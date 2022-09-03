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Німеччина погодилася на призначення Макеєва новим послом України, - ЗМІ

Новини Цензор.НЕТ Події

німеччина

Німеччина погодилася з кандидатурою Олексія Макеєва на нового посла України, який має замінити Андрія Мельника.

Як передає Цензор.НЕТ, про це із посиланням на свої джерела у дипломатичних колах повідомляє Spiegel.

Президент Франк-Вальтер Штайнмаєр дав згоду на призначення новим послом Олексія Макеєва.

Олексій Макеєв наразі є спецпредставником МЗС України щодо санкційної політики і членом міжнародної експертної групи Єрмака-Макфола. На дипломатичній службі він з 1996 року, за цей час працював, зокрема, у Берліні та Берні, добре володіє німецькою мовою.

Також читайте: Посла України в Німеччині Мельника звільнено, - указ Зеленського

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+10
Член групи Єрмака-Макфолла. Далі можна не писати.
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03.09.2022 10:21
+4
Якщо від дєрьмака, то є агентом путіна. Коли вже цього кремлівського поца посадять, щоб не гадив?
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03.09.2022 10:30
+3
Не просто черговий. Особа приближена до виконувача обов'язків презЕдента. До самого дерьмака.
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03.09.2022 11:02
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цей хоч не по ковбасі, чи такий самий понто-кидалово - зелені пальці в розтопирку?,,,
хоча з хто з них не по ковбасі?
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03.09.2022 10:17 Відповісти
розводили вас, лохів, і будуть і далі розводити...
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03.09.2022 10:22 Відповісти
най так - аби вам кацапам в пику.
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03.09.2022 10:26 Відповісти
go home - to parasha!
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03.09.2022 10:36 Відповісти
ніколи, доки гном-закликун з булавою грається...
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03.09.2022 10:33 Відповісти
членом міжнародної експертної групи Єрмака-Макфола.
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03.09.2022 11:00 Відповісти
Член групи Єрмака-Макфолла. Далі можна не писати.
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03.09.2022 10:21 Відповісти
Якщо від дєрьмака, то є агентом путіна. Коли вже цього кремлівського поца посадять, щоб не гадив?
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03.09.2022 10:30 Відповісти
Поки буде Зелені при владі - не посадять ніколи. Та ми ж розуміємо хто зараз управляє Україною.
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03.09.2022 11:40 Відповісти
Те що на дипслужбі з 1996 року якби вже натякає, що це кінчена радянська гебня, і користі від нього не буде.
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03.09.2022 10:39 Відповісти
Черговий маланєц.
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03.09.2022 10:45 Відповісти
Не просто черговий. Особа приближена до виконувача обов'язків презЕдента. До самого дерьмака.
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03.09.2022 11:02 Відповісти
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03.09.2022 11:09 Відповісти
Взгляд хитро-мудрый, а что дальше - поглядим.
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03.09.2022 11:29 Відповісти
не брийся, в зелену хрінь впіхнися, всіх лай-закликай і нічого не роби - це премія миру!
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03.09.2022 11:23 Відповісти
Взгляд ехидно-подлючий, типично кацапские.
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30.10.2022 11:08 Відповісти
все починаеться з вусиків під носом і небажання митися.
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03.09.2022 11:37 Відповісти
Ви маєте на увазі оці піські під носами зелених?
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03.09.2022 11:42 Відповісти
Єрмак з батьком керують політичним життям України. Зелі не дали втекти. Що далі?Долар по 50 грн., попа нижче голови навіть перед боєвиками Сомалі? Що?
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03.09.2022 17:44 Відповісти
"є спецпредставником МЗС України щодо санкційної політики і членом міжнародної експертної групи Єрмака-Макфола Джерело" - це довго, можна вкоротити "є членом".
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04.09.2022 06:20 Відповісти
Нимакам его фамилия понравилась
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30.10.2022 11:11 Відповісти
 
 