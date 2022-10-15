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Росіяни обстріляли Баштанський район Миколаївщини
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Вчора, 14 жовтня, російські окупанти обстріляли села Баштанського району.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.
"Під постійним вогнем залишаються населені пункти Березнегуватської громади, що знаходяться на лінії розмежування. Вчора, 14 жовтня, орієнтовно о 17:22 обстрілів зазнали околиці одного з сіл громади. Постраждалих немає", - йдеться у повідомленні.
Інформація щодо пошкоджень уточнюється.
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Порох з тим справлявся на всі 100. З іншими питаннями теж.
От наприклад відома волонтерка і критикантка Пороха Алінка Міхайлова всіляко радіє українським сухпайкам, але ж це якраз речі розроблені при Порохові, волонтерським десантом, який розпустив зелений міністр Таран , тим самим припинив матеріальний розвиток збройних сил.
Ви такі тупі , що цього не розумієте ? Що з вами ?