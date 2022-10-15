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Маск убежден, что Россия ядерным оружием может уничтожить США и Европу за полчаса

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

маск

Американский миллиардер, основатель SpaceX Илон Маск продолжает высказывать свое мнение по поводу войны России против Украины.

В одном из твитов 15 октября Маск заявил, что РФ может уничтожить США и Европу менее чем за полчаса, если применит ядерное оружие, передает Цензор.НЕТ.

"Россия способна полностью уничтожить США и Европу с помощью ядерных ракет менее чем за 30 минут и наоборот. Удивительное количество людей этого не знает. Конечно, было бы безумием их использовать, но безумие вообще оказаться в такой ситуации", - убежден Маск.

Маск убежден, что Россия ядерным оружием может уничтожить США и Европу за полчаса 01

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Напомним, ранее Илон Маск предложил Украине отказаться от Крыма, ведь тот "был российским до ошибки Хрущева", провести референдум на территориях, оккупированных российскими войсками, и остаться нейтральным государством.

Украинские официальные лица довольно резко ответили миллиардеру. В ответ Маск уточнил, что поддерживает Украину, но убежден: эскалация войны нанесет большой вред Украине и, возможно, миру.

Впоследствии компания Маска SpaceX предупредила Пентагон, что может прекратить финансирование предоставления спутниковой связи Starlink в Украине, если ведомство откажется выплачивать десятки миллионов долларов в месяц. В Офисе президента Украины отметили, что Украина найдет решение, чтобы спутниковая связь работала и дальше.

Читайте также: Маск о прекращении финансирования Starlink в Украине: Следуем рекомендациям посла Мельника
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Топ комментарии
+53
Щось цього Мааска забагато останнім часом у публічному просторі! Х*йло йому грошенят підкинуло чи просто вирішив додатково попіаритись на Україні?
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15.10.2022 15:16
+41
Новость для Илона: в США тоже есть ядерное оружие. В погоне за деньгами не все успеваешь, это верно. Но можно поинтересоваться у помощников. Они расскажут более подробно.
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15.10.2022 15:17
+40
Маск би поменше звиздів. Яким боком він взагалі до міжнародних відносин? Він дипломат, чиновник держдепу?

Чи містить на наступні вибори?
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15.10.2022 15:16
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Страница 3 из 3
Маск сидя за тридевять земель, абсолютно не соображая с кем имеет дело пытается рассуждать, кому от чего отказаться. Так вот, никакой Крым не спасёт от дальнейшего продвижения фашистов ********** далее, если коллективный Запад включит заднюю. Запад сейчас имеет гораздо больше возможностей и оружия уничтожить агрессора. Пускай у аферистов кремлевских голова болит, как включить заднюю и уйти за свои раздутые границы, иначе им будет кабздец и виноваты в этом будут они сами.
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15.10.2022 16:45 Ответить
Тепер вже сумнівів нема,що над мозком цього генія працюють.Хто або що?Може хто і що разом)Москалька коханка,вона ж передає тяжкий героїн з Афганістану)А якщо серйозно,то думаю,коли йому відповіло кілька відомих політиків,то він ,аби не здаватися профаном порився в неті й натрапив на інфу за карибської кризи.Насправді ,ніколи він не вникав в економіку постсовкової рашки,а може й вникав,тому й жодної фабрики тесли там не має.
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15.10.2022 16:47 Ответить
Настоящее имя Илона Маска - робот Фёдор
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15.10.2022 16:47 Ответить
Рабсея незаслуженно обладает той территорией, которой владеет и такая неадекватная кровавая маниакальная попытка расширить границы приведет к развалу колосса на глиняных ногах. Рабсияне путлер доведет вас до краха и развала.
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15.10.2022 16:49 Ответить
Маск, мне бесконечно жаль,что анаша сломала свой мозк !
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15.10.2022 16:51 Ответить
Маск поэтому и стремится на Марс, чтобы спастись от **********.
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15.10.2022 16:52 Ответить
Ну от хто його за язика тягне? Мабуть всі здогадалися...
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15.10.2022 16:56 Ответить
Маск когда придёт на твою землю путлер тебя просто убьют в крайне изощрённой форме.
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15.10.2022 17:01 Ответить
Если мир применит все! имеющиеся в наличии ядерные заряды, что мягко говоря нереально, то тогда человечество понесет огромные потери, застопорится на некоторое время развитие и многие годы будет востанавливаться людской ресурс и научный прогресс, но об уничтожении нас как вида ( и тем более об уничтожении планеты)речи не идет. Это говорят все до единого ученые с мировыми именами, которые специализируются на этих вопросах. И наверное таким людям можно доверять. Отсель можно предположить США не уничтожит москалей, а москали США при прямом столкновении один на один. А то что всякие лавровы и медведевы грозятся полным уничтожением, это все их посталкогольный бред. При этом это все равно сотни миллионов жертв, что нельзя допустить.
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15.10.2022 17:04 Ответить
І як ти цього не допустиш? Напишеш в спортлото?
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15.10.2022 17:06 Ответить
Есть США, Китай и другие топ державы, при такой ситуации как сейчас они должны ким чин ынов и прочих взбесившихся пуйлов ставить в стойло и недопустить катастрофу. А мне это не подвластно к сожалению.
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15.10.2022 17:11 Ответить
Чого це він? Боїться, що не встигне на Марс з'їб@тись, коли почнеться?
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15.10.2022 17:04 Ответить
Гроші закінчились.
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15.10.2022 17:04 Ответить
Схоже на те. І кетай за яйця смикає: давай, в'якай щось, бо зовсім без пропітанія залишимо.
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15.10.2022 17:08 Ответить
во дурак
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15.10.2022 17:06 Ответить
Ілоне, неможна заощаджувати на виписаних ліках!
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15.10.2022 17:08 Ответить
Большинство миллиардеров за создание Херсонского и Крымского царств??? Вообщето Херсон это Ахыр Шан-конец Славного пер с одэро(азэро) греческого.
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15.10.2022 17:09 Ответить

"Мы, отряды Путина, обращаемся к тебе, Илон Маск. Мы слышали, шо там у тебя шо-то не получается в Америке. Так вот мы тебе предлагаем приехать в Россию: у нас прекрасная космическая отрасль - очень развита. Забирай все свои документы, забирай все свое богатство, что ты там нажил - иначе у тебя его отберут. Приезжай к нам в Россию, у нас любовь, уважение, у нас Россия большая!", - заявила одна из бабушек, которая, судя по всему, является неформальным лидером движения.
"И здесь ты внедришься, достигнешь Марса, как ты хочешь достичь его. Приезжай сюда, Россия ждет тебя, Илон Маск. И ты об этом не пожалеешь! Мы, русские, ждем тебя. Какой восторг!", - отметила пожилая активистка.
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15.10.2022 17:17 Ответить
оно не успело бункер на марсе построить. вот и переживает
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15.10.2022 17:17 Ответить
Звичайно може, та хтож йому дасть. А ось ЕС та США росія завадить не зможе. Дивись в корінь і не будеш посьміховиськом. Хто почав війну в Европі, хто шантажує ЕС та США компроматом, енергетикою, ядерною зброєю, терористичними актами, втручанням в внутрішню політику інших країн???? Питання є?
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15.10.2022 17:18 Ответить
"Приезжайте в Россию! Здесь вы можете сохранить все свои деньги и будете знаменитым. Вас узнают! Особенно в России. Мы вас ждем!", - уверяет одна из активисток.
"Илон Маск, приезжай в Россию! Ты полетишь и на Марс, и на Луну. Вместе с Россией тебе будет очень хорошо! Приезжай! Ждем!", - добавила другая.
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15.10.2022 17:18 Ответить
"Здесь у вас осуществится вся мечта жизни. Только с нашими космонавтами вы можете тоже одолеть космос! Приезжай!", - заявила еще одна женщина.
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15.10.2022 17:19 Ответить
Только здесь какает-работает(а дочь в США) самый лучший министр иносранных дел КАЛАНТАРЯН из Тбилиси.Он обос-л все дела в Ливии,Египте,Аганистане,Сирии,Ливане,Ираке и т.д.Зато требует отнятия земель Украины(Донбасса,Херсона,Крыма) и Одэрбэйджана(Карабаха,Кельбаджар,Лачина)-сказал один старичок на крючок.
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15.10.2022 19:42 Ответить
Якщо Маск так боїться, то може вже летіти на Марс
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15.10.2022 17:19 Ответить
Це у черговий раз підтвержує, що, відповідно Карло Марія Чіппола, він дурень
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15.10.2022 17:20 Ответить
Рупор кацапистану.
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15.10.2022 19:00 Ответить
Да задовбав вже цей олігарх .
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15.10.2022 17:34 Ответить
Божевілля це твій діагноз, поясніть бовдуру що США та ЄС можуть знищити РФ за 3 хвилини
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15.10.2022 17:42 Ответить
Тут не дуже якісний перевід - він так і сказав. "& vice versa" це значить - "і навпаки". Тобто він не звеличує мордор, а предостерігає обидві сторони.
Інша справа, що він досить не розуміє, що на рашці усе вже зігнило, включно з ЯО. Але це таке...
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15.10.2022 19:55 Ответить
Москль своїх солдат одягнути не може, а ти маску про кацапську ядерку морозиш!
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15.10.2022 17:45 Ответить
глупость, раися может самоликвидироваться от своих же ракет.
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15.10.2022 17:54 Ответить
Таке враження, що його кацапи "спутніком V" вкололи...
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15.10.2022 18:01 Ответить
Маск хотел сказать, что стремление человечества к звёздам мы должны поменять на извращённые фантазии кровавого тоталитарного маньяка.
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15.10.2022 18:06 Ответить
Воно дійсно хворе! Були в лютому дійсно військові експерти. які петрають в цьому й вони прогнозували за *3 дні...за два тижня... т.д* Але зараз писати такий *брєд* може тільки хворий. *росія може*...... а Америка не може? А Франція не може?. А...? Будь яка країна. яка має ядерну зброю - *може*!! Так що тепер? Трястися від страху всьму світу, бо *росія може*???!!!
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15.10.2022 18:13 Ответить
Послухайте пропогандонів рашистських про Маска. Вони теж обмовляють цю тему з Маском. Ї чи хоче він. чи ні. але ці його висери працюють на рашку. Вони вже кажуть. що треба придивитися та прислухатися. бо звісно що за ним стоять *еліти Запада*. Отак... якось..
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15.10.2022 18:20 Ответить
Дуже багато людей в Америці не знають що колись Росія помилково продала Америці Аляску але то фігня, коли згадати що навіть Маск не знає що Сан Франциско теж колись помилково було продано Росією тій же Америці.
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15.10.2022 18:28 Ответить
Тут або рашістськи гроші, або те що ввз наказав сбивати супутники. маск звичайний бізнесмен - гроші то для нього все. Хоче якось між капель пропітлять - з рашкой так не вийде - в гіршому випадку - новічок.
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15.10.2022 18:35 Ответить
Що/хто таке ввз? І що з ним буде, коли він зіб'є хоча б один американський супутник?
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15.10.2022 18:53 Ответить
ввз це влад. влад. ******( типа *****). Спутніки маска - це комірційні проекти.
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15.10.2022 19:06 Ответить
"В декабре 2018 года ВВС США заключили со SpaceX контракт на 28 млн долларов, предусматривающий изучение различных вариантов использования для военных нужд возможностей системы Starlink[43]. В 2019 году, в рамках испытаний производительности сервиса, была продемонстрирована пропускная способность 610 Мбит/сек на борту военно-транспортного самолёта C-12J Huron. Позже тестовые терминалы Starlink планируют разместить на ганшип AC-130 и самолёт-заправщик KC-135[44]."
"20 мая 2020 года Армия США подписала со SpaceX рассчитанное на 3 года соглашение по тестированию системы Starlink для передачи данных между своими наземными подразделениями[60]"
"В 2020 году финансируемое Армией США исследование заключило о потенциальной возможности использования низкоорбитальных спутниковых систем на подобие Starlink в качестве недорогой, высокоточной и трудно взламываемой альтернативы навигационной системы GPS[63]."
"В августе 2022 года, Командование Военно-воздушными силами США в Европе и Африке[en] подписало контракт со SpaceX на предоставление услуг Starlink для поддержки 86-го авиакрыла ВВС США[en], базирующегося на авиабазе Рамштайн в Германии. 12-месячный контракт стоимостью 1,92 млн. долларов представлен как временное решение до достижения более широкого соглашения между сторонами. В обосновывающем контракт документе, система Starlink описана как единственная доступная на данный момент коммерческая система подобного рода, способная предоставлять услуги как в Европе, так и в Африке. Документ также описывает Starlink как единственную систему, используемую в "оспариваемой среде", ссылаясь на использование системы в Украине[67]."
https://ru.wikipedia.org/wiki/Starlink

Нехай пірнають - там не глибоко!
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15.10.2022 22:31 Ответить
Синиця славу розпустила, що може море запалить...
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15.10.2022 22:12 Ответить
Ї

Бало набийте йому той, хто дотягнеться!
8 місяців підряд (і ще 8 років перед тим) це для цього довбня не було проблемою.
Чому стало зараз?
Шкода стало бабла на Україну -- так і скажи!
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15.10.2022 18:39 Ответить
НЕОБХОДИМО ЧТОБЫ СЛУЖБЫ ПРОСЛЕДИЛИ С КЕМ ОН ОБЩАЕТСЯ !!! ИЛИ ОН ПРОСТО КУРИТ !)
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15.10.2022 18:42 Ответить
этот южноафрыканський поц , почав гнать бред!
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15.10.2022 18:56 Ответить
Клоун он и все его выс*ры только под выборы заточены. Работает на внутреннюю аудиторию. как выборы в палату представителей пройдут - опять пропадет до 24 года. Как стал республиканцем - сразу в политеке обляпался по самое небалуй
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15.10.2022 18:58 Ответить
Масік знову лякає
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15.10.2022 19:16 Ответить
невже йому підсунули кегебешну хвойду
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15.10.2022 19:16 Ответить
І шо його ото вкусило?
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15.10.2022 19:23 Ответить
я тоже могу подойти к толпе бойцов мма и врезать... однако что-то меня останавливает
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15.10.2022 19:26 Ответить
неужели точно маску занесли из кремля
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15.10.2022 19:27 Ответить
какой занесли. оно ему надо? просто избалованный гламурный мудак
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15.10.2022 20:10 Ответить
так відсмокчи в ***** - і він тебе помилує
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15.10.2022 19:48 Ответить
Таке враження, що він КисильТБ дивиться... Вже зовсім здурів. Про "радіоактівний пєпєл" ще не пише?
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15.10.2022 19:54 Ответить
НЕ МОЖЕ . Бо не змогли Україну захопити за 3доби як лякали.А от НАТО може.Бо змогло дещо і ЗСУ.
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15.10.2022 20:00 Ответить
яка чудодійна цього року біла вдова, так Ілона ?🤪
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15.10.2022 20:00 Ответить
Ага, а Путлерстан за два дня с помощью своей аналоговнетной армии может захватить Киев, если, конечно, опять что-то не пойдёт не так.
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15.10.2022 20:01 Ответить
о. вот это новость. а что оно сделало , чтобы эту угрозу убрать?
сладко жило и деньги накапливало?
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15.10.2022 20:09 Ответить
О боже, да неужели этому скудоумному некому об'яснить, что ЯО мордора такой же миф, как и сказка про 2-ю по силе армию мира..... Запущенное из Сибири свалится на Белгород. 😊Пора бедолаг эвакуировать в Китай.
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15.10.2022 20:12 Ответить
добре все він знає, тупо жахає на бабло
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15.10.2022 20:26 Ответить
***** да заберите у него кокаин и клавиатуру !
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15.10.2022 20:16 Ответить
Заберіть у цього аутиста iPhone та відімкніть тирнет.

А потім у тиші та темряві дайте йому сєльоткі.
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15.10.2022 20:19 Ответить
і ЗСУ користується послугами звязку цього путініста ?

а як "страшная военная тайна" ?
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15.10.2022 20:22 Ответить
Про Ілона Маска.

Більшість коментаторів закидають Ілону, мовляв, він сам не знає, що говорить/пише і що він не в темі, займайся, мовляв Марсом і не лізь, де не розумієш.

Ілон Маск прекрасно знає історію, так само, як і знають її Байден, Шольц і Макрон. І знають, що кордони України мають бути недоторканими в межах 1991 року.

Але так само, як ці політики він БОЇТЬСЯ. Боїться ядерної війни (його твіт з'явився саме після чергової погрози пуйла світу ядерним апокаліпсисом). Бо так неприйнятно для його свідомості - маючи всі блага світу, задоволення від життя, перспективи, розвиток, популярність, плани на майбутнє - і все втратити, в тому числі (і головне) - життя.

Тож, хай українці поступляться частиною своїх земель - невелика втрата за мир?

А те, що населені на нашу землю цапи мають право на якийсь там референдум щодо державної приналежності НАШИХ земель - це просто його відмовка, причина, щоби приховати свою боязкість

Але, все ж, Ілон і ці політики погано знають історію.

"Віддамо Гітлеру чеські Судети, щоб не було великої війни" казали Чемберлен і Деладьє в Мюнхені в 1938 році.

І що? Врятувало їх це?

Тож, краще вивчай історію (не тільки України, але й всесвітню), Ілоне Маск (і Байден і Шольц з Макроном)!
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15.10.2022 20:33 Ответить
********** подпевала!
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15.10.2022 20:46 Ответить
хоче стати першим трильонером
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15.10.2022 21:07 Ответить
А що це більшість коментарів на російській мові?Не вчили в школі української,чи просто трохи поспамити,чорти москальскі?
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15.10.2022 21:55 Ответить
Щось мені той Маск нашого Ахнтихристовича нагадує...
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16.10.2022 12:08 Ответить
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