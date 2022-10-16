Експосол Мельник запропонував Шольцу створити "європейський танковий альянс"
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Український дипломат Андрій Мельник запропонував німецькому канцлеру Олафу Шольцу створити "європейський танковий альянс".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на інтерв'ю колишнього посла України в Німеччині виданню Welt am Sonntag.
"Нам зараз потрібно все, що можна швидко доставити: танки Leopard 2 та БМП Marder, більше артилерії, а також боєприпаси. Це головний пріоритет", - сказав дипломат.
Мельник зазначив, що дюжина країн мають 2000 танків Leopard 2.
"Якщо кожна з цих країн дасть приблизно 10% від цього Україні, ми зможемо створити цілу армію з 200 і більше танків, щоб швидше звільнити окуповані території", - додав експосол.
Топ коментарі
+15 Олег Іванів 00188d35
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ПиСи.: Бл*** ви вже заї*** ли з Мельником.
Більшість з критиканів нагадають мені пацієнтів, котрі на 4 стадії раку нараешті приходять до лікаря і верешать: Дохтур дєлайте жє чьо нєбудь!
На питання де ви були хоча б остані 5 років, .....
Но когда касается обороны - есть правила взаимодействия.
Маск умный парень и быстро схватывает.
Иначе не был бы самым богатым.
От, наприклад, про тих довбойолопів-толерастів, яким не вгодний посол Мельник:
"Не можна мстить. Повинні ми любити всіх підорасів, злодіїв, убивць. Бо кожний з них - народ, всі - богоносці."
Что ни брякнет - дурь, провоцирующая скандал.
Где добровольцы? Где снайперы? Отстрелите ему что-нибудь!
Санунь собі Кольт та...проверни 10 раз.
І розслабся
І ще декому треба менше базікати!
- Оно как только выбрали президента Германии. Сразу его обозвал будучи высшим представителем в Германии от Украины.
- Оно нецензурно обозвали Маска который, как никак 8 месяцев (!!!) предоставлял Украине бесплатный Стардинкс (ориентировочно около 250 млн.$ в месяц). После чого Маск заявил о невозможности его оплачивать.
- Есть ещё масса заявлений этого полнодурка.
По сути заявления могу сказать, что есть отличная платформа для предоставления вооружения это - Рамштайн и есть и танковым, и оружейным хабом Украины и вот тут нужно добиваться максимального предоставления оружия, в том числе и танков.
Не понимаю зачем этого припальнутого вообще печатать и давать ему место в уважаемом издании.
Толерстів-збоченців та та недолугих НЕдоольгієвів + дурбецатовату вишивату просто треба посилати за ШОЛьЦЕМ
Постачали озабочєность та сочуствіє?
А мєлник все спортив?)))
Байдену все важче підтримувати Україну, ці шавки тільки заважають а 24 вибори.