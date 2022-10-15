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Зґвалтування є воєнною стратегією РФ в Україні, - спецпредставниця Генсека ООН Паттен

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф

Сексуальне насильство, до якого вдаються російські військові в Україні, є частиною "воєнної стратегії" РФ.

Про це заявила спеціальна представниця Генерального секретаря ООН з питань сексуального насильства у конфліктах Праміла Паттен, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

Відповідаючи на запитання, чи використовується зґвалтування як інструмент зброї під час війни в Україні, Паттен зауважила: "Там є усі ознаки цього".

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"Коли жінок утримують цілими днями і ґвалтують, коли починають ґвалтувати маленьких хлопчиків і чоловіків, коли ти бачиш генітальні обрізання, коли чуєш, як жінки свідчать про російських солдатів, що мають із собою віагру, - це явно воєнна стратегія... І коли жертви розповідають, що було сказано (військовими РФ. - Ред.) під час зґвалтування, це явно навмисна тактика дегуманізації жертви", - сказала представниця ООН.

За її словами, згідно із зібраними свідченнями, вік жертв сексуального насильства становить від 4 до 82 років. Жертвами є здебільшого жінки та дівчата, але загарбники також ґвалтують чоловіків і хлопчиків.
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Топ коментарі
+31
Русня мразота, тре всіх винищити
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15.10.2022 23:59
+26
Кацапи це робили під час Другої світової . Діди передали цю «культурну спадщину» своїм онукам *********, шкуродери-м'ясники майже за століття стали ще жорстокішими.

В одному зі своїх відео Невзоров зачитував цитати з книги одного військового, який у подробицях описував сцени зґвалтування жінок та дівчат під час війни. Це настільки жахливо було слухати, що мені хотілось вимкнути, я потім довго не могла відійти від почутого і дуже пошкодувала, що взагалі увімкнула це відео.
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16.10.2022 00:10
+26
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16.10.2022 00:11
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Русня мразота, тре всіх винищити
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15.10.2022 23:59 Відповісти
Гвалтування чоловіків на масковії завжди цінилося вище ніж гвалтування жінок
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16.10.2022 01:20 Відповісти
А взяття за щоку ще більше,ніж гвалтування і чоловіків,і жінок)
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16.10.2022 17:37 Відповісти
Цікаво, скільки серед полонених відбитих рашистів-гвалтівників-вбивць, які спокійно продовжуть жити і нищити українців...
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16.10.2022 00:01 Відповісти
а не серед полонених? - риба не гниє з полонених...
риба гниє з опи....
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16.10.2022 00:27 Відповісти
А Амнесті Інтернешнел і весь світ роками дивилися на побєдобєсія з написами "Можем повторить" и "На Берлин за немками!" і робили вигляд, що все нормас, це такі шалості, а не заклик повторити військові злочини дидов, свідчення про які ***** засекретило до 2040 року. Бо строку давності по ним нема і росіянам треба щоб всі ветерани гарантовано вимерли.
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16.10.2022 00:04 Відповісти
"ми гвалтуємо ваших жінок, які ж ви після цього чоловіки і господарі на своїй землі? це тепер наша земля" - десь так завжди і було. Он німкені стільки байстрюків від асвабадітєлєй народили, а тепер дивуємось - що за любов така німців до кацапів?
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16.10.2022 00:09 Відповісти
Кацапи це робили під час Другої світової . Діди передали цю «культурну спадщину» своїм онукам *********, шкуродери-м'ясники майже за століття стали ще жорстокішими.

В одному зі своїх відео Невзоров зачитував цитати з книги одного військового, який у подробицях описував сцени зґвалтування жінок та дівчат під час війни. Це настільки жахливо було слухати, що мені хотілось вимкнути, я потім довго не могла відійти від почутого і дуже пошкодувала, що взагалі увімкнула це відео.
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16.10.2022 00:10 Відповісти
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16.10.2022 00:16 Відповісти
Кацапський троль
Christie Sainte

Мене читають: 0

Я читаю: 0

Реєстрація: 08.09.2022
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16.10.2022 00:26 Відповісти
а тепер пригадайте вислів "навеличнішого" перед росіянською публікою в Юрмалі: "Украіна - це порноакторка з німецьких порнофільмів, що "приймаэ" з усіх боків".. власне, я не знаю, як за "це" можна було голосувати, бо, Украіна - це кожен із нас. То, люди, виходить, котрі голосували за "зелень" на виборах, тричи під тим "підписалися". Це жорстока, але правда. Три роки "зе" робило з украінцями це фігурально, а через три роки, прийшли його хазяі, що були тоді в Юрмалі - і ми маэмо - те, що маэмо.
До "зе" в мене немаэ питань. Бо хто воно - було зрозуміло одразу, воно не надто й ховалося.
А от до нас - що це за мазохізм та потяг до страждань та смерті? Може досить вже? Бо якщо вірити оптуванням (хоч би якими замовними й манипулятивними вони були) украінці вважають свого "зеленого ката" (котрий зробив все, щоби це повномасштабне вторгнення сталося) - "найвеличнішим украінцем". і ми вважаэмо, при тому, що ми надто далеко відійшли від росіян. Коли пропаганда, і з нами, і з ними робить те саме стадо (хай навіть в росіі воно дещо бридкише). Отак от. В мене немаэ слів.
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16.10.2022 02:35 Відповісти
Что за хрень вы порете? Какие- хозяева из Юрмалы пришли что -то диктовать Зеленскому? Про какой украинкий мазохизм вы говорите ?
С вами явно что- то не в порядке если вы делаете такие выводы или вы просто рашист . Третьего не дано.
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16.10.2022 06:40 Відповісти
От я і дивуюсь - де ж те опитування проводидось, яке визначило зє! першим видатним українцем? Мабуть таки у США
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16.10.2022 09:19 Відповісти
Та ми майже таке ж саме бидло,бандосея і ******,як і кацапи!
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16.10.2022 17:40 Відповісти
Я тоже смотрела это видео у Невзорова это такой же ужас что они творят и на территории Укрианы. У меня тоже был шок.
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16.10.2022 06:37 Відповісти
Книга Николая Нікулина. Назву не пам'ятаю. Там такі жахи війни описано, що не кожен зможе читати.
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16.10.2022 12:25 Відповісти
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16.10.2022 00:11 Відповісти
идяра защищает коцапов, паруцьки к ним обращается поправши мову
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16.10.2022 00:19 Відповісти
Вы не с Донбасса случайно? А то только рашисты любят обзывать евреев жидярами .
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16.10.2022 06:42 Відповісти
Що? Я - киянин, і сеажу більше: де-яких обзиваю навіть #идярами. каломойшу, наприклад. Погодьтесь, більше паскудного #ида ще пошукати. До речі, як там у США, не зачекались його?
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16.10.2022 09:23 Відповісти
Та заждалися Коломойсого так . Та поки Зеленський президент вiн його дiдусевi Байдену не вiддасть.
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17.10.2022 09:29 Відповісти
Слово єврей має бути знищене, так як правильне є жид, як в усіх народів.
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16.10.2022 10:41 Відповісти
Если следовать вашей логике то и слово украинец надо уничтожить а называть украинцев хохлами. Что -то у вас с логикой не так.
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17.10.2022 09:30 Відповісти
Українець він і в Африці українець. А от в Польщі є żyd, по англійськи juda. А звідки взявся єврей в Україні?
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17.10.2022 20:14 Відповісти
ця щоката харя - президент Ураїни?
та брешете ви все!...
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16.10.2022 00:35 Відповісти
))))))))))))
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16.10.2022 17:56 Відповісти
мабуть зуби гарні в янелоха....
з поганими зубами таку харю не на їж ...
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16.10.2022 00:48 Відповісти
Вы знаете этот старый анекдот про грузина и женщину с большим задом?
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16.10.2022 06:43 Відповісти
Ми ще не настільки старі
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16.10.2022 09:25 Відповісти
Я навіть пам'ятаю дореволюційні часи,коли в Гаграх,Батумє і Поті були плакати типу того:"Абрекам запрещається хватать бєлих женщін за заднюю часть"!Моєму батькові друзі його батька розповідали!)
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16.10.2022 17:45 Відповісти
Кацапи - це бидло , а не люди ,тому їх потрібно безжалісно вбивати
та рвати на шматки на нашій землі 😡
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16.10.2022 00:13 Відповісти
що хлопці і роблять поступово.
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16.10.2022 00:28 Відповісти
Зовсім не думаю, що гвалтування на окупованих територіях це стратегія росії як країни. Це більше схоже на звичаї населення, а вірніше кожного індивідууму цієї країни. Це психологічне прагнення до приниження покорених. Це перенесення своїх раніше одержаних принижень на фізично слабшу людину. Заберіть у російського солдата зброю і він буде підходити до переможця сракою вперед. Це натура. Це той набір з зайвою хромосомою.
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16.10.2022 00:31 Відповісти
Які люди, який народ, така в них і стратегія війни.

Німцям, під час тієї війни, було строго заборонено не тільки сексуальні насильства, але сексуальні зв'язки вцілому. Тому в них такого не було чи майже не було. Кацапні не забороняли, значить дозволили. Тому й стратегія. Путлер капут.
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16.10.2022 00:52 Відповісти
І ще. В даному випадку, хто не заборонив такі ж винні як і насильники. Починаючи від найменшого командира закінчуючи верховним головнокомандувачем. Чим більша посада тим більша вина.
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16.10.2022 01:09 Відповісти
там не те що не забороняли - ху"ло навпаки - нагородив тих, хто в Бучі все це робив. Це пряме заохочення. Власне, як і риторика, що украінці, буцімто, "вигадка" і іх "взагалі не повинно бути".
А що вже ахвіцери іхні заохочували це - то в тому сумнівів взагалі немаэ.
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16.10.2022 02:40 Відповісти
Помиляєтесь, яка б в кацапів армія не була але ж субординація в них є і солдат без наказу чи дозволу свого командира на таке не піде, тим паче контрактник. А командир в свою чергу таке рішення самостійно не приймає, бо знову ж таки хто зна що за наслідки можуть бути, тому це на рівні як раз ***** та його генералів які саме стратегії і розробляють
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16.10.2022 04:46 Відповісти
Про обчаи наеления окшанди вы точно подметили . Есть акой фильм "Жила одна баба " смотрела его ещё до войны , так вот, там вся мокшанская грязь и вонь прекрасно показанна.
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16.10.2022 06:45 Відповісти
чисто нагадка - Джо - Президент Амеріки, не України.
ви свого вибрали, ми свого...
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16.10.2022 00:44 Відповісти
Ось давайте без цього, нагадка на нагадку - Дональд теж Президент США, а у Франції Манюня у Берліні - ковбаса усюди є свої клоуни але ж правда не під час війни, хоча після Януковоща я нічому не дивуюсь
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16.10.2022 04:39 Відповісти
Интересно, перед обменом, показывают фото всех этих ублюдков тем, кто стал жертвой изнасилования? Или пофиг, что оно делало на нашей земле? Меняем всех?
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16.10.2022 00:46 Відповісти
Росіяне - недолюдки.

Це єдине, у чому були абсолютно праві нацисти. Доречі, У. Черчілль був абсолютнн тієї ж думки щодо росіян та росії.
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16.10.2022 01:02 Відповісти
Недолюдки - звучить як недоїдки
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16.10.2022 04:56 Відповісти
Якщо Захід допустить перемогу мордора, то це буде його злочин.
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16.10.2022 01:11 Відповісти
Злочин вже стався. Захід викормив звіра, незважаюччи на то шо він їв, закусував під час кормління додатково чеченами, грузінами, українцями. Цього могло не бути, якщо б звіра посадили в кліть у першу чеченську.
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16.10.2022 01:19 Відповісти
Якщо згвалтовані жінки завагітніли від загарбників, але після цього мають можливість зробити аборт, однак добровільно відмовляються його зробити,
то такими своїми діями вони допомагають загарбникам досягти їхніх цілей.
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16.10.2022 04:12 Відповісти
Це генетика. Їх неможливо змінити. Вони на генному рівні мразота.
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16.10.2022 09:25 Відповісти
А в нас Зе-влада омбудсмена по правам людини звільнила, бо та заявляла про згвалтування.
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16.10.2022 12:16 Відповісти
 
 