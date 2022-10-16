Росія ядерною зброєю може знищити США і Європу за пів години, - Маск
Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні
Американський мільярдер, засновник SpaceX Ілон Маск продовжує висловлювати свою думку щодо війни Росії проти України.
В одному з твітів 15 жовтня Маск заявив, що РФ може знищити США і Європу менш ніж за пів години, якщо застосує ядерну зброю, передає Цензор.НЕТ.
"Росія здатна повністю знищити США та Європу за допомогою ядерних ракет менш ніж за 30 хвилин і навпаки. Дивовижна кількість людей цього не знає. Звичайно, було би божевіллям їх використовувати, але божевілля взагалі опинитися в такій ситуації", - переконаний Маск.
Нагадаємо, раніше Ілон Маск запропонував Україні відмовитися від Криму, адже той "був російським до помилки Хрущова", провести референдум на територіях, окупованих російськими військами, та лишитись нейтральною державою.
Українські офіційні особи доволі різко відповіли мільярдерові. У відповідь Маск уточнив, що підтримує Україну, але переконаний: ескалація війни завдасть великої шкоди Україні і, можливо, світу.
Згодом компанія Маска SpaceX попередила Пентагон, що може припинити фінансування надання супутникового зв'язку Starlink в Україні, якщо відомство відмовиться виплачувати десятки мільйонів доларів на місяць. В Офісі Президента України зазначили, що Україна знайде рішення, щоб супутниковий зв'язок працював і надалі.
Будь ласка, зачекайте...
"Мы, отряды Путина, обращаемся к тебе, Илон Маск. Мы слышали, шо там у тебя шо-то не получается в Америке. Так вот мы тебе предлагаем приехать в Россию: у нас прекрасная космическая отрасль - очень развита. Забирай все свои документы, забирай все свое богатство, что ты там нажил - иначе у тебя его отберут. Приезжай к нам в Россию, у нас любовь, уважение, у нас Россия большая!", - заявила одна из бабушек, которая, судя по всему, является неформальным лидером движения.
"И здесь ты внедришься, достигнешь Марса, как ты хочешь достичь его. Приезжай сюда, Россия ждет тебя, Илон Маск. И ты об этом не пожалеешь! Мы, русские, ждем тебя. Какой восторг!", - отметила пожилая активистка.
"Илон Маск, приезжай в Россию! Ты полетишь и на Марс, и на Луну. Вместе с Россией тебе будет очень хорошо! Приезжай! Ждем!", - добавила другая.
Інша справа, що він досить не розуміє, що на рашці усе вже зігнило, включно з ЯО. Але це таке...
"20 мая 2020 года Армия США подписала со SpaceX рассчитанное на 3 года соглашение по тестированию системы Starlink для передачи данных между своими наземными подразделениями[60]"
"В 2020 году финансируемое Армией США исследование заключило о потенциальной возможности использования низкоорбитальных спутниковых систем на подобие Starlink в качестве недорогой, высокоточной и трудно взламываемой альтернативы навигационной системы GPS[63]."
"В августе 2022 года, Командование Военно-воздушными силами США в Европе и Африке[en] подписало контракт со SpaceX на предоставление услуг Starlink для поддержки 86-го авиакрыла ВВС США[en], базирующегося на авиабазе Рамштайн в Германии. 12-месячный контракт стоимостью 1,92 млн. долларов представлен как временное решение до достижения более широкого соглашения между сторонами. В обосновывающем контракт документе, система Starlink описана как единственная доступная на данный момент коммерческая система подобного рода, способная предоставлять услуги как в Европе, так и в Африке. Документ также описывает Starlink как единственную систему, используемую в "оспариваемой среде", ссылаясь на использование системы в Украине[67]."
https://ru.wikipedia.org/wiki/Starlink
Нехай пірнають - там не глибоко!
Бало набийте йому той, хто дотягнеться!
8 місяців підряд (і ще 8 років перед тим) це для цього довбня не було проблемою.
Чому стало зараз?
Шкода стало бабла на Україну -- так і скажи!
сладко жило и деньги накапливало?
А потім у тиші та темряві дайте йому сєльоткі.
а як "страшная военная тайна" ?
Більшість коментаторів закидають Ілону, мовляв, він сам не знає, що говорить/пише і що він не в темі, займайся, мовляв Марсом і не лізь, де не розумієш.
Ілон Маск прекрасно знає історію, так само, як і знають її Байден, Шольц і Макрон. І знають, що кордони України мають бути недоторканими в межах 1991 року.
Але так само, як ці політики він БОЇТЬСЯ. Боїться ядерної війни (його твіт з'явився саме після чергової погрози пуйла світу ядерним апокаліпсисом). Бо так неприйнятно для його свідомості - маючи всі блага світу, задоволення від життя, перспективи, розвиток, популярність, плани на майбутнє - і все втратити, в тому числі (і головне) - життя.
Тож, хай українці поступляться частиною своїх земель - невелика втрата за мир?
А те, що населені на нашу землю цапи мають право на якийсь там референдум щодо державної приналежності НАШИХ земель - це просто його відмовка, причина, щоби приховати свою боязкість
Але, все ж, Ілон і ці політики погано знають історію.
"Віддамо Гітлеру чеські Судети, щоб не було великої війни" казали Чемберлен і Деладьє в Мюнхені в 1938 році.
І що? Врятувало їх це?
Тож, краще вивчай історію (не тільки України, але й всесвітню), Ілоне Маск (і Байден і Шольц з Макроном)!