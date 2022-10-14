Маск про припинення фінансування Starlink в Україні: Слідуємо рекомендації посла Мельника
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Мільярдер, засновник Space X Ілон Маск прокоментував ситуацію із припиненням фінансування супутникової мережі Starlink в Україні.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у себе в Twitter.
Зазначимо, що минулого тижня колишній посол України в Німеччині Андрій Мельник написав Маску у Twitter відповідь на його пропозицію щодо імовірних перемовин із РФ.
"Єдиний результат: тепер жоден українець ніколи не купить вашу чортову "Теслу". Тож удачі тобі", – написав дипломат, повідомляє "Главком".
На це Ілон Маск відреагував твітом: "Просто слідуємо його пораді".
Нагадаємо, сьогодні компанія Ілона Маска SpaceX повідомила Пентагон, що більше не може фінансувати роботу систем Starlink в Україні.
Зазначається, що компанії до кінця року необхідно буде витратити близько 120 мільйонів доларів. Фінансування на 2023 рік оцінюється у 400 мільйонів доларів. SpaceX пропонує Пентагону взяти фінансування на себе.
"Ми не в змозі надалі дарувати термінали Україні або фінансувати існуючі термінали протягом невизначеного періоду часу", - йдеться у листі до Пентагону.
Сам Ілон Маск у Twitter підтвердив припинення фінансування.
"SpaceX не просить відшкодувати минулі витрати, але також не може фінансувати існуючу систему нескінченно *і* відправити ще кілька тисяч терміналів, які використовують дані до 100 разів більше, ніж звичайні домогосподарства. Це нерозумно", - написав він.
Маск також додав, що Starlink все ще втрачає гроші і "шалено важко для супутників зв'язку на низькій орбіті уникнути банкрутства". За словами Маска, такою була доля кожної компанії, яка намагалася це зробити раніше.
Strange that nothing was leaked about our competitors in space launch & communications, Lockheed & Boeing, who get over $60B …— Elon Musk (@elonmusk) October 14, 2022
Wouldn’t be surprised to find this particular individual working there when he retires from DoD. Corruption at its finest.
Будь ласка, зачекайте...
Мельник не частное лицо. Иметь такого дипломата это ваш выбор как и Президента Зеленского. Поэтому каждый остался в выигрыше: Маск сэкономил свои деньги а вы с храбрым патриотом Гринпоцем и его верным пуделем дипломатом послали его нахрен. Все довольны.
> Поэтому каждый остался в выигрыше: Маск сэкономил свои деньги а вы с храбрым патриотом Гринпоцем и его верным пуделем дипломатом послали его нахрен.
Все довольны.
Ви знаєте, що, не зважаючи на вашу іронію (яку не кожен тут , я певний, зрозуміє), - ви попали в точку.
Судячи по кількості коментів у підтримку поц-ла мельника, більшість таки задоволена результатом.
Причому, ці коменти писали як представники 73%, так і опоненти.
Ні, це ще не нація. Діти, малі діти.🙋🙋♂️🤷
"Fuck off is my very diplomatic reply to you @elonmusk"
Достаточно?
О каких ракетах, о каких дипломатия может быть речь, если зимнюю форму прошить провтыкали!! Стратеги, ***, квартального пошиба.
Старлінку рекламу і так створив А Китай , напевно, запропонував щось вигідніше.
Бізнесмен-маніпулятор
как я и писал тут сразу же - илонка встала в привічную для себя позу то есть на колени и усиленно рабюотая ротиком отсасівая у дядюшки Сема )))))))))))))))))))))
Пентагон коротко объяснил, что если хочешь контракты, то давай сделаем вид, что ничего не было и StarLink будет работать как и раньше. а личные обиды можешь засунуть куда тебе удобно.
дурак? - конечно
но игра фсб заключалась в том, чтобы заставить украинцев сделать ряд резких заявлений и порвать отношения с Маском - что им и удалось
и кто теперь кретин?
******** у власти
Тут вже Пентагон повинен втрутитись у ситуації і не дати їй війти у штопор.
Двойные стандарты - это когда бабушке срок дают за лайк георгиевской ленточки.
А Маск, по законам Украины, посягнул на территориальную целостность. Но никто дело не завёл.
"Крім терміналів, ми повинні створювати, запускати, обслуговувати і поповнювати супутники - наземні станції", - написав він у Twitter.
- Нам також довелося захищатися від кібератак і глушіння, які стають все важче ».
https://biz.censor.net/news/3373653/************************************************************************************
Тоді як конфлікт з Андрієм Мельником виник на початку жовтня, а тому не міг вплинути на це рішення.
Вчорашній твіт Маска є не більше, ніж прояв його особливого "гумору" - він іде туди, куди його послали.)
Щодо Андрія Мельника, коли він щось коментує, раджу йому не забувати, що він дипломат і репрезентує країну, тому дещо стримувати емоції і вибирати слова, особливо якщо це стосується людей, які допомагають країні.
"Не плюй в колодязь, з якого п'єш воду"
Мельник сейчас не посол - и что *****, теперь он может вести себя как обычное быдло-чмо из подворотни ?
Это значит, что вот такое говно было у вас послом.
Мне вспоминается такое же чмо в нашем политикуме - Дорин Киртоакэ (целый ****** мэр Кишинева, к счастью бывший, по совместительству недопатриот - либераст без примесей).
Ходил **** с утра до вечера и пел песни про то, какие русские плохие и как он их не любит.
А потом вся страна посмотрела видео, где он под "Русскую водку" заливал на все лады песню "Комбат батяня" то ли в бане, то ли в каком-то гараже.
И что вы думаете этот недонационалист сказал своему лохторату ?
Да вот тоже самое - это я на работе не люблю русских, а после работы могу делать что хочу
Он просто подтвердил мнение многих о нём - он как был быдлом, так им и остался.
строгие дяди из Пентагона пожурили шалуна?