Маск убежден, что Россия ядерным оружием может уничтожить США и Европу за полчаса

Американский миллиардер, основатель SpaceX Илон Маск продолжает высказывать свое мнение по поводу войны России против Украины.

В одном из твитов 15 октября Маск заявил, что РФ может уничтожить США и Европу менее чем за полчаса, если применит ядерное оружие, передает Цензор.НЕТ.

"Россия способна полностью уничтожить США и Европу с помощью ядерных ракет менее чем за 30 минут и наоборот. Удивительное количество людей этого не знает. Конечно, было бы безумием их использовать, но безумие вообще оказаться в такой ситуации", - убежден Маск.

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Напомним, ранее Илон Маск предложил Украине отказаться от Крыма, ведь тот "был российским до ошибки Хрущева", провести референдум на территориях, оккупированных российскими войсками, и остаться нейтральным государством.

Украинские официальные лица довольно резко ответили миллиардеру. В ответ Маск уточнил, что поддерживает Украину, но убежден: эскалация войны нанесет большой вред Украине и, возможно, миру.

Впоследствии компания Маска SpaceX предупредила Пентагон, что может прекратить финансирование предоставления спутниковой связи Starlink в Украине, если ведомство откажется выплачивать десятки миллионов долларов в месяц. В Офисе президента Украины отметили, что Украина найдет решение, чтобы спутниковая связь работала и дальше.

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