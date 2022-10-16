Росія хоче переобладнати білоруські літаки Су-25 під ядерну зброю
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Росія передасть Білорусі комплекси Іскандер-М подвійного оснащення та переобладнає частину білоруських літаків Су-25 під технічну можливість нести ядерну зброю.
Про це заявив заступник голови російської делегації на засіданні першого комітету ГА ООН Костянтин Воронцов, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на росЗМІ.
"На даному етапі йдеться виключно про передачу Республіці Білорусь комплексів Іскандер-М подвійного оснащення з ракетами у звичайному спорядженні, а також надання частини білоруських літаків Су-25 технічної можливості нести ядерну зброю. При цьому передача Білорусі технологій з переобладнання літаків у носії ядерної зброї не передбачається", - заявив російський дипломат.
За його словами, причина такого рішення - "просування ядерної інфраструктури НАТО на схід".
"Зокрема, у тій же Польщі вже кілька років заявляють про прагнення повноформатно підключитися до спільних ядерних місій. Останнім часом активність Варшави у цьому напрямі різко посилилася. Це, безумовно, враховувалося Росією та Білоруссю під час розгляду питання про контрзаходи", - сказав Воронцов.
Водночас, він додав, що нині "не передбачається ні фізично оснащувати білоруські системи ядерними боєзарядами, ні переміщувати такі боєзаряди білоруською територією".
Будь ласка, зачекайте...
Последний обстрел: 84 ракеты запущено по Украине, и сколько погибших? Меньше, чем ракет выпущено. В неблагоприятных условиях количество погибших было бы как минимум на порядок больше. Вот никому и не надо, чтобы ситуация разрослась до уровня неблагоприятной. Решают задачи по мере их возникновения.
Путлер и руссонацисты хуже гитлера в том смысле, что у гитлера была цель устроить немцам хорошую жизнь за счет порабощенных народов и завоевания их территорий (Lebensraum gewinnen), а у путлера цель - порабощение народов и завоевание их территорий как самоцель. С другой стороны, как уже сказано в начале коммента, сравните количество погибших во вторую мировую с актуальными.
Третий момент, путлера и его режим душат таким образом, чтобы у него не увеличивалось количество союзников, а это процесс медленный. Частичный успех достигнут, что показало последнее голосование в ООН. Почему это важно: именно потому, чтобы ограничиться военными действиями между вооруженными силами России и Украины, а не между всеми странами мира, разделенными на два лагеря: цивилизованные страны гуманистического проекта против диктатур и популистских демократий с архаичным менталитетом. В войне второго типа количество жертв даже среди украинцев будет гораздо больше.
Вам же ж відповів неофіт цього форуму Andrey Platonov
>Потому что в мировой политике действует принцип пропорциональности и целесообразности, а не истеричного выполнения чьих-то хотелок.
Він вважає, що у вас істерика і краще б вам йти і нарожати ще, замість вже загиблих військових і цивільних українців. Зрештою, до 26 млн ще далеко, все харашо, прекрасная маркіза!
а не московія !
Хитрий кремлівський фюрер, щоб він здох 😡
Čogosj tut boljno xitrogo...
роби щось, діду
до спаму, худобо
Нет, не так.
вы сделали это вместе(с)
якщо кацапи вирішать застосувати ЯО - то вони просто намалюють на своії су-25 ************* позначки
Але треба розуміти що жодна ядерна ракета яка збита не несе жодних наслідків
Для того щоб атакувати Україну ядерною зброєю треба масовані атаки а не одна дві
При масованому ядерному ударі звісно постраждають країни НАТО
путіна знищать миттєво
Причина не в ядеркі Росії а в путіні знищать путіна не має погроз і умов Росії.
З таким же успіхом можна гвинтокрили чи мотоцикци під ЯО переобладнувати.
Су-25 - фронтовий ШТУРМОВИК.
ну в нас є Притула...))) якщо вже супутниик якось здобули, то трошки ядерної зброї вже якось прикупимо... чи шо? ))) тож кацапня не буди лихо... поки воно тихо і в нас городи не перекопали)))))
Ось не італийська газета, а МАСК замість неї 🤣🤣🤣
ПРОПОНУЮ ПОСЛУХАТИ І РЕДАКЦІЇ ЦЕНЗОРА
ПОРТНИКОВ: Жадібність Ілона Маска. Деградоване хворе російське суспільство.
Собачий лай Соловйова
https://youtu.be/s8MdHHLgooI
15.10.2022 03:08
>со стапелів в раде звійшла атомна сумбмарина
Але так було прикольніше!
Московітам вірити, - СЕБЕ НЕ ПОВАЖАТИ !!
Слава Захисникам України !!!
‼️🇺🇦❤️⚔️👏👍✌️✊😡😠🇦🇿🇮🇩🇺🇸🇪🇺🇹🇷🇩🇪🇳🇴🇸🇪🇨🇿🇪🇪🇱🇹🇬🇧🇫🇮🇨🇦🇯🇵 Та ще 40 країн світу!!,
Причина такого рішення НАТО,або США- "просування ядерної РАШИСТСЬКОЇ інфраструктури на захід ,зокрема в республіку Білорусь". Варто негайно зреалізувати аналогічний крок по відношенню до дій рашиста
А то 25-й в якості носія, це вже ідиотизм.
Ага. Тобто це Варшава винна, що ви дикі непередбачувані вилупки. Зрозуміло..
Для цього ж "японські" бомби США скидали на парашутах, щоб Б-29 встигли відлетіти.