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опалення (348) Харків (3918) Терехов (248) опалювальний сезон (548)

У Харкові почали опалювати медустанови, - Терехов

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ода,харків

У Харкові розпочався опалювальний сезон, до медичних закладів міста подали тепло.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Харківської міськради із посиланням на міського голову Ігоря Терехова.

"У житлових будинках опалення включать, коли будуть відповідні погодні умови", - йдеться у повідомленні.

За словами Терехова, КП "Харківські теплові мережі" і "Харківводоканал" ретельно підготувалися до опалювального сезону, що починається.

"Ми переклали практично 200 км магістральних трубопроводів, підготували котельні. Цей опалювальний сезон буде вкрай складним, і це не залежить, на жаль, від нас. Російський агресор цілеспрямовано розбиває інфраструктуру. Ми робитимемо все можливе і часом неможливе, щоб його пройти, щоб у людей у будинках було тепло. У нас є газ, необхідні обсяги закуплені", - сказав Терехов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Опалювальний сезон у Мелітополі може не розпочатися, - Федоров

Автор: Роман Свиридович
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в роздовбаному нещасному Харкові.
дай Бог !

23 грудня 2011
«Харків, Харків, де твоє обличчя?» - допитувався класик.

Харків із батьківщини націоналізму скотився до осердя сепаратизму й шовінізму. Візитівка Харкова - славетний монумент Кобзареві, якого навіть гітлерівці не чіпали, вже тричі зазнавав наруги. Натомість місцева адміністрація заставила місто кітчевими персонажами чужої літератури й загидила стіни кам'яниць дошками на честь погромників-катів та їхніх посіпак. Топоніми Харкова, як і всіх міст та сіл України, це - законсервована осанна більшовизмові. Наче партизани-підпільники, раз по раз змінюючи адреси й боронячись від влади в судах, кочують містом українські громадські товариства «Спадщина», «Спілка української молоді», «Конгрес української інтеліѓенції, «Просвіта», Товариство колишніх політв'язнів і репресованих та інші патріотичні організації. Єдиний на Слобожанщині обласний Український культурницький центр «оптимізували», так нині владці називають знищення будь-якого прояву українства.
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16.10.2022 01:16 Відповісти
може після катастрофи 2022 у Харкова нарешті зьявиться обличчя та свій клич ?
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16.10.2022 01:17 Відповісти
‼️‼️‼️ Теплі речі для ЗСУ. Хто вміє в'язати - долучайтеся!

https://youtu.be/t2Lcc3PHrqQ
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16.10.2022 01:37 Відповісти
РУХ «ЗІГРІЙ»
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16.10.2022 01:40 Відповісти
Очень хочется верить что отопление поступит в дома харьковчан. Веры в администрацию города нет. Денег на забить окна в разрушенных домах -нет, а на озеленение (все лето во время войны( -
это пожалуйста.
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16.10.2022 01:38 Відповісти
Не знаю, скільки ще тец та ін важливих місць критичної тепло-енерго інфраструктури мають розєпати рашистські ракети, аби можновладці позакривали свою пельки. В четвер один дебіл із кварталу95 у відосіку заявив, що відновлені 100% тец, а в суботу вранці, під Києвом рашисти знищили черговий об'єкті, і тепер будуть часткові відключення світла із-за перевантажень. Довпойоп - знахідка для ворога.
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16.10.2022 08:10 Відповісти
***** ви афішуєте? Щоб туди ракєта в'*****?
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16.10.2022 08:27 Відповісти
 
 