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Експосол Мельник запропонував Шольцу створити "європейський танковий альянс"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

мельник,андрій

Український дипломат Андрій Мельник запропонував німецькому канцлеру Олафу Шольцу створити "європейський танковий альянс".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на інтерв'ю колишнього посла України в Німеччині виданню Welt am Sonntag.

"Нам зараз потрібно все, що можна швидко доставити: танки Leopard 2 та БМП Marder, більше артилерії, а також боєприпаси. Це головний пріоритет", - сказав дипломат.

Мельник зазначив, що дюжина країн мають 2000 танків Leopard 2.

"Якщо кожна з цих країн дасть приблизно 10% від цього Україні, ми зможемо створити цілу армію з 200 і більше танків, щоб швидше звільнити окуповані території", - додав експосол.

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Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+15
Мельник все правильно говорить. Поки світові політики чухають одне місце у нас цвіт нації гине, захищаючи, зокрема, і цих політиків.
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16.10.2022 07:39
+15
Да и Запад знает чем у нас занимались 3 года,но только не подготовкой к войне,как все просто банально пи..делось на дорогах,как в первые дни сколько ,и чего сдали! Поэтому не хер их дрочить,и унять свою прыть,.
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16.10.2022 08:23
+14
Почему Мельник свой рот открывает?Он даже уже не посол и кто будет его слушать?
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16.10.2022 07:24
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І що без образ?
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16.10.2022 07:22 Відповісти
Сегодня удержался
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16.10.2022 08:08 Відповісти
якшо хтось недолугий чи недоумок, то чому нагадування про це я еобразою?
ПиСи.: Бл*** ви вже заї*** ли з Мельником.
Більшість з критиканів нагадають мені пацієнтів, котрі на 4 стадії раку нараешті приходять до лікаря і верешать: Дохтур дєлайте жє чьо нєбудь!

На питання де ви були хоча б остані 5 років, .....
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16.10.2022 10:36 Відповісти
А где была немчура останні п'ять років? А цілувалась в десна з ****** та заливала його грошима і технологіями.
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16.10.2022 11:48 Відповісти
а я про що?
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16.10.2022 14:06 Відповісти
Почему Мельник свой рот открывает?Он даже уже не посол и кто будет его слушать?
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16.10.2022 07:24 Відповісти
Мельник все правильно говорить. Поки світові політики чухають одне місце у нас цвіт нації гине, захищаючи, зокрема, і цих політиків.
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16.10.2022 07:39 Відповісти
Давай будемо відвертими і без пафоса. Ми захищаємо себе, ніяку Європу ми не захищаємо. Європа вся давно в НАТО і вона захищена. І у разі війни з рашкою НАТО помножить їх на нуль за дуже короткий час. Я думаю, ми тут з вами адекватні люди, невже ви всерйоз вважаєте, що оці голодранці на мотолигах становлять якусь загрозу для НАТО?
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16.10.2022 08:09 Відповісти
Становлять загрозу! Бо ядерна зброя в лапах кацапа то не анекдот. І хто хто, а кацапи її можуть застосувати. Не просто якесь ***** це зробить, так якийсь інший *****в. Знищити життя на планеті, щоб вижили лише таргани та скорпіони? - та з великим задоволенням.
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16.10.2022 08:16 Відповісти
щоб застосувати ядерну зброю проти Заходу, рашці обов'язково потрібно для цього захоплювати Україну?
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16.10.2022 08:34 Відповісти
Одне другому не заважає. Це як по Чехову - якщо в п*єсі на стіні висить рушниця, вона в останньому акті повинна вистрілити.
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16.10.2022 09:01 Відповісти
Мельник не правильно говорить, а тонко бикує за вказівкою Єрмака, аби угробити відносини
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16.10.2022 08:49 Відповісти
Вірно колись написав Лесь Подерв*янський: "Не вірю я в силу слова, а вірю в силу піздюлєй".
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16.10.2022 08:05 Відповісти
Чому Мельник свої технології не застосовує стосовно Ізраїлю, який взагалі не надає Україні військову допомогу?
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16.10.2022 08:20 Відповісти
Так Мельник послом в Німеччині був, а не в ісраїлі.
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16.10.2022 08:56 Відповісти
А у Ілона Маска мабуть також послом був, судячи по матюгам у того в твіттері
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16.10.2022 09:13 Відповісти
Тобто ти вважаєш, що громадянин України має мовчати, коли американський барига хайпує з біди в Україні?
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16.10.2022 10:15 Відповісти
Навіть не знаю наскільки примітивне мислення треба мати, щоб серйозно вважати, що при виділенні допомоги, німці орієнтуються на заяви якогось Мельника.
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16.10.2022 08:20 Відповісти
Навіть не знаю наскільки примітивне мислення у тебе, що ти не можеш відкрити гугл і подивитися там публікації у німецьких змі, де Мельник з усіх майданчиків єпав у всі щилини владу імпотента шульца. Чи ти думаєш, що німці не читають німецькі газети не дивляться інтерв'ю з посадовцями із України, а вірять таким ідіотам як ти?
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16.10.2022 09:01 Відповісти
Вот именно в этом и вся суть таких как мельник и команды зеленского - тролить, кидать видосики..... а не в кропотливой дипломатической работе умных, ответственных людей. Полезные идиоты - это иногда хорошо, и именно это сейчас внушает тв марафон украинцам. Мудрость дипломатии - это для зеленских - слишком высоко - там нужно уметь думать стратегически - они не умеют, в чём неоднократно признавался политический руководитель Украины.
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16.10.2022 08:36 Відповісти
Черговий імбіцил обізвався. Я ще раз нагадую, що кропотлива дипломатична робота Мельника зараз дуже чудово прослідковується у суспільних і урядових настроях у Німеччині, які кардинально змінилися за останні півроку.
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16.10.2022 09:04 Відповісти
Из этих пол-года мельник с 9 июля уже не посол. Послы бывают - временные, чрезвычайные и посол нах. Уверен, что основной движущей силой изменения являются успехи ЗСУ на фронте и украинский народ. Ни мельник ни зеленский к этим подвигам не имеют ни какого отношения.
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16.10.2022 09:54 Відповісти
Ну так ти сам підтвердив те, що я писав вище: що завдяки потужному пресінгу Мельника у Німеччині по всім фронтам, шольци роздуплилися - німецька зброя почала йти в Україну.
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16.10.2022 10:14 Відповісти
Тяжёлое вооружение от немцев пошло когда мельника и след простыл - немцы именно и ждали когда именно мельника перевели в разряд посол нах.
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16.10.2022 10:22 Відповісти
По перше, ти пишеш коменти на суржику кацапських педофілів. По-друге, згідно опитувань, німецькі громадяни цілком підтримували активну позицію яку просував Мельник, а не пасивну, як то робив шульц. По-третє, факт того що зброя пішла говорить, що процеси раніше були запущені у правильному напрямку.
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16.10.2022 10:25 Відповісти
Висунуту тезу абсолютно підтримую, але Мельники є різні.
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16.10.2022 10:39 Відповісти
100%
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16.10.2022 11:32 Відповісти
Німеччина в ділі з самого початку. І якщо ти дійсно вважаєш, що німці допомагають через матюки і посилання оцього бидловатого дядька - то довпойоп тут ти.
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16.10.2022 08:53 Відповісти
А ти якого сорту бидло?
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16.10.2022 09:02 Відповісти
дев'ята година ранку, тебе сьогодні ще не посилали?
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16.10.2022 09:05 Відповісти
Ти спочатку подивись його інтерв'ю для німецьких чи українських ЗМІ, аби не нести далі хєрню, про його бидлуватість.
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16.10.2022 09:05 Відповісти
А може, якби цей, прости господи, посол, меньше відкривав своє хайло, то навпаки, постачання зброї йшло б жвавіше, про це ти не подумав? Історія з Маском тобі ні про що не говорить? Розумієш, якщо хтось знаходиться в біді, то про допомогу просять як правило чемно, а не плюючи і обзиваючи того, хто допомагає або може допомогти. Це суперечить не просто дипломатії, але і здоровому глузду, логіці і етиці.
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16.10.2022 09:04 Відповісти
Ти тупоголовий імбіцил! Фріци з шульцем взагалі нічого нам не хотіли давати упродовж 4-5 місяців війни. Якби посол Німеччини - Мельник - мовчав, то і досі ніхто нічого не постачав. Нагадай скільки зброї нам передала Італія? Правильна відповідь - майже нікуя! Невже це Мельник винуватий?
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16.10.2022 09:08 Відповісти
Німці все пам'ятають і образи і дурноватість Українського керівництва.
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16.10.2022 09:56 Відповісти
А Мельник при чому тут до твого висеру про Zeманду?!
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16.10.2022 10:10 Відповісти
Вот смотри сколько раз ты, нахамил людям, находясь далеко от них. Обычно такие как ты в личном контакте просто сруться. Ты не интересен, как индивид - обычный арестович.
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16.10.2022 10:18 Відповісти
А чому я маю бути чемним з тим хто пише коменти на суржику кацапських педофілів?
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16.10.2022 10:22 Відповісти
Цікавий спосіб заставити когось допомогти тобі. Дипломатія за принципом "щоб побудувати відносини з одним непевним, зроби ворогом 4 друзів". Особливо якщо немає кваліфікації. Поворознюка треба міністром освіти, або міністром культури. Гігінтськими кроками країна моментально досягне розвитку і доб'ється успіху у будь-якій сфері.
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16.10.2022 09:07 Відповісти
не випадково, я бачу, бидлана мельника тут найусердніше захищає таке ж саме агресивне хамське тупе уйопище, як оцей Super Gut
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16.10.2022 09:17 Відповісти
Іди лікуй голову, імбіцил73%.
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16.10.2022 10:09 Відповісти
Так це тільки в фізиці однойменні заряди чи полюси **************. В людському суспільстві якраз навпаки.
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16.10.2022 11:38 Відповісти
Умничка , Запад надо постійно модою в лайно, за те що створили монстра *****
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16.10.2022 07:54 Відповісти
Да и Запад знает чем у нас занимались 3 года,но только не подготовкой к войне,как все просто банально пи..делось на дорогах,как в первые дни сколько ,и чего сдали! Поэтому не хер их дрочить,и унять свою прыть,.
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16.10.2022 08:23 Відповісти
люто лайкую
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16.10.2022 10:41 Відповісти
Мордою
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16.10.2022 07:55 Відповісти
Мельник говорит все правильно, а Маску похоже из Пентогона уже обьяснили, что такое кооперация ( совеместная работа ) и заказы из Пентогона. Он, Маск уже изменил реторику ( вчера)
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16.10.2022 08:01 Відповісти
Ну и каким боком Украина и мельник к Пентагону?
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16.10.2022 08:38 Відповісти
Маск - бизнесмен. Он неслабо хайпонул, о нём все говорят.
Но когда касается обороны - есть правила взаимодействия.
Маск умный парень и быстро схватывает.
Иначе не был бы самым богатым.
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16.10.2022 08:58 Відповісти
У Подерв*янського, як у Біблії, можна знайти цитату на будь-який випадок в реальному житті.
От, наприклад, про тих довбойолопів-толерастів, яким не вгодний посол Мельник:
"Не можна мстить. Повинні ми любити всіх підорасів, злодіїв, убивць. Бо кожний з них - народ, всі - богоносці."
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16.10.2022 08:09 Відповісти
Ну і кого ж цікаво ви будете довбойобами називати коли ваш фанатизм по відношенню до бикуватих колгоспників приведе разом з марохвоном до влади поворознюків? І кожен ваш умняк буде ********* палицею по голові?
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16.10.2022 09:15 Відповісти
От якраз хайпонуті бички і ******* тих, про кого писав Подерв'янський. Хоч з іронією, хоч без. Тож слава поворознюківщині?
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16.10.2022 09:19 Відповісти
А можно его попросить закрыть рот,и заняться чем то другим?С его "счастьем".
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16.10.2022 08:17 Відповісти
Під лежачий камінь вода не потече.
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16.10.2022 08:22 Відповісти
Кто бы прибил этого Мельника ?
Что ни брякнет - дурь, провоцирующая скандал.
Где добровольцы? Где снайперы? Отстрелите ему что-нибудь!
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16.10.2022 08:53 Відповісти
Ти ще п*здани: Дєнгі любят тішіну!
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16.10.2022 10:43 Відповісти
Кожумяка, мни себе кожу, не отвлекайся.
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16.10.2022 10:49 Відповісти
Не посоромлюсь таким самим тоном:
Санунь собі Кольт та...проверни 10 раз.

І розслабся
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16.10.2022 10:59 Відповісти
10 раз ? Ты уже пробовал ?
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16.10.2022 11:06 Відповісти
Мельнику цьому давно пора заткнутися. Як і Гайдаю...
І ще декому треба менше базікати!
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16.10.2022 08:55 Відповісти
Шмальни радного стєкломоя і забудься
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16.10.2022 10:44 Відповісти
Титан думки!
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16.10.2022 12:53 Відповісти
ну так і шмальни титанового стєкломоя))
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16.10.2022 14:12 Відповісти
Это дебильное создание ещё что-то может рекомендовать ?
- Оно как только выбрали президента Германии. Сразу его обозвал будучи высшим представителем в Германии от Украины.
- Оно нецензурно обозвали Маска который, как никак 8 месяцев (!!!) предоставлял Украине бесплатный Стардинкс (ориентировочно около 250 млн.$ в месяц). После чого Маск заявил о невозможности его оплачивать.
- Есть ещё масса заявлений этого полнодурка.
По сути заявления могу сказать, что есть отличная платформа для предоставления вооружения это - Рамштайн и есть и танковым, и оружейным хабом Украины и вот тут нужно добиваться максимального предоставления оружия, в том числе и танков.
Не понимаю зачем этого припальнутого вообще печатать и давать ему место в уважаемом издании.
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16.10.2022 09:33 Відповісти
Давай почнемо з того, що ти пишеш комент нарєчієм кацапських педофілів. По-друге, у Маска проблеми з американським правосуддям і тому йому потрібно хоч якось перебити негатив з приводу падіння акцій його компаній і Мельник виявися цапом відбувайлом. По-третє, старлінк як постачався ЗСУ так і буде постачатися
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16.10.2022 10:21 Відповісти
елітне дурбецало когда скрєп-мєтодічку наваял?
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16.10.2022 10:45 Відповісти
Elite Forcc Я конешо извиняюсь , а какая еще реакция должна быть на Европейских толерастов , которые взрастили ***** на протяжении 20-лет , после массовых убийств Украинцев , плять какая должна быть реакция , В место того чтобы вместе с Украиной добить ***** , они выдают оружие в час по чайной ложке , и призывают к переговорам . Самая правильная реакция , у него была площадка он и достучался , у меня такой площадки нет .
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16.10.2022 09:55 Відповісти
Люто лайкую другий раз.

Толерстів-збоченців та та недолугих НЕдоольгієвів + дурбецатовату вишивату просто треба посилати за ШОЛьЦЕМ
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16.10.2022 10:49 Відповісти
Хто такий Мельник на сьогодні? Ніхто,це те саме,що мій погляд на фейсі передрукувати. Німеччина на сьогодні проводить велику роботу по всьому для України
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16.10.2022 10:03 Відповісти
Тобі нагадати, яку роботу проводили шольци у перші місяці війни? Спойлер: ніяку!
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16.10.2022 10:17 Відповісти
Тобі нагадати,яку роботу проводили зеленські перед війною і в перші дні війни?
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16.10.2022 10:32 Відповісти
Так яку ж роботу німці(уряд) проводили скажемо так до червня місяця?
Постачали озабочєность та сочуствіє?

А мєлник все спортив?)))
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16.10.2022 10:50 Відповісти
Андрійко, що б ти з"їв, щоб не пиз...ів? Досить з нас Маска!
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16.10.2022 10:34 Відповісти
Деяких людей хочеться послати, хоча усвідонлюєш, що вони там вже давно та не повернуться
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16.10.2022 10:51 Відповісти
Ви займаєтеся переслідуванням по заказу. Це так явно. Може досить
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16.10.2022 11:01 Відповісти
хто замовник? і кого я переслідую?
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16.10.2022 11:32 Відповісти
Мельник копіює зелю тільки грубо, все це закінчиться погано. Таке враження що зеля і його команда шавок як Мельник виконують команду ***** розсварити нас з Заходом. Перший дзвіночок пішов https://tsn.ua/politika/bayden-prosiv-zelenskogo-ne-kritikuvati-nedostatnyu-dopomogu-ssha-dlya-********-the-washington-post-2178190.html

Байдену все важче підтримувати Україну, ці шавки тільки заважають а 24 вибори.
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16.10.2022 18:37 Відповісти
 
 