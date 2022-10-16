УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
6917 відвідувачів онлайн
Новини За кордономВійна в Україні Війна
36 164 269
війна (56913) Європа (866) росія (47340) США (14526) ядерна зброя (928) ядерна безпека (348) Ілон Маск (158)

Росія ядерною зброєю може знищити США і Європу за пів години, - Маск

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

маск

Американський мільярдер, засновник SpaceX Ілон Маск продовжує висловлювати свою думку щодо війни Росії проти України.

В одному з твітів 15 жовтня Маск заявив, що РФ може знищити США і Європу менш ніж за пів години, якщо застосує ядерну зброю, передає Цензор.НЕТ.

"Росія здатна повністю знищити США та Європу за допомогою ядерних ракет менш ніж за 30 хвилин і навпаки. Дивовижна кількість людей цього не знає. Звичайно, було би божевіллям їх використовувати, але божевілля взагалі опинитися в такій ситуації", - переконаний Маск.

Росія ядерною зброєю може знищити США і Європу за пів години, - Маск 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Заході розробляють "антипанічні" плани на випадок, якщо РФ застосує ядерну зброю, - The Guardian

Нагадаємо, раніше Ілон Маск запропонував Україні відмовитися від Криму, адже той "був російським до помилки Хрущова", провести референдум на територіях, окупованих російськими військами, та лишитись нейтральною державою.

Українські офіційні особи доволі різко відповіли мільярдерові. У відповідь Маск уточнив, що підтримує Україну, але переконаний: ескалація війни завдасть великої шкоди Україні і, можливо, світу.

Згодом компанія Маска SpaceX попередила Пентагон, що може припинити фінансування надання супутникового зв'язку Starlink в Україні, якщо відомство відмовиться виплачувати десятки мільйонів доларів на місяць. В Офісі Президента України зазначили, що Україна знайде рішення, щоб супутниковий зв'язок працював і надалі.

Також читайте: Маск про припинення фінансування Starlink в Україні: Слідуємо рекомендації посла Мельника

Автор: Анна Судак
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+53
Щось цього Мааска забагато останнім часом у публічному просторі! Х*йло йому грошенят підкинуло чи просто вирішив додатково попіаритись на Україні?
показати весь коментар
15.10.2022 15:16
+41
Новость для Илона: в США тоже есть ядерное оружие. В погоне за деньгами не все успеваешь, это верно. Но можно поинтересоваться у помощников. Они расскажут более подробно.
показати весь коментар
15.10.2022 15:17
+40
Маск би поменше звиздів. Яким боком він взагалі до міжнародних відносин? Він дипломат, чиновник держдепу?

Чи містить на наступні вибори?
показати весь коментар
15.10.2022 15:16
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 3 з 3
Маск сидя за тридевять земель, абсолютно не соображая с кем имеет дело пытается рассуждать, кому от чего отказаться. Так вот, никакой Крым не спасёт от дальнейшего продвижения фашистов ********** далее, если коллективный Запад включит заднюю. Запад сейчас имеет гораздо больше возможностей и оружия уничтожить агрессора. Пускай у аферистов кремлевских голова болит, как включить заднюю и уйти за свои раздутые границы, иначе им будет кабздец и виноваты в этом будут они сами.
показати весь коментар
15.10.2022 16:45 Відповісти
Тепер вже сумнівів нема,що над мозком цього генія працюють.Хто або що?Може хто і що разом)Москалька коханка,вона ж передає тяжкий героїн з Афганістану)А якщо серйозно,то думаю,коли йому відповіло кілька відомих політиків,то він ,аби не здаватися профаном порився в неті й натрапив на інфу за карибської кризи.Насправді ,ніколи він не вникав в економіку постсовкової рашки,а може й вникав,тому й жодної фабрики тесли там не має.
показати весь коментар
15.10.2022 16:47 Відповісти
Настоящее имя Илона Маска - робот Фёдор
показати весь коментар
15.10.2022 16:47 Відповісти
Рабсея незаслуженно обладает той территорией, которой владеет и такая неадекватная кровавая маниакальная попытка расширить границы приведет к развалу колосса на глиняных ногах. Рабсияне путлер доведет вас до краха и развала.
показати весь коментар
15.10.2022 16:49 Відповісти
Маск, мне бесконечно жаль,что анаша сломала свой мозк !
показати весь коментар
15.10.2022 16:51 Відповісти
Маск поэтому и стремится на Марс, чтобы спастись от **********.
показати весь коментар
15.10.2022 16:52 Відповісти
Ну от хто його за язика тягне? Мабуть всі здогадалися...
показати весь коментар
15.10.2022 16:56 Відповісти
Маск когда придёт на твою землю путлер тебя просто убьют в крайне изощрённой форме.
показати весь коментар
15.10.2022 17:01 Відповісти
Если мир применит все! имеющиеся в наличии ядерные заряды, что мягко говоря нереально, то тогда человечество понесет огромные потери, застопорится на некоторое время развитие и многие годы будет востанавливаться людской ресурс и научный прогресс, но об уничтожении нас как вида ( и тем более об уничтожении планеты)речи не идет. Это говорят все до единого ученые с мировыми именами, которые специализируются на этих вопросах. И наверное таким людям можно доверять. Отсель можно предположить США не уничтожит москалей, а москали США при прямом столкновении один на один. А то что всякие лавровы и медведевы грозятся полным уничтожением, это все их посталкогольный бред. При этом это все равно сотни миллионов жертв, что нельзя допустить.
показати весь коментар
15.10.2022 17:04 Відповісти
І як ти цього не допустиш? Напишеш в спортлото?
показати весь коментар
15.10.2022 17:06 Відповісти
Есть США, Китай и другие топ державы, при такой ситуации как сейчас они должны ким чин ынов и прочих взбесившихся пуйлов ставить в стойло и недопустить катастрофу. А мне это не подвластно к сожалению.
показати весь коментар
15.10.2022 17:11 Відповісти
Чого це він? Боїться, що не встигне на Марс з'їб@тись, коли почнеться?
показати весь коментар
15.10.2022 17:04 Відповісти
Гроші закінчились.
показати весь коментар
15.10.2022 17:04 Відповісти
Схоже на те. І кетай за яйця смикає: давай, в'якай щось, бо зовсім без пропітанія залишимо.
показати весь коментар
15.10.2022 17:08 Відповісти
во дурак
показати весь коментар
15.10.2022 17:06 Відповісти
Ілоне, неможна заощаджувати на виписаних ліках!
показати весь коментар
15.10.2022 17:08 Відповісти
Большинство миллиардеров за создание Херсонского и Крымского царств??? Вообщето Херсон это Ахыр Шан-конец Славного пер с одэро(азэро) греческого.
показати весь коментар
15.10.2022 17:09 Відповісти

"Мы, отряды Путина, обращаемся к тебе, Илон Маск. Мы слышали, шо там у тебя шо-то не получается в Америке. Так вот мы тебе предлагаем приехать в Россию: у нас прекрасная космическая отрасль - очень развита. Забирай все свои документы, забирай все свое богатство, что ты там нажил - иначе у тебя его отберут. Приезжай к нам в Россию, у нас любовь, уважение, у нас Россия большая!", - заявила одна из бабушек, которая, судя по всему, является неформальным лидером движения.
"И здесь ты внедришься, достигнешь Марса, как ты хочешь достичь его. Приезжай сюда, Россия ждет тебя, Илон Маск. И ты об этом не пожалеешь! Мы, русские, ждем тебя. Какой восторг!", - отметила пожилая активистка.
показати весь коментар
15.10.2022 17:17 Відповісти
оно не успело бункер на марсе построить. вот и переживает
показати весь коментар
15.10.2022 17:17 Відповісти
Звичайно може, та хтож йому дасть. А ось ЕС та США росія завадить не зможе. Дивись в корінь і не будеш посьміховиськом. Хто почав війну в Европі, хто шантажує ЕС та США компроматом, енергетикою, ядерною зброєю, терористичними актами, втручанням в внутрішню політику інших країн???? Питання є?
показати весь коментар
15.10.2022 17:18 Відповісти
"Приезжайте в Россию! Здесь вы можете сохранить все свои деньги и будете знаменитым. Вас узнают! Особенно в России. Мы вас ждем!", - уверяет одна из активисток.
"Илон Маск, приезжай в Россию! Ты полетишь и на Марс, и на Луну. Вместе с Россией тебе будет очень хорошо! Приезжай! Ждем!", - добавила другая.
показати весь коментар
15.10.2022 17:18 Відповісти
"Здесь у вас осуществится вся мечта жизни. Только с нашими космонавтами вы можете тоже одолеть космос! Приезжай!", - заявила еще одна женщина.
показати весь коментар
15.10.2022 17:19 Відповісти
Только здесь какает-работает(а дочь в США) самый лучший министр иносранных дел КАЛАНТАРЯН из Тбилиси.Он обос-л все дела в Ливии,Египте,Аганистане,Сирии,Ливане,Ираке и т.д.Зато требует отнятия земель Украины(Донбасса,Херсона,Крыма) и Одэрбэйджана(Карабаха,Кельбаджар,Лачина)-сказал один старичок на крючок.
показати весь коментар
15.10.2022 19:42 Відповісти
Якщо Маск так боїться, то може вже летіти на Марс
показати весь коментар
15.10.2022 17:19 Відповісти
Це у черговий раз підтвержує, що, відповідно Карло Марія Чіппола, він дурень
показати весь коментар
15.10.2022 17:20 Відповісти
Рупор кацапистану.
показати весь коментар
15.10.2022 19:00 Відповісти
Да задовбав вже цей олігарх .
показати весь коментар
15.10.2022 17:34 Відповісти
Божевілля це твій діагноз, поясніть бовдуру що США та ЄС можуть знищити РФ за 3 хвилини
показати весь коментар
15.10.2022 17:42 Відповісти
Тут не дуже якісний перевід - він так і сказав. "& vice versa" це значить - "і навпаки". Тобто він не звеличує мордор, а предостерігає обидві сторони.
Інша справа, що він досить не розуміє, що на рашці усе вже зігнило, включно з ЯО. Але це таке...
показати весь коментар
15.10.2022 19:55 Відповісти
Москль своїх солдат одягнути не може, а ти маску про кацапську ядерку морозиш!
показати весь коментар
15.10.2022 17:45 Відповісти
глупость, раися может самоликвидироваться от своих же ракет.
показати весь коментар
15.10.2022 17:54 Відповісти
Таке враження, що його кацапи "спутніком V" вкололи...
показати весь коментар
15.10.2022 18:01 Відповісти
Маск хотел сказать, что стремление человечества к звёздам мы должны поменять на извращённые фантазии кровавого тоталитарного маньяка.
показати весь коментар
15.10.2022 18:06 Відповісти
Воно дійсно хворе! Були в лютому дійсно військові експерти. які петрають в цьому й вони прогнозували за *3 дні...за два тижня... т.д* Але зараз писати такий *брєд* може тільки хворий. *росія може*...... а Америка не може? А Франція не може?. А...? Будь яка країна. яка має ядерну зброю - *може*!! Так що тепер? Трястися від страху всьму світу, бо *росія може*???!!!
показати весь коментар
15.10.2022 18:13 Відповісти
Послухайте пропогандонів рашистських про Маска. Вони теж обмовляють цю тему з Маском. Ї чи хоче він. чи ні. але ці його висери працюють на рашку. Вони вже кажуть. що треба придивитися та прислухатися. бо звісно що за ним стоять *еліти Запада*. Отак... якось..
показати весь коментар
15.10.2022 18:20 Відповісти
Дуже багато людей в Америці не знають що колись Росія помилково продала Америці Аляску але то фігня, коли згадати що навіть Маск не знає що Сан Франциско теж колись помилково було продано Росією тій же Америці.
показати весь коментар
15.10.2022 18:28 Відповісти
Тут або рашістськи гроші, або те що ввз наказав сбивати супутники. маск звичайний бізнесмен - гроші то для нього все. Хоче якось між капель пропітлять - з рашкой так не вийде - в гіршому випадку - новічок.
показати весь коментар
15.10.2022 18:35 Відповісти
Що/хто таке ввз? І що з ним буде, коли він зіб'є хоча б один американський супутник?
показати весь коментар
15.10.2022 18:53 Відповісти
ввз це влад. влад. ******( типа *****). Спутніки маска - це комірційні проекти.
показати весь коментар
15.10.2022 19:06 Відповісти
"В декабре 2018 года ВВС США заключили со SpaceX контракт на 28 млн долларов, предусматривающий изучение различных вариантов использования для военных нужд возможностей системы Starlink[43]. В 2019 году, в рамках испытаний производительности сервиса, была продемонстрирована пропускная способность 610 Мбит/сек на борту военно-транспортного самолёта C-12J Huron. Позже тестовые терминалы Starlink планируют разместить на ганшип AC-130 и самолёт-заправщик KC-135[44]."
"20 мая 2020 года Армия США подписала со SpaceX рассчитанное на 3 года соглашение по тестированию системы Starlink для передачи данных между своими наземными подразделениями[60]"
"В 2020 году финансируемое Армией США исследование заключило о потенциальной возможности использования низкоорбитальных спутниковых систем на подобие Starlink в качестве недорогой, высокоточной и трудно взламываемой альтернативы навигационной системы GPS[63]."
"В августе 2022 года, Командование Военно-воздушными силами США в Европе и Африке[en] подписало контракт со SpaceX на предоставление услуг Starlink для поддержки 86-го авиакрыла ВВС США[en], базирующегося на авиабазе Рамштайн в Германии. 12-месячный контракт стоимостью 1,92 млн. долларов представлен как временное решение до достижения более широкого соглашения между сторонами. В обосновывающем контракт документе, система Starlink описана как единственная доступная на данный момент коммерческая система подобного рода, способная предоставлять услуги как в Европе, так и в Африке. Документ также описывает Starlink как единственную систему, используемую в "оспариваемой среде", ссылаясь на использование системы в Украине[67]."
https://ru.wikipedia.org/wiki/Starlink

Нехай пірнають - там не глибоко!
показати весь коментар
15.10.2022 22:31 Відповісти
https://gazeta.ua/ru/articles/world-life/_putin-otdal-prikaz-unichtozhit-sputniki-starlink-medvedev/1082759
показати весь коментар
15.10.2022 19:16 Відповісти
Синиця славу розпустила, що може море запалить...
показати весь коментар
15.10.2022 22:12 Відповісти
Ї

Бало набийте йому той, хто дотягнеться!
8 місяців підряд (і ще 8 років перед тим) це для цього довбня не було проблемою.
Чому стало зараз?
Шкода стало бабла на Україну -- так і скажи!
показати весь коментар
15.10.2022 18:39 Відповісти
НЕОБХОДИМО ЧТОБЫ СЛУЖБЫ ПРОСЛЕДИЛИ С КЕМ ОН ОБЩАЕТСЯ !!! ИЛИ ОН ПРОСТО КУРИТ !)
показати весь коментар
15.10.2022 18:42 Відповісти
этот южноафрыканський поц , почав гнать бред!
показати весь коментар
15.10.2022 18:56 Відповісти
Клоун он и все его выс*ры только под выборы заточены. Работает на внутреннюю аудиторию. как выборы в палату представителей пройдут - опять пропадет до 24 года. Как стал республиканцем - сразу в политеке обляпался по самое небалуй
показати весь коментар
15.10.2022 18:58 Відповісти
Масік знову лякає
показати весь коментар
15.10.2022 19:16 Відповісти
невже йому підсунули кегебешну хвойду
показати весь коментар
15.10.2022 19:16 Відповісти
І шо його ото вкусило?
показати весь коментар
15.10.2022 19:23 Відповісти
я тоже могу подойти к толпе бойцов мма и врезать... однако что-то меня останавливает
показати весь коментар
15.10.2022 19:26 Відповісти
неужели точно маску занесли из кремля
показати весь коментар
15.10.2022 19:27 Відповісти
какой занесли. оно ему надо? просто избалованный гламурный мудак
показати весь коментар
15.10.2022 20:10 Відповісти
так відсмокчи в ***** - і він тебе помилує
показати весь коментар
15.10.2022 19:48 Відповісти
Таке враження, що він КисильТБ дивиться... Вже зовсім здурів. Про "радіоактівний пєпєл" ще не пише?
показати весь коментар
15.10.2022 19:54 Відповісти
НЕ МОЖЕ . Бо не змогли Україну захопити за 3доби як лякали.А от НАТО може.Бо змогло дещо і ЗСУ.
показати весь коментар
15.10.2022 20:00 Відповісти
яка чудодійна цього року біла вдова, так Ілона ?🤪
показати весь коментар
15.10.2022 20:00 Відповісти
Ага, а Путлерстан за два дня с помощью своей аналоговнетной армии может захватить Киев, если, конечно, опять что-то не пойдёт не так.
показати весь коментар
15.10.2022 20:01 Відповісти
о. вот это новость. а что оно сделало , чтобы эту угрозу убрать?
сладко жило и деньги накапливало?
показати весь коментар
15.10.2022 20:09 Відповісти
О боже, да неужели этому скудоумному некому об'яснить, что ЯО мордора такой же миф, как и сказка про 2-ю по силе армию мира..... Запущенное из Сибири свалится на Белгород. 😊Пора бедолаг эвакуировать в Китай.
показати весь коментар
15.10.2022 20:12 Відповісти
добре все він знає, тупо жахає на бабло
показати весь коментар
15.10.2022 20:26 Відповісти
***** да заберите у него кокаин и клавиатуру !
показати весь коментар
15.10.2022 20:16 Відповісти
Заберіть у цього аутиста iPhone та відімкніть тирнет.

А потім у тиші та темряві дайте йому сєльоткі.
показати весь коментар
15.10.2022 20:19 Відповісти
і ЗСУ користується послугами звязку цього путініста ?

а як "страшная военная тайна" ?
показати весь коментар
15.10.2022 20:22 Відповісти
Про Ілона Маска.

Більшість коментаторів закидають Ілону, мовляв, він сам не знає, що говорить/пише і що він не в темі, займайся, мовляв Марсом і не лізь, де не розумієш.

Ілон Маск прекрасно знає історію, так само, як і знають її Байден, Шольц і Макрон. І знають, що кордони України мають бути недоторканими в межах 1991 року.

Але так само, як ці політики він БОЇТЬСЯ. Боїться ядерної війни (його твіт з'явився саме після чергової погрози пуйла світу ядерним апокаліпсисом). Бо так неприйнятно для його свідомості - маючи всі блага світу, задоволення від життя, перспективи, розвиток, популярність, плани на майбутнє - і все втратити, в тому числі (і головне) - життя.

Тож, хай українці поступляться частиною своїх земель - невелика втрата за мир?

А те, що населені на нашу землю цапи мають право на якийсь там референдум щодо державної приналежності НАШИХ земель - це просто його відмовка, причина, щоби приховати свою боязкість

Але, все ж, Ілон і ці політики погано знають історію.

"Віддамо Гітлеру чеські Судети, щоб не було великої війни" казали Чемберлен і Деладьє в Мюнхені в 1938 році.

І що? Врятувало їх це?

Тож, краще вивчай історію (не тільки України, але й всесвітню), Ілоне Маск (і Байден і Шольц з Макроном)!
показати весь коментар
15.10.2022 20:33 Відповісти
********** подпевала!
показати весь коментар
15.10.2022 20:46 Відповісти
хоче стати першим трильонером
показати весь коментар
15.10.2022 21:07 Відповісти
А що це більшість коментарів на російській мові?Не вчили в школі української,чи просто трохи поспамити,чорти москальскі?
показати весь коментар
15.10.2022 21:55 Відповісти
Щось мені той Маск нашого Ахнтихристовича нагадує...
показати весь коментар
16.10.2022 12:08 Відповісти
Сторінка 3 з 3
 
 