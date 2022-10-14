Маск о прекращении финансирования Starlink в Украине: Следуем рекомендациям посла Мельника
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Миллиардер, основатель Space X Илон Маск прокомментировал ситуацию с прекращением финансирования спутниковой сети Starlink в Украине.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал у себя в Twitter, сообщает "Главком".
Отметим, что на прошлой неделе бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник написал Маску в Twitter ответ на его предложение о возможных переговорах с РФ.
"Единственный результат: теперь ни один украинец никогда не купит вашу чертову "Теслу". Так что удачи тебе", – написал дипломат.
На это Илон Маск отреагировал твитом: "Просто следуем его совету".
Напомним, сегодня компания Илона Маска SpaceX сообщила Пентагону, что больше не может финансировать работу систем Starlink в Украине.
Отмечается, что компании до конца года нужно будет потратить около 120 миллионов долларов. Финансирование на 2023 год оценивается в 400 миллионов долларов. SpaceX предлагает Пентагон взять финансирование на себя.
"Мы не в состоянии дальше дарить терминалы Украине или финансировать существующие терминалы в течение неопределенного периода времени", - говорится в письме Пентагону.
Пожалуйста, подождите...
Мельник не частное лицо. Иметь такого дипломата это ваш выбор как и Президента Зеленского. Поэтому каждый остался в выигрыше: Маск сэкономил свои деньги а вы с храбрым патриотом Гринпоцем и его верным пуделем дипломатом послали его нахрен. Все довольны.
> Поэтому каждый остался в выигрыше: Маск сэкономил свои деньги а вы с храбрым патриотом Гринпоцем и его верным пуделем дипломатом послали его нахрен.
Все довольны.
Ви знаєте, що, не зважаючи на вашу іронію (яку не кожен тут , я певний, зрозуміє), - ви попали в точку.
Судячи по кількості коментів у підтримку поц-ла мельника, більшість таки задоволена результатом.
Причому, ці коменти писали як представники 73%, так і опоненти.
Ні, це ще не нація. Діти, малі діти.🙋🙋♂️🤷
"Fuck off is my very diplomatic reply to you @elonmusk"
Достаточно?
О каких ракетах, о каких дипломатия может быть речь, если зимнюю форму прошить провтыкали!! Стратеги, ***, квартального пошиба.
Старлінку рекламу і так створив А Китай , напевно, запропонував щось вигідніше.
Бізнесмен-маніпулятор
как я и писал тут сразу же - илонка встала в привічную для себя позу то есть на колени и усиленно рабюотая ротиком отсасівая у дядюшки Сема )))))))))))))))))))))
Пентагон коротко объяснил, что если хочешь контракты, то давай сделаем вид, что ничего не было и StarLink будет работать как и раньше. а личные обиды можешь засунуть куда тебе удобно.
дурак? - конечно
но игра фсб заключалась в том, чтобы заставить украинцев сделать ряд резких заявлений и порвать отношения с Маском - что им и удалось
и кто теперь кретин?
******** у власти
Тут вже Пентагон повинен втрутитись у ситуації і не дати їй війти у штопор.
Двойные стандарты - это когда бабушке срок дают за лайк георгиевской ленточки.
А Маск, по законам Украины, посягнул на территориальную целостность. Но никто дело не завёл.
"Крім терміналів, ми повинні створювати, запускати, обслуговувати і поповнювати супутники - наземні станції", - написав він у Twitter.
- Нам також довелося захищатися від кібератак і глушіння, які стають все важче ».
https://biz.censor.net/news/3373653/************************************************************************************
Тоді як конфлікт з Андрієм Мельником виник на початку жовтня, а тому не міг вплинути на це рішення.
Вчорашній твіт Маска є не більше, ніж прояв його особливого "гумору" - він іде туди, куди його послали.)
Щодо Андрія Мельника, коли він щось коментує, раджу йому не забувати, що він дипломат і репрезентує країну, тому дещо стримувати емоції і вибирати слова, особливо якщо це стосується людей, які допомагають країні.
"Не плюй в колодязь, з якого п'єш воду"
Мельник сейчас не посол - и что *****, теперь он может вести себя как обычное быдло-чмо из подворотни ?
Это значит, что вот такое говно было у вас послом.
Мне вспоминается такое же чмо в нашем политикуме - Дорин Киртоакэ (целый ****** мэр Кишинева, к счастью бывший, по совместительству недопатриот - либераст без примесей).
Ходил **** с утра до вечера и пел песни про то, какие русские плохие и как он их не любит.
А потом вся страна посмотрела видео, где он под "Русскую водку" заливал на все лады песню "Комбат батяня" то ли в бане, то ли в каком-то гараже.
И что вы думаете этот недонационалист сказал своему лохторату ?
Да вот тоже самое - это я на работе не люблю русских, а после работы могу делать что хочу
Он просто подтвердил мнение многих о нём - он как был быдлом, так им и остался.
строгие дяди из Пентагона пожурили шалуна?