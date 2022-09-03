3 222 22
Германия согласилась на назначение Макеева новым послом Украины, - СМИ
Новости Цензор.НЕТ Происшествия
Германия согласилась с кандидатурой Алексея Макеева на должность нового посла Украины, который должен заменить Андрея Мельника.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом со ссылкой на свои источники в дипломатических кругах сообщает Spiegel.
Президент Франк-Вальтер Штайнмайер согласился на назначение новым послом Алексея Макеева.
Алексей Макеев является спецпредставителем МИД Украины относительно санкционной политики и членом международной экспертной группы Ермака-Макфола. На дипломатической службе он с 1996 года, за это время работал, в частности, в Берлине и Берне, хорошо владеет немецким языком.
Топ комментарии
+10 Olena Lynch
показать весь комментарий03.09.2022 10:21
+4 Микола Мазуренко
показать весь комментарий03.09.2022 10:30
+3 Чайка Київ
показать весь комментарий03.09.2022 11:02
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
хоча з хто з них не по ковбасі?