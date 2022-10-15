Війська РФ обстріляли з мінометів та артилерії прикордоння Чернігівщини

Російська армія в суботу вкотре обстріляла прикордонні території Чернігівської області, застосувавши артилерію та міномети.

Про це повідомляє оперативне командування "Північ" у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Окупанти вчергове обстріляли прикордоння Чернігівщини з артилерії і мінометів.

З 11:35 до 12:35 зафіксували 7 приходів, імовірно з міномету 120 мм, та 15 приходів, імовірно з ствольної артилерії, в районі Сеньківки.

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З 12:30 до 13:30 надійшла інформація про 9 приходів, ймовірно зі ствольної артилерії, в район Гасичівки.

Втрат серед особового складу та техніки по немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація уточнюється", - йдеться у повідомленні.