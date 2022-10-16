У Харкові почали опалювати медустанови, - Терехов
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У Харкові розпочався опалювальний сезон, до медичних закладів міста подали тепло.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Харківської міськради із посиланням на міського голову Ігоря Терехова.
"У житлових будинках опалення включать, коли будуть відповідні погодні умови", - йдеться у повідомленні.
За словами Терехова, КП "Харківські теплові мережі" і "Харківводоканал" ретельно підготувалися до опалювального сезону, що починається.
"Ми переклали практично 200 км магістральних трубопроводів, підготували котельні. Цей опалювальний сезон буде вкрай складним, і це не залежить, на жаль, від нас. Російський агресор цілеспрямовано розбиває інфраструктуру. Ми робитимемо все можливе і часом неможливе, щоб його пройти, щоб у людей у будинках було тепло. У нас є газ, необхідні обсяги закуплені", - сказав Терехов.
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дай Бог !
23 грудня 2011
«Харків, Харків, де твоє обличчя?» - допитувався класик.
Харків із батьківщини націоналізму скотився до осердя сепаратизму й шовінізму. Візитівка Харкова - славетний монумент Кобзареві, якого навіть гітлерівці не чіпали, вже тричі зазнавав наруги. Натомість місцева адміністрація заставила місто кітчевими персонажами чужої літератури й загидила стіни кам'яниць дошками на честь погромників-катів та їхніх посіпак. Топоніми Харкова, як і всіх міст та сіл України, це - законсервована осанна більшовизмові. Наче партизани-підпільники, раз по раз змінюючи адреси й боронячись від влади в судах, кочують містом українські громадські товариства «Спадщина», «Спілка української молоді», «Конгрес української інтеліѓенції, «Просвіта», Товариство колишніх політв'язнів і репресованих та інші патріотичні організації. Єдиний на Слобожанщині обласний Український культурницький центр «оптимізували», так нині владці називають знищення будь-якого прояву українства.
https://youtu.be/t2Lcc3PHrqQ
это пожалуйста.