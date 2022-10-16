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Росія хоче переобладнати білоруські літаки Су-25 під ядерну зброю

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

су,білорусь

Росія передасть Білорусі комплекси Іскандер-М подвійного оснащення та переобладнає частину білоруських літаків Су-25 під технічну можливість нести ядерну зброю.

Про це заявив заступник голови російської делегації на засіданні першого комітету ГА ООН Костянтин Воронцов, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на росЗМІ.

"На даному етапі йдеться виключно про передачу Республіці Білорусь комплексів Іскандер-М подвійного оснащення з ракетами у звичайному спорядженні, а також надання частини білоруських літаків Су-25 технічної можливості нести ядерну зброю. При цьому передача Білорусі технологій з переобладнання літаків у носії ядерної зброї не передбачається", - заявив російський дипломат.

За його словами, причина такого рішення - "просування ядерної інфраструктури НАТО на схід".

"Зокрема, у тій же Польщі вже кілька років заявляють про прагнення повноформатно підключитися до спільних ядерних місій. Останнім часом активність Варшави у цьому напрямі різко посилилася. Це, безумовно, враховувалося Росією та Білоруссю під час розгляду питання про контрзаходи", - сказав Воронцов.

Дивіться: Перші ешелони військ РФ прибули до Білорусі нібито у рамках розгортання спільного угруповання. ВIДЕО

Водночас, він додав, що нині "не передбачається ні фізично оснащувати білоруські системи ядерними боєзарядами, ні переміщувати такі боєзаряди білоруською територією".

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+17
********* як ракова пухлина. Метастази поглинають слабкі сусідні країни...
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15.10.2022 14:58
+15
нужно бить на взлете......
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15.10.2022 14:58
+12
Потом можно будет поздравить беларуссов у которых "не Майдан, а другой путь", что они станут законной целью для НАТО
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15.10.2022 15:01
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кому наступному московія переобладнає старі савєцькі бімбардіровщікі? талібам?
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15.10.2022 14:57 Відповісти
Сколько можно терпеть террориста № 1⁉️Наблюдают , как в реалити шоу , над 8-ми месячным террором -геноцидом,ночными бомбежками домов и больниц , садизмом русских нацистов , ядерным шантажем Почему сейчас нельзя уничтожить всю нацистскую Банду-армию , до удара ядерным оружием не ядерным способом , как вы пообещали после удара психопата ***** ЯДЕРНЫМИ БОЕГОЛОВКАМИ⁉️⁉️⁉️⁉️⁉️
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15.10.2022 15:20 Відповісти
Потому что в мировой политике действует принцип пропорциональности и целесообразности, а не истеричного выполнения чьих-то хотелок. В условиях ведения войны на актуальном уровне интенсивности применяются соответственные военные решения. Рашка повышает ставки - меняется решение. Цель объявлена: восстановление целостности Украины и опускание раши до уровня, когда она станет неспособна к агрессии. При этом количество жертв среди мирного населения по возможности минимизируется.
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15.10.2022 16:28 Відповісти
Но для Украины число жертв мирного населения т увеличивается! Нацистскую Германию и ее психопата Гитлера душили общими усилиями и не только военной техникой ‼️Чем ***** -Гитлер № 2 и 🇷🇺Z руссонацисты ,отличаются от коричневой чумы ⁉️
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15.10.2022 16:41 Відповісти
Увеличивается, но не настолько интенсивно, как это было во время второй мировой, когда только по официальным подсчетам (а потом просто бросили считать) в ссср погибло более 26 миллионов человек.
Последний обстрел: 84 ракеты запущено по Украине, и сколько погибших? Меньше, чем ракет выпущено. В неблагоприятных условиях количество погибших было бы как минимум на порядок больше. Вот никому и не надо, чтобы ситуация разрослась до уровня неблагоприятной. Решают задачи по мере их возникновения.
Путлер и руссонацисты хуже гитлера в том смысле, что у гитлера была цель устроить немцам хорошую жизнь за счет порабощенных народов и завоевания их территорий (Lebensraum gewinnen), а у путлера цель - порабощение народов и завоевание их территорий как самоцель. С другой стороны, как уже сказано в начале коммента, сравните количество погибших во вторую мировую с актуальными.
Третий момент, путлера и его режим душат таким образом, чтобы у него не увеличивалось количество союзников, а это процесс медленный. Частичный успех достигнут, что показало последнее голосование в ООН. Почему это важно: именно потому, чтобы ограничиться военными действиями между вооруженными силами России и Украины, а не между всеми странами мира, разделенными на два лагеря: цивилизованные страны гуманистического проекта против диктатур и популистских демократий с архаичным менталитетом. В войне второго типа количество жертв даже среди украинцев будет гораздо больше.
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15.10.2022 16:51 Відповісти
@Vika Lysenko

Вам же ж відповів неофіт цього форуму Andrey Platonov

>Потому что в мировой политике действует принцип пропорциональности и целесообразности, а не истеричного выполнения чьих-то хотелок.

Він вважає, що у вас істерика і краще б вам йти і нарожати ще, замість вже загиблих військових і цивільних українців. Зрештою, до 26 млн ще далеко, все харашо, прекрасная маркіза!
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15.10.2022 18:49 Відповісти
Вони з корейським пухляшом нічого не можуть зробити, не те що з цими відморозками
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15.10.2022 16:33 Відповісти
На последнем голосовании в ООН талибы послали рашиков нафиг и проголосовала ЗА Украину) Не нейтральные, а за) Так что не нужно сравнивать талибов с рашиками)))
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15.10.2022 16:22 Відповісти
І буде вважатися , що це белоруси примміняють ядерну зброю ,
а не московія !

Хитрий кремлівський фюрер, щоб він здох 😡
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15.10.2022 18:48 Відповісти
Nu dyk kartupelandija vsego to na dve sekundy ranee laptestana vzletit k večnym *******...
Čogosj tut boljno xitrogo...
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15.10.2022 23:56 Відповісти
Технології переобладнання літаків не передають Ядерної зброї у БРСР немає Єдине, на що вони будуть здатні - начинить контейнер відходами з своєї АЕС і скинуть на поляків чи литовців (Бо далі їх не пропустять - зіб"ють при перетинанні кордону) А от "заложниками" бульбаші стануть! Бо частина ядерних ракет НАТО буде перенацілена на них А Росія - "не при делах" - " эта беларусы "свихнулись"!
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16.10.2022 05:23 Відповісти
********* як ракова пухлина. Метастази поглинають слабкі сусідні країни...
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15.10.2022 14:58 Відповісти
нужно бить на взлете......
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15.10.2022 14:58 Відповісти
Ой! Не кажіть бульбашам, що переобладнані літаючі етажерки не стануть безсмертними! 😊
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15.10.2022 15:15 Відповісти
Байден, тобі вогняні літери "убий путю" на небі потрібні?
роби щось, діду
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15.10.2022 14:58 Відповісти
Я думал вы из Украины и президент - зелёное чмо
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15.10.2022 15:31 Відповісти
а я бачу що ви мудак і мені пофіг звідки ви
до спаму, худобо
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15.10.2022 15:35 Відповісти
уринотерапия вас сделала))

Нет, не так.

вы сделали это вместе(с)
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16.10.2022 00:07 Відповісти
ахахаха во заливает 25ку под
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15.10.2022 14:59 Відповісти
А я хочу дедушкин "москаль" под танк переделать а смысл?
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15.10.2022 14:59 Відповісти
Потом можно будет поздравить беларуссов у которых "не Майдан, а другой путь", что они станут законной целью для НАТО
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15.10.2022 15:01 Відповісти
То есть по сути, одно больное на голову передает ядерное оружие другому больному на голову. И мир на это собирается просто смотреть?
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15.10.2022 15:01 Відповісти
нікто ************ не передасть ніяку ЯО, бо можуть і стрєльнуть взад!
якщо кацапи вирішать застосувати ЯО - то вони просто намалюють на своії су-25 ************* позначки
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15.10.2022 15:03 Відповісти
Цікаво - а той "Грач" сам відлетіти на достатню відстань встигне після застосування ЯЗ? Чи то буде політ бульбокамікадзе в один кінець?
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15.10.2022 15:04 Відповісти
Для кацапів це не питання. Вони й@бнуті. І пілот навіть не замислиться,що іпотеку свою закривати сенсу не буде.
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15.10.2022 15:42 Відповісти
Авжеж, й@бнуті! Від могилізації розбігаються, наче таргани від пантофлі.
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15.10.2022 17:33 Відповісти
ну тепер точно Вороніжу жо...
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15.10.2022 15:04 Відповісти
Еще бы ан-2 притянули под это дело. А поливка картошки - лучшая маскировка для него.
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15.10.2022 15:07 Відповісти
Тобто із старого літака зробити новий?
Але треба розуміти що жодна ядерна ракета яка збита не несе жодних наслідків
Для того щоб атакувати Україну ядерною зброєю треба масовані атаки а не одна дві
При масованому ядерному ударі звісно постраждають країни НАТО
путіна знищать миттєво
Причина не в ядеркі Росії а в путіні знищать путіна не має погроз і умов Росії.
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15.10.2022 15:09 Відповісти
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15.10.2022 15:09 Відповісти
Великий бур'ян, та в нього срати ходять.
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15.10.2022 17:35 Відповісти
Maliusenkij okunek tolkaet von s ozera bolšogo doxlogo lešča
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15.10.2022 23:58 Відповісти
Сенсація для домогосподарок.

З таким же успіхом можна гвинтокрили чи мотоцикци під ЯО переобладнувати.

Су-25 - фронтовий ШТУРМОВИК.
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15.10.2022 15:11 Відповісти
Попутали, наверное про 24 речь шла. Если и шла. У кацапов и так хватает разного.
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15.10.2022 15:30 Відповісти
Цей бівень смикаючись усе щильніше затягує зашморг у себе на шії. Але ж тупо вперте у своїй дурі! Треба добивати, а хоч довбнею у чоло.
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15.10.2022 15:16 Відповісти
Хотеть и мочь - це трохи різні речі. Але лишній раз нагадати різним мааскам у США та Европі про ядерну зброя кацапи вважають не зайвим
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15.10.2022 15:18 Відповісти
Ну да, в ядерные носители, ядра будут цеплять бульбашам, чугунные и каменные на СУшки.
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15.10.2022 15:29 Відповісти
белорусам можно ящерку выходит а полякам нельзя
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15.10.2022 15:31 Відповісти
Кацапи тепер будуть пи#діти на всіх кутках що і воза переобладнають під ЯЗ. Все з тієї ж опери-"уж мі вам щяс как пакажєм".
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15.10.2022 15:39 Відповісти
Думаю, що в світі іде процесс підготовки для знищення ***** , докі кацапи пистять .
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15.10.2022 15:46 Відповісти
Даже не сомневайтесь. Но х..ло, как тот подросток, который нарвался и огрёб люлей, будет до последнего демонстрировать для впечатлительной публики "крутость" в стиле "я вас всех урою, казлы, у меня такая бомба есть! Ваше счастье, что я добрый!"
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15.10.2022 16:32 Відповісти
гарна думка....а шо тоді буде заважити Україні переобладнати??? скажете відсутність ядерної зброї?
ну в нас є Притула...))) якщо вже супутниик якось здобули, то трошки ядерної зброї вже якось прикупимо... чи шо? ))) тож кацапня не буди лихо... поки воно тихо і в нас городи не перекопали)))))
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15.10.2022 15:46 Відповісти
Як сказав Потрников , що зараз вилізе якась проросійська газета в Італії і напише, що со стапелів в раде звійшла атомна сумбмарина . НУ ЩОБ ВСІ СТАЛИ ДРОЖАТИ 🤣🤣🤣
Ось не італийська газета, а МАСК замість неї 🤣🤣🤣
ПРОПОНУЮ ПОСЛУХАТИ І РЕДАКЦІЇ ЦЕНЗОРА

ПОРТНИКОВ: Жадібність Ілона Маска. Деградоване хворе російське суспільство.

Собачий лай Соловйова

https://youtu.be/s8MdHHLgooI

15.10.2022 03:08
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15.10.2022 15:51 Відповісти
Соррі - СО СТАПЕЛІВ В РАШЕ ‼️‼️‼️
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15.10.2022 15:52 Відповісти
@Sophia-Maria Duglass

>со стапелів в раде звійшла атомна сумбмарина

Але так було прикольніше!
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15.10.2022 19:01 Відповісти
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15.10.2022 19:40 Відповісти
Спочатку московія нехай до кінця ВІДСПІВАЄ свій, ЗАТОПЛЕНИЙ аналаГовнєт параход МАЦКВА!!!
Московітам вірити, - СЕБЕ НЕ ПОВАЖАТИ !!
Слава Захисникам України !!!
‼️🇺🇦❤️⚔️👏👍✌️✊😡😠🇦🇿🇮🇩🇺🇸🇪🇺🇹🇷🇩🇪🇳🇴🇸🇪🇨🇿🇪🇪🇱🇹🇬🇧🇫🇮🇨🇦🇯🇵 Та ще 40 країн світу!!,
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15.10.2022 15:58 Відповісти
"На даному етапі йдеться виключно про передачу Україні НАТІВСЬКИХ комплексів ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ , а також надання частини НАТІВСЬКИХ літаків,КОТРІ МАЮТЬ технічні можливості нести ядерну зброю.

Причина такого рішення НАТО,або США- "просування ядерної РАШИСТСЬКОЇ інфраструктури на захід ,зокрема в республіку Білорусь". Варто негайно зреалізувати аналогічний крок по відношенню до дій рашиста
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15.10.2022 15:58 Відповісти
Може Су-24?
А то 25-й в якості носія, це вже ідиотизм.
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15.10.2022 16:04 Відповісти
"Зокрема, у тій же Польщі вже кілька років заявляють про прагнення повноформатно підключитися до спільних ядерних місій. Останнім часом активність Варшави у цьому напрямі різко посилилася. Це, безумовно, враховувалося "

Ага. Тобто це Варшава винна, що ви дикі непередбачувані вилупки. Зрозуміло..
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15.10.2022 16:16 Відповісти
"Щас я вам покажу, откуда готовилось нападение" (с)
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15.10.2022 16:40 Відповісти
Ги-ги-ги - шо, кацапчєги, скоро до гівна мамонта ядерні ракети ликом з розпущених лаптєй прив'язувати почнете?
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15.10.2022 17:11 Відповісти
Конечно, как двинут ядерное лом, сразу их опередят
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15.10.2022 17:33 Відповісти
Більше схоже на пропагандистське бла-бла: Су-25 порівняно невеличкий літачок з невеликим бойовим навантаженням, малими радіусом дії, швидкістю і висотою польоту. Це "штурмовик", і цим його класом все сказано.
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15.10.2022 19:34 Відповісти
Ну пару тактичних боєзарядів він донести зможе - він бере на зовнішню підвіску бомби по 500 кг А ядерний снаряд для того ж "Піона" не такий важкий!
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16.10.2022 05:30 Відповісти
Тут ще й питання, щоб не потрапити самому під вибух (а тут важливими є висота бомбометання та швидкість, на якій можна встигнути втекти).
Для цього ж "японські" бомби США скидали на парашутах, щоб Б-29 встигли відлетіти.
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16.10.2022 10:13 Відповісти
А що заважає поставить підривач на "відстрочений" підрив? Американці не знали, ЯК спрацює бомба, тому їм треба було її стабілізувать при спуску (перед цим бомба підривалась в Аламогордо "стаціонарно" - на спеціальній вишці) Парашут був не для сповільнення польоту, а стабілізаційним
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16.10.2022 10:43 Відповісти
Бомба в польоті стабілізується з допомогою форми корпусу і стабілізаторів. Американські вчні розрахували, що найбільший ефект буде досягнуто при підриві бомби в повітрі на певній відстані від поверхні землі, тому й випробували її в в Аламагордо на вишці (її з неї не скидали, а просто підірвали, підняв на певну висоту). Тож бомби над Нагасакі та Хіросимою мали вибухнути саме в повітрі (а не лежати та чекати відстроченого підриву, якщо при цьому ще й не зруйнуватися від удару о поверхню), а закон вільного падіння не скасуєш, а Б-29 мають стелю, вищек якої не підіймаються. Тож парашути там використовувалися САМЕ ДЛЯ УПОВІЛЬНЕННЯ ПАДІННЯ! Розкажу більше, бомбардувальники уходили з точки бомбометання зі зниженням для максимального розгону літака.
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17.10.2022 10:56 Відповісти
Ти в "Манхеттенському проекті" участь приймав? Чи може в авіації служив і мав стосунок до авіаційного озброєння? Я наприклад - мав У авіації є кілька типів спеціальних *********** , у яких використовуються "стабілізаційні" парашути Наприклад БетАБи Вони скидаються з парашутом, який стабілізує їх в польоті Потім у них включається пороховий двигун-прискорювач Бомба пробиває вглиб бетонне покриття і потім підривається Те ж саме було і з атомними бомбами Стабілізаційний парашут давав можливість зменшить "розсіювання" після її скидання (Коротше кажучи - при скиданні за допомогою бомбового прицілу у визначеній точці її менше метляє у повітряних потоках під час падіння і вона точніше попадає в ціль)
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17.10.2022 11:12 Відповісти
Под носитель ядерного оружия надо переоборудовать мотоцикл "Минск".
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15.10.2022 21:25 Відповісти
Ліквідація Мозирського НПЗ вже зараз або відіб'є бажання у заскорузлого драніка бряцати зброєю, або його білоруси самі підсмажать на тому кірогазі.
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15.10.2022 21:30 Відповісти
Чергова вистава у виконанні рашистського фюрера і бульбаша ! Яка різниця для НАТО звідки вони збираються запустити ? Всі цілі вже на в пристріляні і наведені ... далі полетить по центрам прийняття рішень ! Ніхто вже в будапештський меморандум бавитись НЕ буде.
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15.10.2022 21:32 Відповісти
 
 