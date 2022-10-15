Маск убежден, что Россия ядерным оружием может уничтожить США и Европу за полчаса
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Американский миллиардер, основатель SpaceX Илон Маск продолжает высказывать свое мнение по поводу войны России против Украины.
В одном из твитов 15 октября Маск заявил, что РФ может уничтожить США и Европу менее чем за полчаса, если применит ядерное оружие, передает Цензор.НЕТ.
"Россия способна полностью уничтожить США и Европу с помощью ядерных ракет менее чем за 30 минут и наоборот. Удивительное количество людей этого не знает. Конечно, было бы безумием их использовать, но безумие вообще оказаться в такой ситуации", - убежден Маск.
Напомним, ранее Илон Маск предложил Украине отказаться от Крыма, ведь тот "был российским до ошибки Хрущева", провести референдум на территориях, оккупированных российскими войсками, и остаться нейтральным государством.
Украинские официальные лица довольно резко ответили миллиардеру. В ответ Маск уточнил, что поддерживает Украину, но убежден: эскалация войны нанесет большой вред Украине и, возможно, миру.
Впоследствии компания Маска SpaceX предупредила Пентагон, что может прекратить финансирование предоставления спутниковой связи Starlink в Украине, если ведомство откажется выплачивать десятки миллионов долларов в месяц. В Офисе президента Украины отметили, что Украина найдет решение, чтобы спутниковая связь работала и дальше.
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"Мы, отряды Путина, обращаемся к тебе, Илон Маск. Мы слышали, шо там у тебя шо-то не получается в Америке. Так вот мы тебе предлагаем приехать в Россию: у нас прекрасная космическая отрасль - очень развита. Забирай все свои документы, забирай все свое богатство, что ты там нажил - иначе у тебя его отберут. Приезжай к нам в Россию, у нас любовь, уважение, у нас Россия большая!", - заявила одна из бабушек, которая, судя по всему, является неформальным лидером движения.
"И здесь ты внедришься, достигнешь Марса, как ты хочешь достичь его. Приезжай сюда, Россия ждет тебя, Илон Маск. И ты об этом не пожалеешь! Мы, русские, ждем тебя. Какой восторг!", - отметила пожилая активистка.
"Илон Маск, приезжай в Россию! Ты полетишь и на Марс, и на Луну. Вместе с Россией тебе будет очень хорошо! Приезжай! Ждем!", - добавила другая.
Інша справа, що він досить не розуміє, що на рашці усе вже зігнило, включно з ЯО. Але це таке...
"20 мая 2020 года Армия США подписала со SpaceX рассчитанное на 3 года соглашение по тестированию системы Starlink для передачи данных между своими наземными подразделениями[60]"
"В 2020 году финансируемое Армией США исследование заключило о потенциальной возможности использования низкоорбитальных спутниковых систем на подобие Starlink в качестве недорогой, высокоточной и трудно взламываемой альтернативы навигационной системы GPS[63]."
"В августе 2022 года, Командование Военно-воздушными силами США в Европе и Африке[en] подписало контракт со SpaceX на предоставление услуг Starlink для поддержки 86-го авиакрыла ВВС США[en], базирующегося на авиабазе Рамштайн в Германии. 12-месячный контракт стоимостью 1,92 млн. долларов представлен как временное решение до достижения более широкого соглашения между сторонами. В обосновывающем контракт документе, система Starlink описана как единственная доступная на данный момент коммерческая система подобного рода, способная предоставлять услуги как в Европе, так и в Африке. Документ также описывает Starlink как единственную систему, используемую в "оспариваемой среде", ссылаясь на использование системы в Украине[67]."
https://ru.wikipedia.org/wiki/Starlink
Нехай пірнають - там не глибоко!
Бало набийте йому той, хто дотягнеться!
8 місяців підряд (і ще 8 років перед тим) це для цього довбня не було проблемою.
Чому стало зараз?
Шкода стало бабла на Україну -- так і скажи!
сладко жило и деньги накапливало?
А потім у тиші та темряві дайте йому сєльоткі.
а як "страшная военная тайна" ?
Більшість коментаторів закидають Ілону, мовляв, він сам не знає, що говорить/пише і що він не в темі, займайся, мовляв Марсом і не лізь, де не розумієш.
Ілон Маск прекрасно знає історію, так само, як і знають її Байден, Шольц і Макрон. І знають, що кордони України мають бути недоторканими в межах 1991 року.
Але так само, як ці політики він БОЇТЬСЯ. Боїться ядерної війни (його твіт з'явився саме після чергової погрози пуйла світу ядерним апокаліпсисом). Бо так неприйнятно для його свідомості - маючи всі блага світу, задоволення від життя, перспективи, розвиток, популярність, плани на майбутнє - і все втратити, в тому числі (і головне) - життя.
Тож, хай українці поступляться частиною своїх земель - невелика втрата за мир?
А те, що населені на нашу землю цапи мають право на якийсь там референдум щодо державної приналежності НАШИХ земель - це просто його відмовка, причина, щоби приховати свою боязкість
Але, все ж, Ілон і ці політики погано знають історію.
"Віддамо Гітлеру чеські Судети, щоб не було великої війни" казали Чемберлен і Деладьє в Мюнхені в 1938 році.
І що? Врятувало їх це?
Тож, краще вивчай історію (не тільки України, але й всесвітню), Ілоне Маск (і Байден і Шольц з Макроном)!