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Маск про припинення фінансування Starlink в Україні: Слідуємо рекомендації посла Мельника

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

Мільярдер, засновник Space X Ілон Маск прокоментував ситуацію із припиненням фінансування супутникової мережі Starlink в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у себе в Twitter.

Зазначимо, що минулого тижня колишній посол України в Німеччині Андрій  Мельник написав Маску у Twitter відповідь на його пропозицію щодо імовірних перемовин із РФ.

"Єдиний результат: тепер жоден українець ніколи не купить вашу чортову "Теслу". Тож удачі тобі", – написав дипломат, повідомляє "Главком".

Маск про припинення фінансування Starlink в Україні: Слідуємо рекомендації посла Мельника 01

На це Ілон Маск відреагував твітом: "Просто слідуємо його пораді".

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Маск про припинення фінансування Starlink в Україні: Слідуємо рекомендації посла Мельника 02

Нагадаємо, сьогодні компанія Ілона Маска SpaceX повідомила Пентагон, що більше не може фінансувати роботу систем Starlink в Україні. 

Зазначається, що компанії до кінця року необхідно буде витратити близько 120 мільйонів доларів. Фінансування на 2023 рік оцінюється у 400 мільйонів доларів. SpaceX пропонує Пентагону взяти фінансування на себе.

"Ми не в змозі надалі дарувати термінали Україні або фінансувати існуючі термінали протягом невизначеного періоду часу", - йдеться у листі до Пентагону.

Сам Ілон Маск у Twitter підтвердив припинення фінансування.

"SpaceX не просить відшкодувати минулі витрати, але також не може фінансувати існуючу систему нескінченно *і* відправити ще кілька тисяч терміналів, які використовують дані до 100 разів більше, ніж звичайні домогосподарства. Це нерозумно", - написав він.

Маск про припинення фінансування Starlink в Україні: Слідуємо рекомендації посла Мельника 03

Маск також додав, що Starlink все ще втрачає гроші і "шалено важко для супутників зв'язку на низькій орбіті уникнути банкрутства". За словами Маска, такою була доля кожної компанії, яка намагалася це зробити раніше.
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Топ коментарі
+83
Так само "обіженка" писали, коли Мельник по-хамськи звернувся до Шольца.
Питання у тому, що Мельник, як посол не мав жодного права на хамство, бо це не професійно! По суті цей Мельник - профнепригодний.
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14.10.2022 13:38
+57
Пропонуєте лизнути Маску і віддати РФ 4 області + Крим в обмін на старлінки???
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14.10.2022 13:39
+41
Перед Мельником - ні. Бо Мельник - абсолютно непрофесійний ідіот у будь-якому випадку.
Бо він - професійний дипломат і мав би зважувати кожне своє слово - чи принесе воно Україні користь, чи навпаки - нашкодить. Дипломат - це не базарна баба, він не має права на емоції.

Дотого ж Ілон Маск дуже сильно допоміг Україні у перші місяці. Те, що кацапи підібрали під нього ключик, заслали агентку, яка втерлася до нього у довіру і промила йому трохи мізки - означає, що з ним потрібно розмовляти і поясняти московську брехню, а не скатуватись до дурних образ!
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14.10.2022 14:10
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Щоб трошки вдихнув. А тоді замотати знов.
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14.10.2022 21:40 Відповісти
Хочу всех успокоить. Маск ничего не должен Украине. Даже если бы не было ни твита Маска, ни хамства Мельника а просто он перестал бы финансировать связь без обьяснения причины, просто потому что он частное лицо, такой же как и вы все здесь, включая меня. У меня же нет к вам претензий что вы помогаете мало или вообще не помогаете, это личное дело каждого, сколько он своих заработанных денег готов на это потратить.
Мельник не частное лицо. Иметь такого дипломата это ваш выбор как и Президента Зеленского. Поэтому каждый остался в выигрыше: Маск сэкономил свои деньги а вы с храбрым патриотом Гринпоцем и его верным пуделем дипломатом послали его нахрен. Все довольны.
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14.10.2022 20:48 Відповісти
@mrtime1800

> Поэтому каждый остался в выигрыше: Маск сэкономил свои деньги а вы с храбрым патриотом Гринпоцем и его верным пуделем дипломатом послали его нахрен.
Все довольны.

Ви знаєте, що, не зважаючи на вашу іронію (яку не кожен тут , я певний, зрозуміє), - ви попали в точку.
Судячи по кількості коментів у підтримку поц-ла мельника, більшість таки задоволена результатом.
Причому, ці коменти писали як представники 73%, так і опоненти.

Ні, це ще не нація. Діти, малі діти.🙋🙋‍♂️🤷
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14.10.2022 21:11 Відповісти
Писали в підтримку идиота Мельника и левые и правые, и московские тролли, раздувающие зраду, что Маск"сливал все в ФСБ, тролли Подоляка, потому, что Подоляк сам хамил Маску, куча полезных идиотов из лагерей 73/25 и просто чем то заангажированные властью.
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14.10.2022 21:33 Відповісти
Мельник частное лицо, на данный момент он не занимает никакую должность, насколько я знаю. Тыкните в пруфы, если я не прав.
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15.10.2022 00:45 Відповісти
Andriy Melnyk (diplomat) Wikipedia
"Fuck off is my very diplomatic reply to you @elonmusk"
Достаточно?
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15.10.2022 02:15 Відповісти
Мельник є тупий дурень, якого до дипломатії не можна на гарматний постріл допускати, а ******* різноманітну маячню, видаючи з себе "патрійота", не побудувавши навіть"собачої будки" може кожен тупий блогер. Прикро, що у воюючий країні працюють такі, *****, "дипломати". Ідіот !!
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14.10.2022 20:56 Відповісти
Хоть поржем? По приколу, шмаркли? Надеюсь они теперь на передовой и под водительством ними наголосованного Верховного не устают от войны.
О каких ракетах, о каких дипломатия может быть речь, если зимнюю форму прошить провтыкали!! Стратеги, ***, квартального пошиба.
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14.10.2022 21:22 Відповісти
маскова илонка если рассматривать не как человека а как проект - не более чем созданная властью США по запросам общества "морская свинка" с "хорошим пиаром". И эта свинка взбрыкнула нарушая договоренности - ее быстро поставят на место а с этого времени помаленьку компании маска и его карьера будут нести убытки и вскоре заглохнут, появится новый проект....Бизнес империя Маска себя уже изжила....
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14.10.2022 21:36 Відповісти
Думаю Маск шукає уваги. Позитивноі чи негативної, без різниці. Він сам спровокував це напруження, коли йому стало невигідно допомагати Україні.
Старлінку рекламу і так створив А Китай , напевно, запропонував щось вигідніше.
Бізнесмен-маніпулятор
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14.10.2022 21:44 Відповісти
няшная обижанка
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14.10.2022 21:49 Відповісти
все проблем нет пишут не біло никакого письма маска и т.д.

как я и писал тут сразу же - илонка встала в привічную для себя позу то есть на колени и усиленно рабюотая ротиком отсасівая у дядюшки Сема )))))))))))))))))))))

Пентагон коротко объяснил, что если хочешь контракты, то давай сделаем вид, что ничего не было и StarLink будет работать как и раньше. а личные обиды можешь засунуть куда тебе удобно.
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14.10.2022 21:55 Відповісти
Маск поговорил с пранкером в образе путлера и обязался сделать заявление в пользу мира во всём мире
дурак? - конечно
но игра фсб заключалась в том, чтобы заставить украинцев сделать ряд резких заявлений и порвать отношения с Маском - что им и удалось
и кто теперь кретин?
******** у власти
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14.10.2022 22:00 Відповісти
Был такой хороший анекдот, заканчивающийся словами "...и стоило мне один раз ******* козу".
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14.10.2022 22:27 Відповісти
Маск такий же хайпер як і Мельник. Два однакові чобота тільки різного кольору.
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14.10.2022 22:37 Відповісти
Мельник про теслу говорил, а не про старлинки... тупой америкашка...
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14.10.2022 22:41 Відповісти
маск не имеет права нас шантажировать старлинками. Это почерк россии - шантажировать углеродами. Он идет по их лекалам.
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15.10.2022 00:04 Відповісти
Маск бізнесмен і в повній мірі може робити зі своїми капіталами що хоче - це просто факт.
Тут вже Пентагон повинен втрутитись у ситуації і не дати їй війти у штопор.
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15.10.2022 00:25 Відповісти
Так давайте по существу, без эмоций. Спутниковый инет стоит денег, потому что заплачено за сами спутники, софт, инженеров и все это надо поддерживать. Маск до сих пор делал это за свой счёт, но это абсолютно не значит что он бы продолжал делать это вечно. Это раз. Во вторых, Мельник тут ни причина, а следствие, потому что письмо об оплате Маск послал за месяц до своих высеров в твитере. То есть сперва Маск пообщался с Путиным, запросил оплату,затем выдал перлы, затем Мельник его послал, заслуженно, как по мне. Просто девочка оказалась ранимой и решила притянуть сюда за уши Мельника. И да, мельник не посол, а бывший посол. И не говорил от имени государства Украина. В любом случае рано или поздно наступил бы момент,когда за интернет Украине пришлось бы начать платить и этот момент настал.
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15.10.2022 00:43 Відповісти
Ну Слава Богу! Оказывается Мельник х..ми обкладывал Маска по собственной инициативе, а не по команде Зеленского и Подоляка, которые просто хамили тому же Маску и которые то же никакие не официальные лица, а так, погулять вышли. И вообще так надо делать и в будущем, хамить Шольцу, Президенту Германии, обзывать всех ливерными колбасами, возбуждать уголовное дело против ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПРЕЗИДЕТА США Байдена... Вперед, к комму, пардон всеобщему дебилизму!
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15.10.2022 01:32 Відповісти
Проснись и пой, Маск предложил оставить параше и Крым и Донбасс и Херсон, тут не хамить надо, а стрелять. Иначе двойные стандарты прорисовываются
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15.10.2022 01:44 Відповісти
Двойные стандарты - насмешил.
Двойные стандарты - это когда бабушке срок дают за лайк георгиевской ленточки.
А Маск, по законам Украины, посягнул на территориальную целостность. Но никто дело не завёл.
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15.10.2022 14:58 Відповісти
И ты вслед за маском пойдешь, дорогой через СБУ, если будешь поддерживать подобные инициативы.
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15.10.2022 01:46 Відповісти
Готовся тролль, будешь вместе с Мельником компенсировать потери бюджета Украины на оплату связи Старлинка на фронте. Если связь пропадет-с тебя спросят.
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15.10.2022 02:28 Відповісти
МЕЛЬНИКА НА ГІЛЛЯКУ
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15.10.2022 02:42 Відповісти
Мaск:

"Крім терміналів, ми повинні створювати, запускати, обслуговувати і поповнювати супутники - наземні станції", - написав він у Twitter.

- Нам також довелося захищатися від кібератак і глушіння, які стають все важче ».
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15.10.2022 03:06 Відповісти
Мельник столько гадости сделал. Наполовину уверен, что проработав столько лет в Германии он агент разведки. Только детектор лжи. В ми6.
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15.10.2022 04:16 Відповісти
По тесле интересно. Как имея доход в 17 млрд в квартал. Рыночная капитализация доходила до триллиона. Проблемы с заводом под берлином, запчасти, старые модели, корона в Китае.... прибыль на акцию максимум 1 процент. Кстати треха у знакомого сгорела. Тесла реально дерьмо
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15.10.2022 04:22 Відповісти
Просто маск згадав про ленд ліз Він не повинен нам допомагати - бізнесмен. Всі повинні йому подякувати за те що вже зроблено
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15.10.2022 05:03 Відповісти
Компанія Ілона Маска SpaceX повідомила Пентагон, що більше не може фінансувати роботу систем Starlink в Україні НЕ "СЬОГОДНІ", а ще у ВЕРЕСНІ:
https://biz.censor.net/news/3373653/************************************************************************************
Тоді як конфлікт з Андрієм Мельником виник на початку жовтня, а тому не міг вплинути на це рішення.
Вчорашній твіт Маска є не більше, ніж прояв його особливого "гумору" - він іде туди, куди його послали.)
Щодо Андрія Мельника, коли він щось коментує, раджу йому не забувати, що він дипломат і репрезентує країну, тому дещо стримувати емоції і вибирати слова, особливо якщо це стосується людей, які допомагають країні.
"Не плюй в колодязь, з якого п'єш воду"
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15.10.2022 05:10 Відповісти
Ну що, "трава- не наркотик"?? Так, Маск талановитий, але вживання шмалі (а може й чого іншого) і його адекватності нашкодило.
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15.10.2022 08:30 Відповісти
Трохи провокативна стаття. Якщо за хронологієєю, то лист до Пентагону від Маска на відшкодування був раніше, ніж пост Мельника, стосується фінстану компанії(хочуть уникнути банкрутства). Щодо обурення постом Мельника, де він грубо послав людину, що запропонувала поступитися територіями Україну на користь росії у зв'язку із "історичними приналежностями", то Мельник виступив за Україну, як і в історії в Німеччині. На нього можуть ображатись інші, але не українці. Гадаю, він усвідомлював чим ризикував. Питання щодо альтернативного захищеного каналу зв'язку для війська залишається відкритим.
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15.10.2022 08:49 Відповісти
А чего "відкритим"? Собираетесь до купи и вместе с Мельником начинаете финансировать связь. Хронология правильная, но откуда вы знаете, что послужило точкой не возврата для Маска, во время переговоров по содержанию Старлинков? Мельник вовремя подсуетился.
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15.10.2022 10:36 Відповісти
Мельник непридатний для дипломатичної роботи, бо може нашкодити країні. Однак Маску треба було відповісти саме так.
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15.10.2022 10:32 Відповісти
Я поражаюсь с упоротости некоторых пассажиров.
Мельник сейчас не посол - и что *****, теперь он может вести себя как обычное быдло-чмо из подворотни ?
Это значит, что вот такое говно было у вас послом.

Мне вспоминается такое же чмо в нашем политикуме - Дорин Киртоакэ (целый ****** мэр Кишинева, к счастью бывший, по совместительству недопатриот - либераст без примесей).
Ходил **** с утра до вечера и пел песни про то, какие русские плохие и как он их не любит.
А потом вся страна посмотрела видео, где он под "Русскую водку" заливал на все лады песню "Комбат батяня" то ли в бане, то ли в каком-то гараже.
И что вы думаете этот недонационалист сказал своему лохторату ?
Да вот тоже самое - это я на работе не люблю русских, а после работы могу делать что хочу
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15.10.2022 12:56 Відповісти
Ты упорот, если считаешь что Украина в ответе за любой понос от любого ее гражданина. У как как бэ демократия. Мельник -частное лицо, закон своими сообщениями не нарушал, так что харе лепить горбатого, извиваясь ужом в попытке сотворить из мухи слона.
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15.10.2022 22:32 Відповісти
А никто, вроде его и не обвиняет в нарушении закона.
Он просто подтвердил мнение многих о нём - он как был быдлом, так им и остался.
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15.10.2022 23:03 Відповісти
только что Маск, по слухам, заявил о продолжении бесплатного режим работы Старлинк в Украине
строгие дяди из Пентагона пожурили шалуна?
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15.10.2022 21:34 Відповісти
Дурня повна ,звідки знати Маску хто такий Мельник? хіба що інфу він отримує вд тих хто постійно моніторить "чтотамухахлов" ,так як би хайп кругом старлінка не буде зайвим
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16.10.2022 09:45 Відповісти
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