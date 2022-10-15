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США закликають ЄС замість кредитів надавати Україні пряму фінансову допомогу, - WP

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

євро

Американські чиновники все активніше спонукають Європейський союз збільшити фінансову допомогу Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Washington Post.

Джерела видання стверджують, що США наполягають на збільшенні обсягів фінансової допомоги для України від ЄС. Зокрема, у мінфіні США незадоволені невідповідністю масштабу взятої на себе ЄС відповідальності за фінансове становище України та реального стану справ.

Співрозмовники WP стверджують, що 12 жовтня міністр фінансів Джанет Єллен знову наголосила на необхідності швидкої виплати прямих грошових платежів, а не кредитів, які необхідно погасити, для допомоги економіці України. Коментарі Єллен були завуальованим посиланням на ЄС, який майже повністю надав допомогу в кредит.

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Також під час зустрічі світових фінансових лідерів у Вашингтоні Єллен неодноразово закликала колег із ЄС до прискорення надання Україні підтримки, а також збільшення її обсягів.

"Ми закликаємо наших партнерів і союзників приєднатися до нас і швидко виконати свої зобов'язання перед Україною, а також активізуватися, щоб зробити ще більше", - сказала Єллен.

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+3
Кредитори які . В нас віина а вони на проценти надіються .
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15.10.2022 19:38
+2
Так і сказали - не слухайте Єрмака, давайте не кредити, а гранти!
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15.10.2022 19:54
+2
Все одно ми нічого віддавати не будемо. І вони і ми це розуміємо

Хіба років через 100, коли інфляція все з'їсть)
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15.10.2022 19:59
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Кредитори які . В нас віина а вони на проценти надіються .
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15.10.2022 19:38 Відповісти
так а если эту помощь разворуют мародеры ермака так выходит ихняя подачка без процентов вылетит в трубу ..
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15.10.2022 21:24 Відповісти
Так і сказали - не слухайте Єрмака, давайте не кредити, а гранти!
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15.10.2022 19:54 Відповісти
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15.10.2022 19:55 Відповісти
це декорації українського фільму
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15.10.2022 20:04 Відповісти
Таке пишуть тільки в кацапських пабліках. Але може ви щось знаєте?
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16.10.2022 02:23 Відповісти
я бачив кадри із зйомок, де видно камери навкруги цієї машини. Публікували в коментах чи Стерненка, чи Карася, коли там запостили це зображення. Ну і досить багато коментаторів підтвердили, що це зйомки. Через що я і не думаю, що подібна інфа - російський вкид
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18.10.2022 20:54 Відповісти
Можливо. Я перевірив через пошук, і все що знайшов - у кацапів.
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20.10.2022 00:21 Відповісти
Все одно ми нічого віддавати не будемо. І вони і ми це розуміємо

Хіба років через 100, коли інфляція все з'їсть)
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15.10.2022 19:59 Відповісти
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15.10.2022 20:20 Відповісти
европейцам нужно разработать прозрачный механизм контроля и отчета выделенных траншов - все кто будет воровать - сразу блокировка счетов и недвижимости по всему миру
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15.10.2022 21:26 Відповісти
 
 