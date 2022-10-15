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Вранці окупанти обстріляли з мінометів дві громади на Сумщині

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О 8:15 ранку росіяни почали мінометний обстріл Білопільської та Річківської громад на Сумщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм очільника Сумської ОВА Дмитра Живицького.

"Ніч на Сумщині минула тихо.

Але з 8:15 ранку русня почала мінометний обстріл Білопільської та Річківської громад.
Деталі згодом", - написав він.

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Автор: Наталя Джума
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