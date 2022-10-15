Росіяни обстріляли Баштанський район Миколаївщини

Вчора, 14 жовтня, російські окупанти обстріляли села Баштанського району.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"Під постійним вогнем залишаються населені пункти Березнегуватської громади, що знаходяться на лінії розмежування. Вчора, 14 жовтня, орієнтовно о 17:22 обстрілів зазнали околиці одного з сіл громади. Постраждалих немає", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вночі російські війська обстріляли територію Березнегуватської громади Миколаївської області, пошкоджено об’єкти торгівлі та адміністративні будівлі

Інформація щодо пошкоджень уточнюється.