якраз речі розроблені при Порохові, волонтерським десантом, який розпустив зелений міністр Таран , тим самим припинив матеріальний розвиток збройних сил.
Ви такі тупі , що цього не розумієте ? Що з вами ?
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15.10.2022 09:31 Відповісти
хочу бачити тульску, мацковську і підарську русню під обстріломи день за днем...
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15.10.2022 09:17 Відповісти
 
 