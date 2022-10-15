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​​СБУ ідентифікувала ще 30 зрадників на Луганщині

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

сбу

СБУ ідентифікувала 30 нових зрадників, які вступили до окупаційних органів "МВД" і "генпрокуратури" РФ на Луганщині.

Про це повідомляє в телеграм-каналі Служба безпеки України, передає Цензор.НЕТ.

"Псевдоутворення виконують завдання Москви щодо нав’язування кремлівського режиму місцевим жителям та їх залякування. Для цього ворог проводить масові репресії і незаконні затримання громадян.

До потерпілих застосовують психологічний тиск, насильство та погрози фізичної розправи. Зафіксовано численні факти викрадення людей та пограбування їхнього майна", - йдеться в повідомленні.

Так, співробітники СБУ задокументували злочинну діяльність представника так званого "следственного управления по Старобельскому району генпрокуратуры ЛНР". Зловмисник причетний до організації незаконних переслідувань колишніх українських військових та правоохоронців, які проживають на сході України.

Встановлено, що "посадовець" разом з підлеглими вламувався до помешкань місцевих жителів під приводом сфабрикованих "кримінальних справ". Зловмисники супроводжували свої дії насильством та погрозами вбивства, навіть до людей з інвалідністю.

Наразі слідчі Служби безпеки заочно повідомили йому про підозру за:

▪️ ч. 7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність);
▪️ ч. 2 ст. 162 (порушення недоторканності житла, вчинене із застосуванням насильства або із загрозою його застосування) Кримінального кодексу України.

"Крім того, ідентифіковано ворожих поплічників, які вступили до лав так званих "райотделов МВД ЛНР" у Старобільському та Сватівському районах. Зловмисники сприяють окупаційному режиму у придушенні спротиву серед українських патріотів.

СБУ встановила адреси перебування, маршрути переміщення та перелік "зв’язків" колаборантів. Тривають заходи для їх притягнення до відповідальності за злочини проти України", - додали в СБУ.

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Автор: Наталя Джума
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там не повинно бути ні виборів. ні дупутатів--там зрадники.. просто мешканці без прав
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15.10.2022 12:26 Відповісти
В крематорий живьем!
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15.10.2022 12:47 Відповісти
Оце роботу провели !?
Там у кожного другого тицьни пальцем - то і буде колаборант чи "апалчєнєц" .
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15.10.2022 12:56 Відповісти
Наші мальчікі.
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15.10.2022 12:58 Відповісти
та вы шо 30ть зрадников вот ето работа
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15.10.2022 13:31 Відповісти
 
 