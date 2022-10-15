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Ядерний удар Росії стане її останньою помилкою, - Міноборони Фінляндії

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

фінляндія

Поріг Росії для застосування ядерної зброї, як і раніше, вважається високим. Якщо РФ так вчинить, то це стане її останньою помилкою.

Про це заявив міністр оборони Фінляндії Антті Кайкконен, передає Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

Кайкконен зазначає, що і ЄС, і НАТО повідомили, що реакція на використання ядерної зброї буде жорсткою. За словами Кайкконена, розумно не говорити, що саме це означатиме, щоб Росія не могла скористатися інформацією.

Міністр вважає важливим, щоб підхід Заходу до дій Росії та підтримки України залишався єдиним, тому що Росія перевіряє єдність Заходу.

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"Україні потрібна усіляка допомога: боєприпаси та озброєння для фронту. Настає холодна зима, і солдатам, які виїжджають із Фінляндії в Україну, обов'язково знадобиться зимове спорядження", - додав міністр.

Наразі Фінляндія надала Україні дев'ять пакетів допомоги оборонної техніки на загальну суму близько 105 мільйонів євро. За словами Кайкконена, підготовка десятого пакету підтримки розпочалася, а ухвалення рішення відбудеться наприкінці осені.
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Топ коментарі
+11
Последняя ошибка путлера, что он напал на Украину.
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15.10.2022 20:32
+7
20 років кормили цього монстра.. обама повинен застрілитися.. чмеркель-повіситись.. берлусконі і францууз-втопитися в навозі
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15.10.2022 20:35
+3
весь світ одного )(уйла боїться..Якшо б хотіли то вже давно б замочили. рашка не така вже і закрита країна,Самі ж говорите ,шо знаєте місце перебування і розвідка відмінна.. а так треба насолоджуватись страхом перед ядерним ударом
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15.10.2022 20:31
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весь світ одного )(уйла боїться..Якшо б хотіли то вже давно б замочили. рашка не така вже і закрита країна,Самі ж говорите ,шо знаєте місце перебування і розвідка відмінна.. а так треба насолоджуватись страхом перед ядерним ударом
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15.10.2022 20:31 Відповісти
Ніхто його не боїться навіть його раби відчувають ЧМОданчик через всю ********* , факт ! Його заганяють в гострий кут де лише місце тільки для одного при реакції павуків в банці
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15.10.2022 20:43 Відповісти
Последняя ошибка путлера, что он напал на Украину.
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15.10.2022 20:32 Відповісти
Той, хто народився )(уйлом, )(уйлом і помре.
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15.10.2022 20:53 Відповісти
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15.10.2022 20:55 Відповісти
Це стане останнім ходом для всіх. Бо де одна там і дві. А нікчемний захід навіть нічого би не предприйняв. так що, не бачу сенсу навіть обговорювати подібне.
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15.10.2022 20:33 Відповісти
20 років кормили цього монстра.. обама повинен застрілитися.. чмеркель-повіситись.. берлусконі і францууз-втопитися в навозі
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15.10.2022 20:35 Відповісти
Подскажи, что сделать моим согражданам, которые прокацапских: крепкого хозяйственника и тогощоневтик выбирали?
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16.10.2022 00:29 Відповісти
мовчки отримувати результат,,плакати
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16.10.2022 02:29 Відповісти
шмеркель-оббама виноваты, да?))
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16.10.2022 11:09 Відповісти
саме так в т ч і шмеркель-оббама
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16.10.2022 13:15 Відповісти
Друзья, всё, не будет ядерного удара, лучше подумайте, как ответить на разрушение энергетического сектора. Я по наивности думал, что в ответ передадут НАТОвские танки и ракеты ATACMS с разрешением долбать по немытой, но пока что-то не решились.
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15.10.2022 20:36 Відповісти
Макрон вже сказав, що буде робити, нічого
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15.10.2022 20:40 Відповісти
Напавши на Україну, Окурок скоїв типову помилку серійного маніяка, що звик залишатися безкарним.

Аж раптом і жертва зчинила спротив, і поліція отримала особливі прикмети...
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15.10.2022 20:42 Відповісти
А це обов'язково чекати ядерного удару від *уйла?
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15.10.2022 21:03 Відповісти
Є таке прислів'я: Сподівайся на краще, але готуйся до гіршого...
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15.10.2022 21:17 Відповісти
Бен Ладена зажмурили хєр зна де... А Йухла чого терплять? Ніпанятнінько...
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15.10.2022 21:39 Відповісти
Все дуже зрозуміло: гроші, великі гроші.
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16.10.2022 07:38 Відповісти
 
 