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Війська РФ обстріляли з мінометів та артилерії прикордоння Чернігівщини

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

чаус,чернігівщина

Російська армія в суботу вкотре обстріляла прикордонні території Чернігівської області, застосувавши артилерію та міномети.

Про це повідомляє оперативне командування "Північ" у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Окупанти вчергове обстріляли прикордоння Чернігівщини з артилерії і мінометів.

З 11:35 до 12:35 зафіксували 7 приходів, імовірно з міномету 120 мм, та 15 приходів, імовірно з ствольної артилерії, в районі Сеньківки.

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З 12:30 до 13:30 надійшла інформація про 9 приходів, ймовірно зі ствольної артилерії, в район Гасичівки.

Втрат серед особового складу та техніки по немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація уточнюється", - йдеться у повідомленні.
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З теріторіі Біларусі ?
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15.10.2022 17:45 Відповісти
Сеньківка - стик трьох кордонів : з півдня - наш З північного сходу - Росія З північного заходу БРСР Якщо били в районі Сеньківки - більш всього - з Росії
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15.10.2022 17:54 Відповісти
А чому немає інформації якою була відповідь? Це важливо.
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15.10.2022 18:13 Відповісти
Ніззя, бо путін нападе
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25.10.2022 01:37 Відповісти
 
 