Вранці окупанти обстріляли з мінометів дві громади на Сумщині
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О 8:15 ранку росіяни почали мінометний обстріл Білопільської та Річківської громад на Сумщині.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм очільника Сумської ОВА Дмитра Живицького.
"Ніч на Сумщині минула тихо.
Але з 8:15 ранку русня почала мінометний обстріл Білопільської та Річківської громад.
Деталі згодом", - написав він.
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