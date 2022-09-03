Німеччина погодилася на призначення Макеєва новим послом України, - ЗМІ
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Німеччина погодилася з кандидатурою Олексія Макеєва на нового посла України, який має замінити Андрія Мельника.
Як передає Цензор.НЕТ, про це із посиланням на свої джерела у дипломатичних колах повідомляє Spiegel.
Президент Франк-Вальтер Штайнмаєр дав згоду на призначення новим послом Олексія Макеєва.
Олексій Макеєв наразі є спецпредставником МЗС України щодо санкційної політики і членом міжнародної експертної групи Єрмака-Макфола. На дипломатичній службі він з 1996 року, за цей час працював, зокрема, у Берліні та Берні, добре володіє німецькою мовою.
Топ коментарі
+10 Olena Lynch
показати весь коментар03.09.2022 10:21
+4 Микола Мазуренко
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+3 Чайка Київ
показати весь коментар03.09.2022 11:02
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хоча з хто з них не по ковбасі?