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Германия (6000) посол (1727) Мельник Андрей (221)

Германия согласилась на назначение Макеева новым послом Украины, - СМИ

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

німеччина

Германия согласилась с кандидатурой Алексея Макеева на должность нового посла Украины, который должен заменить Андрея Мельника.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом со ссылкой на свои источники в дипломатических кругах сообщает Spiegel.

Президент Франк-Вальтер Штайнмайер согласился на назначение новым послом Алексея Макеева.

Алексей Макеев является спецпредставителем МИД Украины относительно санкционной политики и членом международной экспертной группы Ермака-Макфола. На дипломатической службе он с 1996 года, за это время работал, в частности, в Берлине и Берне, хорошо владеет немецким языком.

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Топ комментарии
+10
Член групи Єрмака-Макфолла. Далі можна не писати.
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03.09.2022 10:21
+4
Якщо від дєрьмака, то є агентом путіна. Коли вже цього кремлівського поца посадять, щоб не гадив?
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03.09.2022 10:30
+3
Не просто черговий. Особа приближена до виконувача обов'язків презЕдента. До самого дерьмака.
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03.09.2022 11:02
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цей хоч не по ковбасі, чи такий самий понто-кидалово - зелені пальці в розтопирку?,,,
хоча з хто з них не по ковбасі?
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03.09.2022 10:17 Ответить
розводили вас, лохів, і будуть і далі розводити...
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03.09.2022 10:22 Ответить
най так - аби вам кацапам в пику.
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03.09.2022 10:26 Ответить
go home - to parasha!
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03.09.2022 10:36 Ответить
ніколи, доки гном-закликун з булавою грається...
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03.09.2022 10:33 Ответить
членом міжнародної експертної групи Єрмака-Макфола.
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03.09.2022 11:00 Ответить
Член групи Єрмака-Макфолла. Далі можна не писати.
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03.09.2022 10:21 Ответить
Якщо від дєрьмака, то є агентом путіна. Коли вже цього кремлівського поца посадять, щоб не гадив?
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03.09.2022 10:30 Ответить
Поки буде Зелені при владі - не посадять ніколи. Та ми ж розуміємо хто зараз управляє Україною.
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03.09.2022 11:40 Ответить
Те що на дипслужбі з 1996 року якби вже натякає, що це кінчена радянська гебня, і користі від нього не буде.
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03.09.2022 10:39 Ответить
Черговий маланєц.
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03.09.2022 10:45 Ответить
Не просто черговий. Особа приближена до виконувача обов'язків презЕдента. До самого дерьмака.
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03.09.2022 11:02 Ответить
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03.09.2022 11:09 Ответить
Взгляд хитро-мудрый, а что дальше - поглядим.
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03.09.2022 11:29 Ответить
не брийся, в зелену хрінь впіхнися, всіх лай-закликай і нічого не роби - це премія миру!
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03.09.2022 11:23 Ответить
Взгляд ехидно-подлючий, типично кацапские.
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30.10.2022 11:08 Ответить
все починаеться з вусиків під носом і небажання митися.
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03.09.2022 11:37 Ответить
Ви маєте на увазі оці піські під носами зелених?
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03.09.2022 11:42 Ответить
Єрмак з батьком керують політичним життям України. Зелі не дали втекти. Що далі?Долар по 50 грн., попа нижче голови навіть перед боєвиками Сомалі? Що?
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03.09.2022 17:44 Ответить
"є спецпредставником МЗС України щодо санкційної політики і членом міжнародної експертної групи Єрмака-Макфола Джерело" - це довго, можна вкоротити "є членом".
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04.09.2022 06:20 Ответить
Нимакам его фамилия понравилась
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30.10.2022 11:11 Ответить
 
 