Вранці окупанти обстріляли з мінометів дві громади на Сумщині

О 8:15 ранку росіяни почали мінометний обстріл Білопільської та Річківської громад на Сумщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм очільника Сумської ОВА Дмитра Живицького.

"Ніч на Сумщині минула тихо.

Але з 8:15 ранку русня почала мінометний обстріл Білопільської та Річківської громад.

Деталі згодом", - написав він.

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