Експосол Мельник запропонував Шольцу створити "європейський танковий альянс"

Український дипломат Андрій Мельник запропонував німецькому канцлеру Олафу Шольцу створити "європейський танковий альянс".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на інтерв'ю колишнього посла України в Німеччині виданню Welt am Sonntag.

"Нам зараз потрібно все, що можна швидко доставити: танки Leopard 2 та БМП Marder, більше артилерії, а також боєприпаси. Це головний пріоритет", - сказав дипломат.

Мельник зазначив, що дюжина країн мають 2000 танків Leopard 2.

"Якщо кожна з цих країн дасть приблизно 10% від цього Україні, ми зможемо створити цілу армію з 200 і більше танків, щоб швидше звільнити окуповані території", - додав експосол.

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