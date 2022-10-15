Зґвалтування є воєнною стратегією РФ в Україні, - спецпредставниця Генсека ООН Паттен
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Сексуальне насильство, до якого вдаються російські військові в Україні, є частиною "воєнної стратегії" РФ.
Про це заявила спеціальна представниця Генерального секретаря ООН з питань сексуального насильства у конфліктах Праміла Паттен, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.
Відповідаючи на запитання, чи використовується зґвалтування як інструмент зброї під час війни в Україні, Паттен зауважила: "Там є усі ознаки цього".
"Коли жінок утримують цілими днями і ґвалтують, коли починають ґвалтувати маленьких хлопчиків і чоловіків, коли ти бачиш генітальні обрізання, коли чуєш, як жінки свідчать про російських солдатів, що мають із собою віагру, - це явно воєнна стратегія... І коли жертви розповідають, що було сказано (військовими РФ. - Ред.) під час зґвалтування, це явно навмисна тактика дегуманізації жертви", - сказала представниця ООН.
За її словами, згідно із зібраними свідченнями, вік жертв сексуального насильства становить від 4 до 82 років. Жертвами є здебільшого жінки та дівчата, але загарбники також ґвалтують чоловіків і хлопчиків.
Будь ласка, зачекайте...
риба гниє з опи....
В одному зі своїх відео Невзоров зачитував цитати з книги одного військового, який у подробицях описував сцени зґвалтування жінок та дівчат під час війни. Це настільки жахливо було слухати, що мені хотілось вимкнути, я потім довго не могла відійти від почутого і дуже пошкодувала, що взагалі увімкнула це відео.
Christie Sainte
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Реєстрація: 08.09.2022
До "зе" в мене немаэ питань. Бо хто воно - було зрозуміло одразу, воно не надто й ховалося.
А от до нас - що це за мазохізм та потяг до страждань та смерті? Може досить вже? Бо якщо вірити оптуванням (хоч би якими замовними й манипулятивними вони були) украінці вважають свого "зеленого ката" (котрий зробив все, щоби це повномасштабне вторгнення сталося) - "найвеличнішим украінцем". і ми вважаэмо, при тому, що ми надто далеко відійшли від росіян. Коли пропаганда, і з нами, і з ними робить те саме стадо (хай навіть в росіі воно дещо бридкише). Отак от. В мене немаэ слів.
С вами явно что- то не в порядке если вы делаете такие выводы или вы просто рашист . Третьего не дано.
та брешете ви все!...
з поганими зубами таку харю не на їж ...
та рвати на шматки на нашій землі 😡
Німцям, під час тієї війни, було строго заборонено не тільки сексуальні насильства, але сексуальні зв'язки вцілому. Тому в них такого не було чи майже не було. Кацапні не забороняли, значить дозволили. Тому й стратегія. Путлер капут.
А що вже ахвіцери іхні заохочували це - то в тому сумнівів взагалі немаэ.
ви свого вибрали, ми свого...
Це єдине, у чому були абсолютно праві нацисти. Доречі, У. Черчілль був абсолютнн тієї ж думки щодо росіян та росії.
то такими своїми діями вони допомагають загарбникам досягти їхніх цілей.